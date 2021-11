Aufbruch von Fächern einer Packstation

Spangenberg (ots9 – 30.10.2021, 20:45 Uhr bis 08.11.2021, 07:24 Uhr – In den letzten Tagen brachen unbekannte Täter 2 Fächer einer Packstation in der Jahnstraße auf. Ob etwas gestohlen wurde, steht zurzeit nicht fest.

Die Täter begaben sich zu der Packstation im Bereich eines Lebensmittelgeschäfts und brachen dort ein kleines Fach komplett auf, ein größeres Fach hielt dem Ausbruchsversuch stand. Die Fächer wurden dabei erheblich beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Holzstapel in Brand

Frielendorf-Großroppershausen (ots) – 07.11.2021, 16:29 Uhr – Ein Holzstapel mit ca. 10 Festmetern Holz wurde von unbekannten Tätern am Sonntagnachmittag 07.11.2021 in Brand gesetzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Die Täter begaben sich zu dem Holzstapel, an der Einmündung der L 3158 zwischen den Ortschaften Großropperhausen und Lenderscheid und entzündeten diesen auf nicht bekannte Weise.

Der Brand konnte zeitnah durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen