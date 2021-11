Korbach: Die Polizei-News

35-Jähriger beschädigt Taxi

Korbach (ots) – Am Samstagmittag 06.11.2021 erstattete ein Taxifahrer Anzeige bei der Polizeistation Korbach, da sein Taxi zuvor durch Steinwürfe und Tritte beschädigt wurde. Der Taxifahrer meldete sich gegen 13.00 Uhr bei der Polizei, da es zuvor eine Auseinandersetzung mit einem Mann und Sachbeschädigungen an seinem Taxi gegeben hatte.

Am Einsatzort in Willingen schilderte der Taxifahrer, dass er die Straße Am Ettelsberg in Richtung der Straße Auf dem Gehren gefahren sei. Auf einer Brücke kam der ihm unbekannte Mann mitten auf der Fahrbahn gelaufen, so dass er hupte. Der Mann schlug daraufhin mit den Händen gegen die Scheiben des Taxis. Als der Fahrer den Mann zur Rede stellte, warf dieser Laub in das Taxi. In der Folge hatte der Mann kleine Steine auf das Taxi geworfen und auch dagegen getreten. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 4.000 Euro.

Das Geschehen konnte von mehreren Zeugen beobachtet werden. Der 35-jährige Tatverdächtige wartete anschließend mit dem geschädigten Taxifahrer und einigen Zeugen auf das Eintreffen der Polizei, die den Sachverhalt und die Personalien der Beteiligten aufnahmen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 35-Jährigen einleitete.

Sachbeschädigungen am Golfplatz – Zeugen gesucht

Korbach (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Unbekannter eine Hütte auf der Bad Wildunger Golfanlage. Der Täter schlug die Scheibe einer Tür und von mehreren Fenstern einer Holzhütte ein. In der als Starterhäuschen genutzten Hütte wurden Stühle und Tische umgeworfen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Unbekannter steigt in Gaststätte ein und entwendet Auto

Volkmarsen-Ehringen (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag drang ein Unbekannter in eine derzeit geschlossene Gastwirtschaft im Steenweg in Volkmarsen-Ehringen ein. Er durchsuchte die Gasträume und entwendete einen im Thekenbereich liegenden Autoschlüssel. Mit diesem konnte er anschließend einen schwarzem Mercedes mit KB-Kennzeichen stehlen.

Eine Zeugin nahm in der Nacht Geräusche wahr, so dass von einer Tatzeit zwischen 03.30 und 03.45 Uhr ausgegangen wird.

Täterbeschreibung:

Etwa 180 cm groß, kräftige Statur, heller Hauttyp, bekleidet mit heller Hose und grauem Kapuzenpullover.

Der gestohlene Mercedes konnte bereits am Montagmorgen von einer Bekannten der geschädigten Familie unweit des Tatortes aufgefunden werden. Er stand im Wiesenweg in Ehringen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

