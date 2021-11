Darmstadt-Dieburg

15-Jähriger von unbekannten Trio beraubt – Zeugen gesucht

Dieburg (ots) – Nachdem ein 15-Jähriger am Samstagabend 06.11.2021 im Jungfernstieg beraubt wurde hat die Kriminalpolizei in Darmstadt ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen mit Hinweisen zu den Tätern.

Ersten Ermittlungen zufolge war der junge Mann aus Dieburg und sein Begleiter den drei Tätern gegen 22.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes begegnet. Dort soll das Trio die beiden festgehalten und über die Zentrumstraße in die Straße “Am Jungfernstieg” gezogen haben. Während die Täter auf den Dieburger einschlugen und seinen Begleiter festhielten, durchsuchten sie zudem seine Tasche, schnappten sich das Bargeld sowie das Handy und ergriffen damit die Flucht.

Eine detaillierte Personenbeschreibung der Täter liegt den Ermittlern zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Vor diesem Hintergrund hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachten konnten oder Hinweise zu den Identitäten der Kriminellen geben können. Alles Sachdienliche wird an die Beamten in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Gemarkung Dieburg (ots) – Am Freitag 05.11.2021 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L3114 Gemarkung Dieburg, bei dem 3 Personen verletzt wurden. Der 37-jährige Fahrer eines Mercedes aus Groß-Zimmern befuhr die Abfahrt der B26 aus Richtung Dieburg kommend in Richtung Dieburg West/Groß-Zimmern. Im Bereich der Einmündung zur L3114 beabsichtigte der 37-jährige, nach rechts in Richtung Groß-Zimmern abzubiegen.

Im Verlauf des Abbiegevorganges geriet der 37-jährige mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr auf der dortigen Linksabbiegerspur und kollidierte frontal mit dem Skoda eines 41-jährigen Mannes aus Breuberg. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Mit im Fahrzeug des 41-jährigen befanden sich 3 weitere Mitfahrer im Alter von 38-55 Jahren. Sowohl der 37-jährige Mercedesfahrer als auch eine 40-jährige Mitfahrerin und ein 38-jähriger Mitfahrer des Skodafahrers wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass der 37-jährige Mercedesfahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt.

Neben zwei Streifen der PSt. Dieburg waren weiterhin die Freiwillige Feuerwehr Dieburg, 6 Rettungswagen, 1 Notarzt sowie der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes vor Ort eingesetzt. Für die Dauer von etwa eineinhalb Stunden kam es durch die Sperrung der L3114/ Überführung Groß-Zimmern Fahrtrichtung Dieburg zu Verkehrsbehinderungen.

Schnellimbiss von 3 Kriminellen überfallen – Täter erbeuten Tageseinnahmen

Reinheim (ots) – Drei noch unbekannte Männer haben am Sonntagabend (7.11.) ein Schnellrestaurant in der Kirchstraße überfallen und die Tageseinnahmen erbeutet. Nach ersten Erkenntnissen betrat das Trio gegen 21 Uhr den leeren Verkaufsraum und machten sich an den Kassen zu schaffen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich die Mitarbeiter des Geschäfts in den rückwärtigen Räumen auf.

Aufgrund der Geräusche und in dem Glauben, dass Kunden gekommen und zu bedienen seien, schaute die 55-jährige Angestellte nach dem Rechten. Im Verkaufsraum sah sie sich plötzlich den Kriminellen gegenüber, die ihr mit einem Schlagstock drohten. Als die Frau zu schreien anfing flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Pöllnitzstraße.

Die Flüchtenden waren schwarz gekleidet und trugen Kapuzen über den Kopf. Ihre Gesichter waren mit Schals verdeckt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittler zu erreichen.

Verkehrsunfallflucht Kasinostraße vor Restaurant “Nazar”

Darmstadt (ots) – Am Freitag 05.11.2021, kam es in der Kasinostraße 36 vor dem Restaurant “Nazar” zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Unfall ereignete sich zwischen 13:25 und 13:35 Uhr. Ein weißer SUV der Marke VW hatte im Tatzeitraum vor dem Restaurant geparkt. Augenscheinlich hat ein neben diesem SUV parkendes Auto durch öffnen einer Tür den abgestellten SUV beschädigt. Dieser ist an der hinteren rechten Tür beschädigt.

Zeugen melden sich bitte beim 2. Polizeirevier Darmstadt unter Tel.: 06151/ 969-41210.

Vereinsheim im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots) – Ein Vereinsheim in der Johannes-Ohl-Straße geriet in der Nacht zum Samstag (5.-6.11.) in das Visier von Kriminellen. Über ein rückwärtig gelegenes Fenster versuchten die Täter in die Räume zu gelangen. Zuvor hatten sie den Rollladen nach oben geschoben und mit einem Stein die Scheibe eingeschlagen. Aus noch nicht bekannten Gründen ließen plötzlich von ihrem weiteren Vorgehen ab und flüchteten ohne die Räume zu betreten.

Das Kommissariat 41 in Dieburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06071/96560 sind die Ermittler für alles Sachdienliche zu erreichen.

Unerlaubte Güterbeförderung – Über 4.000 Euro Sicherheitsleistung fällig

Weiterstadt (ots) – Einen 55 Jahre alten Sattelzug-Fahrer kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitag (05.11.) auf der A5. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung des Lasters stellte sich heraus, dass die osteuropäische Spedition innerhalb Deutschlands gewerbliche Güterbeförderung durchführte, den hierfür erforderlichen Nachweis aber nicht besaß und der Fahrer den Ordnungshütern zudem die erforderliche EU-Fahrerbescheinigung nicht vorzeigen konnte.

Zur Sicherung des Bußgeldverfahrens wurden insgesamt 4.300 Euro fällig. Die Polizei untersagte zunächst die Weiterfahrt des Sattelztugs, bis ein ansässiges Unternehmen den Transport schlussendlich übernahm.

Imbisswagen aufgebrochen – Lebensmittel gestohlen

Groß-Zimmern (ots) – Auf Lebensmittel und Getränke hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (5.11.), 19 Uhr und Samstag (6.11.), 9 Uhr in einem Imbisswagen in der Röntgenstraße abgesehen. Die Kriminellen brachen das Schloss zu dem Verkaufsraum auf, schnappte sich die Beute und traten die Flucht an.

Die Polizei in Dieburg ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Trickdieb im Geschäft – Täter rempelt Kundin an und entwendet Geldbörse

Alsbach-Hähnlein (ots) – Ein Taschendieb hat am Freitag (5.11.) sein Unwesen in einem Einkaufsgeschäft in der Neuen Bergstraße getrieben. Gegen 13 Uhr rempelte der noch unbekannte Mann in dem Verkaufsraum eine 77-jährige Kundin an und nutzte diese Ablenkung um sich unbemerkt die Geldbörse der Dame zu schnappen, die sie in ihrer Handtasche mit sich führte.

Mit der Geldbörse erbeutete der Täter Bargeld und Zahlungskarten. Er wurde als grauhaarig, etwa 60 Jahre alt und von korpulenter Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen grauen Mantel. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K24) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Zeugenhinweise entgegen.

Darmstadt

Dieb auf dem Flohmarkt – Abgestellte Handtasche gestohlen

Darmstadt (ots) – Eine zwischen den Beinen abgestellte Handtasche hat sich ein noch unbekannter Dieb am Samstag (6.11.) gegen 12.45 Uhr in der Pallaswiesenstraße geschnappt. Die Tat ereignete sich auf dem Flohmarktgelände, auf dem sich der Täter der Pfungstädterin von hinten näherte, ihr die auf dem Boden abgestellte Tasche entriss und das Weite suchte. Er wurde als etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war er dunkel gekleidet. Weitere Details zur Personenbeschreibung liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Die ermittelnden Beamten des Kommissariats 43 in Darmstadt fragen: Wer hat den Diebstahl beobachten können und kann Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat 43 zu erreichen.

Glück im Unglück – Überwiesenes Geld zurückgeholt

Darmstadt (ots) – Glück im Unglück hatte eine 74 Jahre alte Frau aus Arheilgen am vergangenen Donnerstag (04.11.), die scheinbar Trickbetrügern auf den Leim gegangen war. Ihr verloren geglaubtes Geld konnte zurückgeholt werden. Gegen 14.15 Uhr meldete sich eine unbekannte Nummer bei der Seniorin. Der Absender gab sich als ihr Sohn aus und behauptete, eine neue Telefonnummer zu haben.

Anschließend räumte er finanzielle Probleme ein und bat darum, ihm mit einer Zahlung kurzfristig auszuhelfen. Die hilfsbereite 74-Jährige wollte natürlich ihrem Sohn helfen und überwies die geforderten 1.134,12 Euro auf das angegebene Konto. Erst später telefonierte sie mit ihrem richtigen Sohn und bemerkte den Schwindel. Sie erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

Durch schnelles Intervenieren bei der Bank konnte das überwiesene Geld jedoch glücklicherweise wieder zurückgeholt werden. Die Ermittlungen zu den Kriminellen hat die Darmstädter Kriminalpolizei übernommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der Masche: Überweisen Sie niemals Geld nur aufgrund eines Telefonats oder einer Konversation über einen Messenger Dienst. Werden Sie immer skeptisch und ziehen Sie eine Vertrauensperson zu Rate, falls Sie sich unsicher sind. Im Notfall wählen Sie den Notruf 110.

Darmstadt: Gebäudebrand in der Schwambstraße mit schwer verletzter Person

Darmstadt (ots) – In der Schwambstraße in Darmstadt wurde gegen 03.30 Uhr der Brand in einem Obergeschoss eines Wohnhauses wahrgenommen. Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei wurden alarmiert und sind seitdem im Einsatz. Die drei Bewohner konnten mittlerweile alle aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Zwei Bewohner sind unverletzt, ein 58 Jahre alter Mann kommt mit schwerer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Der Brand ist zwischenzeitlich gelöscht.

Nach ersten Einschätzungen ist Brandentstehungsort die Wohnung des Verletzten. Zur Ursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Obergeschoss und der Dachstuhl sind völlig zerstört. Nach ersten Schätzungen beträgt der Gebäudeschaden ca. 350.000 EUR.

Im Einsatz sind zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Darmstadt mit 32 Einsatzkräften. Die Feuerwehr ist mit Stand 04.30 Uhr mit der Suche nach Glutnestern im Dachstuhl befasst.

Groß-Gerau

Überfall auf Getränkemarkt mit Messer

Kelsterbach (ots) – Ein Unbekannter betrat am Samstagabend (06.11.), gegen 17.45 Uhr, einen Getränkemarkt im Langer Kornweg, bedrohte zwei 31 und 38 Jahre Angestellte des Marktes mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Beim Herumfuchteln mit dem Messer wurde einer der Marktmitarbeiter leicht verletzt. Der Täter flüchtete anschließend ohne Beute wieder aus dem Geschäft. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Der Flüchtige ist 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und sportlich. Er trug ein auffälliges Kapuzenshirt bzw. einen Kapuzenpullover mit rautenförmigem Muster in grau und schwarz. Der Tatverdächtige führte ein Küchenmesser mit einer circa 30 cm langen Klinge mit sich.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

Radfahrerinnen kollidieren – Rettungshubschrauber landet auf Autobahnbrücke

Groß-Gerau (ots) – Auf dem Radweg im Bereich der Bundesstraße 44, in Höhe der Münchener Straße, kollidierten am Montagvormittag (08.11.), um kurz vor 11.00 Uhr eine 51 Jahre alte Mountainbikerin und eine ihr entgegenkommende 65 Jahre alte Pedelec-Fahrerin. Die 51-Jährige wurde hierbei schwer aber offenbar nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber, der zuvor auf der nahegelegenen Autobahnbrücke der A 67 landete, in eine Klinik geflogen.

Die Beamten der Polizeistation Groß-Gerau haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug die verletzte Radfahrerin keinen Helm. Die Ermittlungen dauern an.

Transporterfahrer berauscht am Steuer

Kelsterbach (ots) – Den 24 Jahre alten Fahrer eines Transporters stoppten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Sonntagnachmittag (07.11.) in der Rüsselsheimer Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 24-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis und Kokain.

Der 24 Jahre alte Mann wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens unter Drogeneinfluss.

Wohnungseinbrecher erbeuten Geld, Münzen und Schmuck

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein Wohnhaus in der Schillerstraße suchten sich Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagmorgen (06.11.) und Sonntagabend (07.11.) für einen Einbruch aus. Zunächst verschafften sich die Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zugang in die Räumlichkeiten. Auf der Suche nach Wertgegenständen fielen den ungebetenen Besuchern anschließend Geld, Münzen und Schmuck in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Vereinsheime im Visier Krimineller

Bischofsheim/Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Das Vereinsheim des SV 06 Bischofsheim in der Ginsheimer Landstraße geriet in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (05.11.) und Samstagvormittag (06.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang in das Gebäude. In den Räumlichkeiten erbeuteten die Unbekannten mehrere hundert Euro und suchten anschließend wieder das Weite.

Ebenfalls heimgesucht von Einbrechern wurde das Vereinsheim des Tennisclubs in der Bebelstraße in Gustavsburg. Die Täter hebelten hier im gleichen Zeitraum eine Tür auf, ließen aber lediglich einen Schlüssel mitgehen.

An beiden Tatorten hinterließen die ungebetenen Besucher durch ihr rabiates Vorgehen zudem Schäden von insgesamt rund 2.500 Euro. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise bitte an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Kreis Bergstraße

Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Einhausen (ots) – Am Sonntag 07.11.2021 im Zeitraum zwischen 9.30-14 Uhr, führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der Bundesstraße 47 bei Einhausen Geschwindigkeitskontrollen durch. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im dortigen Bereich liegt bei 80 km/h. Für Wagenlenker, die mit einem Lastwagen und einer zulässigen Gesamtmasse ab 7,5 Tonnen unterwegs sind, gilt die Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Von 1768 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt 476 Wagenlenker zu schnell unterwegs.

Hiervon überschritten insgesamt 124 Autofahrer die Geschwindigkeit um mehr als 20 km/h und erwarten nun neben Bußgeldern auch Punkte im Verkehrszentralregister. Insgesamt 17 Fahrer lagen im Bereich eines Fahrverbots und überschritten somit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 41 km/h oder mehr.

Der traurige Spitzenreiter wurde mit 139 “Sachen” gemessen. Er muss mit einem einmonatigen Fahrverbot, 240 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Einbruch in Pferdestall

Bensheim (ots) – Ein südlich der Eselsbrücke, zwischen Berliner Ring und der A 5 gelegener Pferdestall, geriet in der Nacht zum Montag 08.11.2021 in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst unberechtigt durch ein Fenster Zutritt in das Gebäude. Anschließend durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und ließen anschließend unter anderem 5 Pferdesättel, diverse Gerätschaften und Werkzeuge im Gesamtwert von rund 15.000 Euro mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Wohnhaus im Visier von Kriminellen

Fürth (ots) – Ein Wohnhaus in der Kettelerstraße geriet am Samstag (06.11.), in der Zeit zwischen 17.00 und 21.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch ein Fenster in das Einfamilienhaus ein und durchwühlten anschließend mehrere Schränke in den Zimmern. Den ungebetenen Besuchern fiel bei ihrer Suche nach Wertgegenständen Geld in die Hände.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Werkzeug bei Transporteraufbruch erbeutet

Viernheim (ots) – Einen in der August-Bebel-Straße geparkten weißen Transporter der Marke VW brachen Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (07.11.) auf. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich anschließend Zugang in den Innenraum. Dort ließen sie diverse Werkzeuge im Gesamtwert von rund 5.000 Euro mitgehen.

An einem hinter dem Transporter abgestellten Auto wurde zudem der Außenspiegel entwendet. Die Polizei geht hier von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise bitte an das Kommissariat 42 der Polizei Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0.

Auffahrrampen von Sattelauflieger gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Heppenheim (ots) – Zwei auf einem “In den Stadtwiesen” abgestellten Lkw- Sattelauflieger mit Spanngurten sowie einer Kette festgezurrte Auffahrrampen im Wert von insgesmat rund 5.000 Euro, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagabend (06.11.) und Sonntagnachmittag (07.11.).

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Auseinandersetzung am Bahnhof/Polizei ermittelt

Bensheim (ots) – Eine Auseinandersetzung unter mehreren jungen Personen am Busbahnhof des Bahnhofs, wurde der Polizei in der Nacht zum Sonntag (07.11.), gegen Mitternacht gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand attackierten aus einer Gruppe von etwa 10 Personen mehrere Angreifer vier Geschädigte im Alter von 16 und 17 Jahren körperlich. Zwei junge Männer zogen sich hierbei Blessuren leichterer Art zu. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Wochenendhaus – Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Ein Wochenendhaus “Am Hardberg” geriet in der Zeit zwischen dem 31. Oktober und Samstag (06.11) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Gebäude und ließen anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ein Bild, einen Staubsauger, Bekleidung und eine Tasche mit mehreren Golfschlägern mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Einbrecher erbeuten Geld

Heppenheim (ots) – In ein Wohnhaus im Hambacher Tal brachen Unbekannte am Sonntag (07.11.), in der Zeit zwischen 9.00 und 18.00 Uhr, ein. Die Täter hebelten die Haustür auf und durchwühlten anschließend mehrere Räume. Den ungebetenen Besuchern fiel hierbei Geld in die Hände.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Fürth (ots) – Ein auf einem Grundstück in der Krumbacher Straße abgestellter Ford, geriet in der Zeit zwischen Sonntagmittag (07.11.) und Montagvormittag (08.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend aus dem Innenraum einen Geldbeutel samt Bargeld und persönlichen Dokumenten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots) – Am Donnerstag (04.11.) zwischen 12.00 und 21.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Audi A3, der auf einem Parkplatz der Bürgermeister-Neff-Straße 14 ordnungsgemäß abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am Kotflügel hinten links beschädigt wurde.

Am beschädigten Fahrzeug konnten unter anderem rote Lackanhaftungen festgestellt werden. Es ist daher davon auszugehen, dass der Verkehrsunfall von einem roten Fahrzeug verursacht wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 /944-0 entgegen.

Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt mit der Polizei – Kradfahrer leicht verletzt

Fürth (ots) – Am Sonntag (07.11.) ereignete sich gegen 21:53 Uhr in Fürth-Fahrenbach, Fahrenbacher Straße, nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei, ein Verkehrsunfall. Einer Heppenheimer Polizeistreife war ein Motorradfahrer auf der B 38 am Ortseingang Fürth aufgefallen und sollte kontrolliert werden.

Der Kradfahrer hatte sich beim Erblicken der Polizeistreife zunächst auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Einkaufsmarktes versteckt und bog anschließend unmittelbar vor einem ortseinwärts fahrenden Linienbus auf die B38 ein. Die Polizeistreife nahm sofort die Verfolgung des Fahrzeuges mit eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn auf.

Der Fahrzeugführer versuchte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung dem Ortsteil Fahrenbach der Kontrolle zu entziehen. Hierzu hatte der Kradfahrer während der Fahrt sein Kennzeichen nach oben gebogen. Am Ortseingang Fürth-Fahrenbach versuchte dann der Kradfahrer nach einer Vollbremsung vor dem Streifenwagen nach links in einen Feldweg abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Krad und dem Polizeifahrzeug.

Der 17-jährige Kradfahrer aus Fürth stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Grund der Flucht dürften technische Veränderungen an dem Krad gewesen sein, der 17-jährige Kradfahrer ist nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugführer wird sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Räuber suchen Schnellrestaurant heim

Heppenheim (ots) – In der Nacht auf Samstag 06.11.21 wurde in der Tiergartenstraße, ein Schnellrestaurant von 2 unbekannten Räubern überfallen. Um kurz nach Mitternacht betraten die mit Sturmhauben maskierten Täter über eine Hintertür den Küchen-/Bürobereich und bedrohten die anwesenden Angestellten mit Messern. Mit Beute in unbekannter Höhe flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Angestellten blieben unverletzt.

Die Räuber sollen ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175-180cm groß und schlank gewesen sein. Einer soll eine grüne, der andere eine schwarze Jacke angehabt haben. Ansonsten seien beide dunkel bekleidet gewesen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, in die auch ein Diensthundeführer mit Diensthund und mehrere Streifen aus Baden-Württemberg eingebunden waren, verlief bislang ohne den gewünschten Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060.

Gebäudebrand

Mörlenbach (ots) – Am Samstagmorgen 06.11.2021 gegen 00:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt. Alle Bewohner wurden durch den eingesetzten Rettungsdienst vor Ort untersucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden 3 der 19 Bewohner verletzt. Ein 22-jähriger Mann erlitt schwere, aber nicht lebensgefährlich Verletzungen. Eine 64-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden nach erster Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Entgegen der ersten Meldung war das Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen und hat diese schwer beschädigt.

Vor allem durch Rauchgase wurden das Treppenhaus und alle Wohnung des Hauses teils stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus ist deshalb zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kommen derweil bei Bekannten oder Verwandten unter. Zur Brandursache kann vorerst keine Aussage getroffen werden, da die Brandwohnung momentan noch nicht gefahrlos begehbar ist. Die Wohnung wurde durch die Polizei versiegelt.

Das Fachkommissariat in Heppenheim wird zu Wochenbeginn die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Nach ersten Schätzungen ist durch den Brand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Zur Evakuierung und Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Mörlenbach und allen Ortsteilen mit insgesamt 163 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.

Odenwaldkreis

Nachkerb – Auf dem Heimweg zusammengeschlagen

Brombachtal (ots) – Ein 28-jähriger Mann wurde am frühen Sonntag 07.11.2021 von mindestens 4 Personen in der Gartenstraße zusammengeschlagen. Der 28-Jährige, der bewusstlos gegen 04.25 Uhr von einem Taxifahrer auf dem Gehweg aufgefunden wurde, war nach ersten Erkenntnissen auf dem Heimweg von der Nachkerb. Dort hat er zuvor mit einem 21-Jährigen gestritten, der den 28-Jährigen auf dem Nachhauseweg mit Freunden aufgelauert habe.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde der 21-Jährige von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Suche nach seinen Komplizen dauert an. Die Verletzungen des 28-Jährigen konnten ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden.

Wegen der gefährlichen Körperverletzung ermitteln Beamte des Kommissariats 41. Wer den Streit auf der Nachkerb beobachtet hat oder Hinweise zu den gesuchten Personen geben kann, meldet sich bitte unter der 06062 / 953-0 bei der Polizei in Erbach.

