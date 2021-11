Unfallbeteiligter gesucht

Neuhofen (ots) – Am 05.11.2021, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger PKW-Fahrer die Jahnstraße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Eschkopfstraße bog der 29-Jährige in diese ab. Beim Abbiegen stieß der PKW-Fahrer mit einem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer zusammen. Hierbei stürzte der Fahrer des E-Scooters. Da der Mann sich nach eigenen Angaben nicht verletzt hat und augenscheinlich keine Schäden an beiden Fahrzeugen entstanden sind, setzten beide Beteiligten ihre Fahrt fort.

Im Nachgang meldete der 29-Jährige den Unfall bei der Polizei nach. Der E-Scotter-Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt (ots) – Am 07.11.2021, von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr, haben Kräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei 12 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt zwei Verstöße festgestellt. In einem Fall war ein Kind nicht ordnungsgemäß gesichert, ein anderer Fahrzeugführer führte keine Warnweste mit.