37-Jähriger schläft im PKW auf Standstreifen

A 61/Gundersheim – Eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

stellte am 7.11.2021 gegen 7:15 Uhr auf der A 61 bei Gundersheim einen PKW fest,

der auf dem Seitenstreifen stand. Die Beamten bemerkten bei der Nachschau, dass

im Fahrzeuginnern eine schlafende Person hinter dem Lenkrad saß. Nachdem der

37-jährige Insasse geweckt und überprüft war, stand fest, dass der Mann über

keine Fahrerlaubnis verfügt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zudem

kleinere Mengen an Betäubungsmitteln. Diese wurden sichergestellt. Da zudem

Anzeichen auf Drogeneinfluss festgestellt wurden, musste der Mann mit zur

Blutprobe. Da der 37-Jährige nicht das erste Mal mit seinem PKW ohne gültige

Fahrerlaubnis unterwegs war, ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme

des PKW an. Der 37-Jährige muss sich nun auf Strafanzeigen wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einstellen

sowie auf eine mögliche Einziehung seines PKW.

Taxifahrt mit unfriedlichem Fahrgast

Mainz-Altstadt – Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 05:30 Uhr für einen

37-jährigen Taxifahrer aus Mainz zu einer wilden Taxifahrt mit einem

unfriedlichen Fahrgast.

In der Holzhofstraße in Mainz meldete sich ein Taxifahrer bei den Polizeibeamten

des Altstadtreviers, nachdem er Opfer einer Körperverletzung durch einen

Fahrgast geworden war.

Die 37-Jährige hatte zuvor vier Fahrgäste vor einem Club in der Mombacher Straße

abgeholt, um diese in die Mainzer Altstadt zu bringen. Bereits kurz nach

Fahrtbeginn riss ein 29-jähriger Fahrgast aus Wiesbaden dem Fahrer die getragene

OP-Maske vom Gesicht und rüttelt an dessen Fahrersitz. Der Taxifahrer versuchte

hier zunächst beruhigend auf die Situation einzuwirken und wies auf die Gefahren

für die Mitfahrer im Fahrzeug hin. Der 29-Jährige zeigte sich hiervon

unbeeindruckt und störte den Fahrer weiterhin bei der Fahrt. Unter anderem

Schlug er gegen das sich im Rückspiegel befindende Taxometer, woraufhin der

Spiegel beschädigt wurde.

Der 37-jährige Taxifahrer hielt an, um die Polizei zu verständigen. Um dies zu

verhindern, begab sich der 29-jährige Wiesbadener zu diesem, schlägt ihm das

Mobiltelefon aus der Hand und dem Taxifahrer anschließend mit der Faust ins

Gesicht. Der 37-Jährige wird hierdurch leicht verletzt. Nachdem der 29-Jährige

sich hierauf kurzzeitig entfernt, kehrt er wenig später zum Taxi und seinen

Begleitern zurück. Er entschuldigt sich und bietet dem Taxifahrer eine

Wiedergutmachung an. Aus Angst vor weiteren Zwischenfällen, nimmt der Taxifahrer

das Angebot des Wiesbadeners an und setzt die Fahrt mit den Insassen fort.

Schlechter Scherz führt zu Polizeieinsatz und Auffinden von Diebesgut

Mainz-Neustadt – Am späten Sonntagabend gegen 22:00 Uhr verursachten

Bewohner aus der Mainzer-Neustadt durch einen schlechten Scherz einen

Polizeieinsatz.

Anwohner des Bismarckplatzes meldeten Schreie und das Aufheulen von

Kettensägengeräuschen, welche aus einer Wohnung eines dortigen Anwesens kämen.

Die Polizisten können die betreffende Wohnung feststellen und ebenfalls rufe mit

den Worten ‚Nein, bitte nicht!‘ vernehmen. Da zunächst von einer tatsächlichen

Gefahr für Personen ausgegangen wird, sucht die Streife die Wohnung auf. Auf

Aufforderung die Wohnungstür zu öffnen, werden die Polizisten von zwei junge

Mainzer im Alter von 13 und 17 Jahren empfangen. Zur Aufklärung des

Sachverhaltes wird die Wohnung durch die Polizei betreten. Hierbei können

mehrere Gartengeräte, u.a. eine Kettensäge, aufgefunden werden. Es stellt sich

heraus, dass die beiden jungen Mainzer sich einen Spaß erlauben wollten und mit

den Geräten spielten.

Durch weitere Überprüfungen konnte festgestellt werden, dass die aufgefundenen

Geräte vermutlich aus einem Einbruchsdiebstahl in ein Friedhofsgebäude aus

Gau-Algesheim stammen. Tatverdächtig hierzu ist nun ein 24-jährige Mainzer,

welcher ebenfalls in der betreffenden Wohnung wohnhaft ist. Durch ihr

unbedachtes Verhalten verhalfen so der 13- und 17-Jährige zur Sicherstellung von

Diebesgut.

LKW-Abfahrtskontrollen der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim

A 61/Wonnegau – Im Rahmen der sonntäglichen Abfahrtskontrollen führten

Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim wieder Abfahrtskontrollen auf

der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West durch. Insgesamt wurden 72 LKW und ihre

Fahrer präventiv kontrolliert. Vier der Fahrer hatten dabei so viel Alkohol

konsumiert, dass ihnen die Abfahrt untersagt werden musste. Der festgestellte

Höchstwert lag bei 2,89 Promille.

BAB61 – Fohlen springt auf Fahrbahn

Gau-Bickelheim

Am Samstag, dem 06.11.2021, gegen 17:31 Uhr ereignete sich auf der BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz, etwa 500m vor der Anschlussstelle Stromberg, ein Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Glücklicherweise blieb es bei, wenn auch erheblichen Sachschäden in Höhe von etwa 30000 Euro.

Auslöser des Verkehrsunfalles war ein Fohlen, dass aus einen Pferdetransporter auf die Fahrbahn sprang und von mehreren nachfolgenden Fahrzeugen erfasst bzw. überfahren wurde. Das Tier verendete in Folge der Verletzungen vor Ort. Wie das Fohlen den geschlossenen Pferdetransporter verlassen konnte, ist bisher nicht abschließend geklärt.

Für die Bergungsarbeiten wurde der rechten Fahrstreifen im Bereich der Anschlussstelle Stromberg für ca. drei Stunden gesperrt.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Grolsheim durch Zerstechen der Reifen

Bingen

Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug in der Zeit vom 06.11.2021 17:30 Uhr bis 06.11.2021 20:40 Uhr vor dem Lokal „Grolsheimer Hof“ ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrt stellt er fest, dass drei der vier Reifen zerstochen waren. Lediglich der rechte Vorderreifen war noch intakt. An dem hinteren rechten Reifen konnte ein 1 cm breites Einstichloch festgestellt werden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis eines Mofas

Bingen

Eine auf Streifenfahrt befindliche Streife kann am Samstag den 06.11.2021 gegen 20:06 Uhr in der Gustav-Stresemann-Straße in Bingen einen mit zwei Personen besetzten Roller feststellen. Beide Personen tragen keinen Schutzhelm. Durch die Polizeibeamten wird der Fahrer des Fahrzeugs aufgefordert anzuhalten. Der Fahrer des Motorrollers beschleunigt das Fahrzeug allerdings und fährt auf ein etwa 100m entferntes Grundstück einer Gerüstbaufirma.

Dort kann der Roller schließlich gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle kann festgestellt werden, dass der Fahrer des Rollers nur über eine Mofaprüfbescheinigung verfügt. Bei Überprüfung des Rollers durch die Polizeibeamten kann allerdings festgestellt werden, dass der Roller schneller als die erlaubten 25 km/h fährt, nämlich 55 km/h.

Es erfolgt die Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Roller wird einem vor Ort befindlichen Erwachsenen übergeben.

Nachtrag zu Verkehrsunfallflucht in Gensingen.

Bingen

Eine Zeugin meldete sich zwischenzeitlich. Sie konnte den Verkehrsunfall am 05.11.2021, gegen 07.30 Uhr beobachten. Bei dem flüchtigen PKW habe es sich um einen blauen VW Golf gehandelt. am Steuer habe eine ca. 30 Jahre alte Frau mit dunkelblonden/orangefarbenen Haaren gesessen. Die Zeugin hat sich leider das Kennzeichen nicht gemerkt.

Verkehrsunfall mit Flucht in Gensingen

Bingen

Im Zeitraum von Donnerstag den 04.11.21 22:00 Uhr auf Freitag 05.11.21 09:00 Uhr kommt es vor der Bahnhofstraße 77 in Gensingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der Beschuldigte befährt die Gensinger Straße vom Ortszentrum Gensingen kommend in Fahrtrichtung Horrweiler. In Höhe des Anwesens „Bahnhofstraße 77“ fährt der Beschuldigte über eine dort am rechten Fahrbahnrand befindliche Verkehrsschikane welche infolge dessen beschädigt wird. Das dort befindliche Verkehrszeichen 626 (Leitbake) wird aus der Verankerung gerissen. Anschließend entfernt sich das auf der Beifahrerseite beschädigte Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die von der Unfallörtlichkeit wegführenden Schleifspuren, welche mutmaßlich infolge eines platten Reifen aufgetreten sind, verlieren sich nach wenigen Metern.

Vor Ort fällt von dem PKW eine Radhausinnenverkleidung ab. Da in dem Fahrzeugteil ein VW-Zeichen erkannt werden kann, kann nach Recherche festgestellt werden, dass das Fahrzeugteil aus einem VW GOLF III stammen muss.

Wer kann Hinweise zur oben genannten Verkehrsunfallflucht machen? Hinweise an unten stehende Dienststelle.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen

Bingen, 07.11., Mühlweg, 14:25 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde ein Fahrer eines E-Scooters ohne Versicherungskennzeichen angehalten. Der 25-Jährige gab an, keine Kenntnis über eine Versicherungspflicht gehabt zu haben. Ihm wurde eine Weiterfahrt untersagt.

Fahrt unter Drogen II

Bingen

Bingen, 07.11., Bingerbrücker Straße, 15:10 Uhr. Die Beamten hielten ein vorbeifahrendes Kraftrad an und kontrollierten den Fahrer. Der sichtlich nervöse 20-Jährige konnte lediglich seine Aufenthaltserlaubnis vorzeigen. Schnell zeigten sich auch Anzeichen eines zeitnahen Drogenkonsums. Ein Drogentest reagierte positiv; weshalb er zur Blutprobe auf die Dienststelle gebracht wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahrt unter Drogen

Bingen

Bingen, 07.11., Mainzer Straße, 15:30 Uhr. Bei einer allgemeinen Streifenfahrt wurde ein mit drei Personen besetzter Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer sah man sofort drogentypische Anzeichen, was der Fahrer vehement leugnete. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis, weshalb der Fahrer zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht wurde. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der 40-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer eines Krankenfahrstuhls

Undenheim

Am Samstag, den 06.11.2021 gegen 10:30 Uhr, kam es in Undenheim zu einem Verkehrsunfall durch einen Fahrer eines Krankenfahrstuhls. Beim Befahren der abschüssigen Gundelandstraße wickelte sich die Abdeckplane des Frontkorbes um die Vorderachse des Krankenfahrstuhls und blockierte das Rad, weshalb der 83jährige Fahrer zu Fall kam. Hierbei verletzte dieser sich leicht und musste vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen des Unfallhergangs wurde weiterhin ein geparktes Fahrzeug touchiert. An diesem entstand geringer Sachschaden.