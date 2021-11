Worms – Alkoholisiert gegen Ampel gefahren

Worms (ots) – Gestern Morgen kam ein Autofahrer auf der Mainzer Straße von der

Fahrbahn ab und prallte auf der Verkehrsinsel gegen eine Ampel. Der 35-jährige

Mercedes-Fahrer befuhr um 04:00 Uhr die B9 aus Richtung Mainz kommend, als er in

Höhe der Straße In der Hollerhecke ohne fremde Beteiligung nach links von der

Fahrbahn abkam und auf der Verkehrsinsel gegen die Ampel prallte. Hierbei zog

sich der Mann leichte Verletzungen zu. An seinem PKW entstand Totalschaden, die

Lichtzeichenanlage wurde zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro

beziffert. Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch im Atem festgestellt, weswegen

eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs ermittelt.

Worms – Bäckerei und Tankstelle überfallen

Worms (ots) – Unter Verwendung einer Machete wurden gestern zwei Raubüberfälle

auf Geschäfte in der Alzeyer Straße verübt. Zunächst hatte es ein männlicher

Täter auf die Bäckereifiliale am Heinrich-Völker-Bad abgesehen. Vor

Ladenöffnung, um kurz vor 06:00 Uhr, hatten zwei Mitarbeiterinnen die Filiale

betreten. Plötzlich tauchte ein unbekannter Täter mit einer Machete in den

Räumlichkeiten auf und forderte die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung

Nachdruck zu verleihen, schlug er mit der Machete mehrfach gegen Inventar. Die

52-jährige Mitarbeiterin händigte daraufhin einen dreistelligen Geldbetrag aus,

woraufhin der Täter aus den Räumlichkeiten flüchtete. Täterbeschreibung: Mitte

20, schlank, braune Augen, dunkle Haare. Er trug eine dunkle Basecap, schwarzer

medizinischer Mund- Nasenschutz, schwarze Sweater-Jacke, dunkelblaue Jeans.

Gestern Abend kam es dann zu einem weiteren Raubüberfall auf die ARAL-Tankstelle

in der Alzeyer Straße 71. Um 21:30 Uhr betraten zwei maskierte Täter den

Verkaufsraum der Tankstelle. Ein Täter schlug mit der Faust auf die Vitrine der

Backwarenauslage, die hierbei zu Bruch ging. Der zweite Täter führte eine

Machete mit sich und stellte sich damit drohend vor die 41-jährige Angestellte

und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als diese angab, kein Geld zu haben,

schlug der Täter mit seiner Waffe gegen die Theke und versuchte die

Kassenschublade herauszureißen. Die Mitarbeiterin wählte unterdessen den Notruf,

woraufhin die Täter die Flucht antraten. Einer schnappte sich hierbei noch eine

Flasche Wein und eine Dose Tabak aus der Auslage, dann liefen beide in

unterschiedliche Richtungen davon. Täterbeschreibung 1: 180 cm, schmale Statur,

trug eine Maske o.ä., bekleidet mit Jeans und grauer Jacke, Kapuze, graue

Handschuhe Täterbeschreibung 2 (mit Machete): 180-185 cm, schlank, leicht

(natur-)gebräunter Teint, trug eine schwarze Einwegmaske, bekleidet mit grauen

Jogginganzug mit roten Streifen (evtl. Gucci?), Kapuze, Handschuhe. Die Kripo

Worms hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fahrzeugaufbrüche in Alzey

Alzey (ots)

Am Montag, 01.11.2021, meldete ein Anwohner der Polizei eine männliche Person auf dem Parkplatz der Sickingerstraße, mit einem Stein versuche er die Seitenscheibe eines Fahrzeuges einzuschlagen. Beim Eintreffen der Polizei konnte die Person nicht mehr angetroffen werden, dafür zwei Fahrzeuge mit eingeschlagenen Seitenscheiben. Eine halbe Stunde später ging eine weitere Meldung eines Passanten bei der Polizei ein, dass ein Mann sich auf einem Parkplatz in der Weinrufstraße an Fahrzeugen zu schaffen machen würde, dieser versuche mit dem Ellenbogen Fahrzeugscheiben einzuschlagen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung durch die beiden Mitteiler kann im Rahmen der Fahndung die männliche Person festgestellt werden. Es handelt sich um einen 33-jährigen, polizeibekannten Alzeyer. Derzeit wird geprüft, ob er für weitere Delikte in den zurückliegenden Wochen in Alzey in Frage kommt.

An zwei PKWs Reifen zerstochen

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag (06.11.2021) auf Sonntag (07.11.2021)

werden in der Gutenbergstraße in Worms mehrere Kraftfahrzeuge beschädigt. Durch

bislang unbekannte Täter wurden mittels eines spitzen Gegenstandes drei Reifen

zerstochen. Die beiden hintereinander in Längsrichtung geparkten

Personenkraftwagen sind jeweils auf deren rechten Fahrzeugseite beschädigt

worden. Mögliche Augenzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms

zu melden.

Polizei verhindert größere Schlägerei

Alzey (ots)

Am frühen Morgen des 07.11.2021 kam es zu mehreren Meldungen über lautstarke Streitigkeiten, bzw. Auseinandersetzungen innerhalb einer größeren Personengruppe im Bereich der Flonheimer Straße in Alzey. Durch vor Ort eintreffende Polizeikräfte konnte festgestellt werden, dass zwei Personengruppen zuvor offenbar in Streit geraten und nun kurz davor waren, aufeinander loszugehen. Nur durch das konsequente Eingreifen der Polizei konnte eine Schlägerei verhindert werden. Vier Personen wurden als Hauptstörer identifiziert und mussten im Zuge der Lagebewältigung gefesselt werden; ein 22-jähriger verbrachte die Nacht in polizeilichem Gewahrsam, die anderen erhielten einen Platzverweis. Ferner mussten während der Maßnahmen mehrere Schaulustige der Örtlichkeit verwiesen werden.

Pkw landet im Wingert

Alzey (ots)

Der Fahrer (49) eines Pkw befährt die B 271 aus Richtung Flörsheim-Dalsheim kommend in Fahrtrichtung Oberflörsheim. Nach einer leichten Linkskurve verliert er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, kommt nach links von der Fahrbahn ab, touchiert mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum und durchfährt bis zum Stillstand des Fahrzeugs insgesamt 11 Weinbergreihen. Weitere Fahrzeuge sind nicht am Unfall beteiligt. Der Fahrer wird bei dem Unfall nicht verletzt. Sein Pkw wird im Bereich der Fahrzeugfront sowie an beiden Fahrzeugseiten erheblich beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Es entsteht erheblicher Sachschaden an den einzelnen Weinbergreihen. Der/die Eigentümer/in des/der Weinberge sind bisher nicht bekannt.