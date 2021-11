Brände in der Gerhart-Hauptmann-Straße

Marburg (ots) – Am späten Samstagabend 06.11.2021 brannte es in der Gerhart-Hauptmann-Straße an 3 Stellen. Betroffen waren die Anwesen Gerhart-Hauptmann-Straße 11,15 und 19. Am Haus Nr. 11 brannte eine an der Hauswand abgestellte 240 Liter Altpapiertonne. Ein gleicher Container brannte vor dem Haus Nr. 15, wobei das Feuer auf nebenstehende Abfallbehälter und einen geparkten Pkw übergriff. Bei der 19 stand die angezündete Altpapiertonne gegenüber der Hauseingangstür.

Die frühzeitige Information und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte einen noch größeren Schaden, der sich nach ersten Schätzungen trotzdem auf mindestens 30.000 Euro beläuft. Nach derzeitigen Ermittlungen erfolgten die Brandstiftungen vermutlich zwischen 23.15-23.40 Uhr. Die Kripo geht von Brandstiftung aus und bittet um Mithilfe.

Wer war insbesondere zwischen 23.15-23.40 Uhr oder auch bereits vor 23.15 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße und hat dort Beobachtungen gemacht, die mit den Bränden zusammenhängen könnten? Wer hat z.B. Personen gesehen, die Grundstücke betreten oder verlassen haben? Wer hat schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr und Polizei scheinbar beobachtende Personen bemerkt? Wem sind Personen eventuell mit Brandverletzungen oder anderen Brandspuren oder -merkmalen (z.B. Rußspuren oder Rauchgeruch) an der Kleidung aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Ob es einen Zusammenhang gibt mit weiteren Bränden sowohl in der Gerhart-Hauptmann-Straße als auch in unmittelbarer Umgebung innerhalb der letzten Monate ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei Marburg.

Aufgrund der Brände bittet die Polizei um besondere Aufmerksamkeit und um sofortige Mitteilung verdächtiger Beobachtungen. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis: Alkohol- und/oder Drogeneinfluss bei Fahrern

Und wieder zog die Polizei diverse Fahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Die Tatorte waren die B 62 bei Bürgeln, Stadtallendorf, Kirchhain, Weimar, Niederklein und Moischt.

Auf der B 62 bei Bürgeln reagierte der Drogentest eines 37 Jahre alten Autofahrers auf Cannabis. Die Kontrolle war Samstag, um 12.10 Uhr. Gegen 14.45 Uhr stoppte die Polizei auf der B 454 in Stadtallendor fein Auto und stellte fest, dass der 54 Jahre alte Fahrer keinen Führerschein hat und unter Alkoholeinfluss stand. Sein Alkotest zeigte 2,3 Promille an. Für einen 20-jährigen Mann endete die Autofahrt am Sonntag um 22 Uhr in Kirchhain, nachdem sein Drogentest positiv auf zwei Stoffe reagiert hatte.

Eine Stunde später musste ein 43 Jahre alter Mann sein Auto in der Gemeinde Weimar stehen lassen, weil auch sein Drogentest einen Einfluss von Betäubungsmitteln zeigte. In der gleichen Nacht um 00.40 Uhr kontrollierte die Polizei in Niederklein ein Auto mit einer 49 Jahre alten Frau am Steuer. Ihr Führerschein war ihr bereits entzogen worden. Sie fuhr trotzdem und stand dabei auch noch unter dem Einfluss berauschender Mittel, laut Testergebnis Amphetamine.

Am Montagmorgen, (08. November), um kurz nach 08 Uhr stellte sich heraus, dass der in Moischt kontrollierte Motorrollerfahrer unter Drogeneinfluss stand. Der Test reagierte auf THC, Kokain und Amphetamine. Er muss sich wegen weiterer Verstöße verantworten, denn er hatte keinen Führerschein, das Versicherungskennzeichen am Roller war gefälscht und das Zweirad gar nicht versichert. In diesem Fall stellte die Polizei den Roller sicher.

In den anderen Fällen reichte die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels zur Verhinderung der Weiterfahrt. Alle Fahrer mussten mit zur Blutprobe. “Die Ergebnisse zeigen immer wieder die Notwendigkeit der Verkehrskontrollen. Die Polizei wird nicht müde und wird weiterhin für mehr Verkehrssicherheit kontrollieren!”

Dautphetal – Wohnhausbrand in der Carlshütte

Am Montag, 08.November, gegen 07.30 Uhr bemerkte der einzige Bewohner eines Hauses an der Carlshütte Rauchgeruch. Der 57 Jahre alte Mann schaffte es trotz der bereits starken Rauchentwicklung, das Gebäude zu verlassen und den Notruf zu wählen. Er erlitt keine sichtbaren Verletzungen und verzichtete nach der Erstbehandlung im Rettungswagen auf eine weitere Untersuchung im Krankenhaus. Bei dem nach dem Brand vorerst nicht mehr bewohnbaren Haus handelt es sich um ein massives zweigeschossiges Gebäude.

Nach den ersten Einschätzungen entstand ein erheblicher, sehr wahrscheinlich 6-stelliger Schaden. Der 57-Jährige kam bei Bekannten unter. Nach den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei gibt es keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung und auch keine Hinweise auf einen technischen Defekt als Brandursache. Inwieweit das Feuer auch einen Schaden an der unmittelbar angrenzenden Lagerhalle mit Fahrzeugen verursachte, steht derzeit noch nicht fest.

Biedenkopf – Fensterschaden an der Sporthalle

Am zurückliegenden Wochenende, zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 06.30 Uhr am Montag, 08. November entstand an einem Fenster der Umkleidekabine der Sporthalle an der Hinterlandschule in der Hainstraße ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – …und noch einer

Am Montag, 08. November, um 11 Uhr zog die Polizei den nächsten Autofahrer aus dem Verkehr. Der Drogentest des auf der B 3 gestoppten Autos aus dem Lahn-Dill-Kreis zeigte einen Einfluss von THC. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste wie immer die notwendige Blutprobe.

Marburg – Beschädigte Autos in der Tiefgarage

In der Nacht zum Sonntag, 07. November, gegen 01.15 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über ein beschädigtes Auto im Parkhaus Kahncenter in der Biegenstraße. Letztendlich stellte die Streife der Polizei in der Parkebene 2 weitere fünf beschädigte Autos fest. Es handelt sich ausnahmslos um hochwertige Autos. Die Beschädigungen sind unterschiedlicher Natur.

Teilweise sind die Fahrzeuge verkratzt, teilweise waren Scheiben eingeschlagen. Aufgrund der gefundenen Scherben waren Bierflaschen und sogar ein altes Waschbecken die Tatmittel. Insgesamt richteten der oder die Täter, derzeit gibt es zu diesen keine Hinweise, einen Gesamtschaden in größerer fünfstelliger Höhe an.

Wem ist von Samstag auf Sonntag in dem Parkhaus etwas aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg Tel.06421 406 0.

Bad Endbach – Weißer Toyota Verso beschädigt

Der vermutlich durch mutwilliges Handeln beschädigte weiße Toyota Verso parkte am rechten Rand der Landstraße. Die Beifahrerseite zeigte zum Gehweg. Am Sonntag, 07. November, stellte der Besitzer, der sein Auto seit Anfang Juli nicht mehr benutzt hatte, den Schaden in Höhe von vermutlich mehr als 1.500 Euro fest.

Die Beifahrertür war verkratzt, der rechte Kotflügel so eingedellt, dass es sogar am Spaltmaß zur A-Säule sichtbar war und es gab Lackschäden auf der Motorhaube. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Biedenkopf – Unfallflucht in der Obergasse – Roter Kombi beschädigt

Die Polizei Biedenkopf ermittelt nach einer Unfallflucht in der Obergasse, die sich zwischen 21 Uhr am Samstag und 13.30 Uhr am Sonntag 07. November ereignete. Betroffen ist ein roter Opel Insignia Kombi. Der Pkw parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Der Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro ist am vorderen linken Kotflügel.

Wie es zu der Kollision mit dem Opel kam, steht nicht fest. Möglich sind ein Touchieren beim Vorbeifahren oder auch eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Flucht nach Parkplatzrempler beim Herkules – Grün/Gelbe Fremdfarbe

Die Polizei sucht einen seit Freitagnachmittag (05. November) frisch unfallbeschädigtes grün-gelbes Auto. An der Schadensstelle könnte schwarzer Fremdlack sein. Der schwarze VW Golf parkte zur Unfallzeit zwischen 14.20 und 15.13 Uhr auf dem Parkplatz des Herkulesmarktes in der Temmlerstraße neben dem Parkhaus auf den schräg angeordneten Parkplätzen mit der Front zum Strauchwerk. Der Schaden am Golf ist hinten links und beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Den Spuren nach passierte die Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver.

Marburg – Unfallflucht am Richtsberg

Nach einer Unfallflucht am Sonntag, 07. November, um kurz nach 08 Uhr, in der Straße Am Richtsberg sucht die Polizei nach Zeugen. Ein grauer VW Golf war von der Straße abgekommen, hatte ein geparktes Auto touchiert und prallte dann vehement gegen ein Einfahrtstor eines Anwesens. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe. Der Fahrer des Autos flüchtete.

Wem ist der Golf mit dem Marburger Kennzeichen eventuell durch die Fahrweise vorher aufgefallen und wer hat den Fahrer erkannt oder kann ihn beschreiben? Wer kann Angaben zum Fahrer des grauen VW Golf zur Unfallzeit machen? Nach den ersten Ermittlungen richtet sich der Verdacht gegen Mann, der nicht gleichzeitig der Halter des Autos ist. Wie er in den Besitz des Fahrzeugs kam, steht derzeit nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat ein Rangiermanöver eines grüne-gelben Fahrzeugs beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem schwarzen Golf gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg Tel.06421 406 0.

