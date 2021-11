Erster Glatteisunfall im Dienstgebiet der PI Kirn endet glimpflich.

L229, Kallweiler in Fahrtrichtung Gemünden

Am 08.11.2021 gegen 07:00 Uhr befuhr eine 38-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Ford Focus die L229 aus Kallweiler kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Kurz vor der Abfahrt zur Altenburg, in einer Rechtskurve, verlor sie sodann aufgrund Straßenglätte und dementsprechend nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 38-jährige geriet ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und drehte sich dort. Letztendlich kam sie nach einer längeren Strecke wieder halb auf der Fahrbahn zum Stehen. Glücklicherweise wurde weder sie, noch ein anderer Verkehrsteilnehmer verletzt. Am Fahrzeug hingegen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Kennzeichenschilder abgerissen – Zeugen gesucht –

Bad Sobernheim

Am späten Samstagabend wurden in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 23:45 Uhr an einem in der Königsberger Straße geparkten Pkw Mazda beide Kennzeichenschilder aus den Halterungen gerissen. Eines davon wurde verbogen und unter den Scheibenwischer geklemmt, das andere wurde gänzlich entwendet. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Fahrerflucht; Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim

Am Freitagvormittag des 05.11.2021 kam es in der Zeit von 09:55 Uhr bis 11:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Felke-Centers (Kreuzstraße). Die 37-jährige Fahrerin eines VW Polo musste bei ihrer Rückkehr einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange ihres geparkten Fahrzeugs feststellen. Vermutlich hatte ein bislang unbekannter Verursacher beim Rückwärtsausparken den VW Polo touchiert und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am PKW der 37-Jährigen entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560.

Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte

Kirn

Im Verlauf des Donnerstags kam es im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Kirn zu mehreren Anrufen von angeblichen Polizeibeamten bei Seniorinnen / Senioren. Im Wesentlichen wurde den älteren Herrschaften vorgetäuscht, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun zur Abwendung einer Verhaftung ein größerer Bargeldbetrag zu entrichten sei. Bei einer anderen bekannten Masche wurde den angerufenen Personen vorgegaukelt, dass in der näheren Umgebung Einbrecher festgenommen worden wären und sich der Rest der Bande noch auf freiem Fuß befinde, so dass das Vermögen und die Wertgegenstände der Angerufenen konkret gefährdet seien und „gesichert“ werden müssten. Generelles Ziel der Anrufer ist es, die stets im öffentlichen Telefonbuch meist mit altertümlich klingenden Vornamen eingetragenen Anschlussinhaber dazu zu bewegen, größere Bargeldbeträge, Schmuck und Wertsachen an einen „Abholer“ zu übergeben oder an einem vereinbarten Ort zur Abholung bereitzulegen. Die Polizei warnt eindringlich davor, auf Forderungen bei derartigen Anrufen einzugehen oder persönliche Daten bzw. sonstige Informationen preiszugeben. Bei Eingang eines Anrufs dieser Art sollte umgehend die örtliche Polizeidienststelle oder der Notruf 110 kontaktiert werden.