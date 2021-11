Strom abgezapft – Polizei entdeckt Rauschgift

Kaiserslautern (ots) – Strom hat ein 43-Jähriger an einer Außenlaterne eines

Wohnanwesens in der Barbarossastraße abgezapft. Einem Hausbewohner fiel das

angeklemmte Kabel auf. Es führte direkt in die Wohnung des 43-Jährigen. Dort

stellte eine Polizeistreife eine Steckdosenleiste fest, an welcher der Mann eine

Lampe und sein Handy betrieb. Die Kabelkonstruktion baute der 43-Jährige ab. Ihn

erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Entziehung elektrischer

Energie.

Weil die Beamten bei ihm in der Wohnung auch Cannabis und Amphetamin entdeckten,

muss sich der 43-Jährige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz verantworten. Dem Mann war ein süßlicher Duft, der in

seiner Wohnung feststellbar war, zum Verhängnis geworden. Das Rauschgift stellte

die Polizei sicher. |erf

Michael Flory ist neuer Dienststellenleiter (FOTO)

Dahn (Südwestpfalz) (ots) – Die Polizeiinspektion Dahn hat einen neuen

Dienststellenleiter. Nachdem Michael Flory die Dienststelle in den vergangenen

Monaten bereits kommissarisch führte, wurde er nun offiziell zum Leiter der

Inspektion ernannt.

Die Polizeikarriere des heutigen Hauptkommissars begann vor rund 34 Jahren: Im

September 1987 wurde er bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach der

Ausbildung an der Polizeischule in Wittlich-Wengerohr war seine erste Station im

sogenannten Einzeldienst beim damaligen Polizeipräsidium Ludwigshafen, wo er in

verschiedenen Dienststellen eingesetzt wurde.

Ab August 1995 absolvierte Flory die Fachoberschule der Polizei in

Wittlich-Wengerohr, anschließend das Studium an der Hochschule der Polizei

(damals noch „Fachhochschule für öffentliche Verwaltung“) am Hahn im Hunsrück.

Daran schlossen sich verschiedene Stationen in unterschiedlichen Dienststellen

des Polizeipräsidiums Rheinpfalz an, bevor Michael Flory im Juni 20218 zum

Polizeipräsidium Westpfalz wechselte. Hier begann er als Sachbearbeiter Einsatz

und Verkehr in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Pirmasens, bevor er ein

knappes Jahr später stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Dahn wurde.

Mit der Übernahme der Dienststellenleitung tritt Flory die Nachfolge von Klaus

Flieger an, der in den Führungsstab des Polizeipräsidiums Westpfalz gewechselt

ist.

In der Polizeiinspektion Dahn ist Michael Flory zuständig für mehr als 40

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sowohl im Wechselschichtdienst als auch

Tagdienst eingesetzt sind. Der Zuständigkeitsbereich der Dienststelle umfasst

die beiden Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Hauenstein mit insgesamt rund

23.000 Einwohnern.

Michael Flory ist 52 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Seinen „Dienstbezirk“ kennt er sozusagen wie seine Westentasche, denn er lebt

auch dort und ist in seiner Freizeit gerne in den Wäldern der Südwestpfalz

unterwegs – sein Hobby ist die Jägerei. |cri

Schlägerei in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt in der Nacht zu Sonntag

beobachteten die Beamten eine Schlägerei mit mehreren Personen auf einem

Parkplatz in der Zollamtstraße und gingen dazwischen. Die zunächst verbale

Auseinandersetzung zweier 23-jähriger Frauen, eskalierte durch das Einmischen

eines 20-Jährigen. Dabei erlitt dieser leichte Verletzungen im Gesicht. Eine der

Frauen zeigte sich äußerst aggressiv und unkooperativ. Sie versuchte mehrfach

sich der Personalienfeststellung zu entziehen. Dabei schlug sie nach einem

Beamten, traf aber nicht. Um weitere Angriffe zu verhindern, wurde die Frau

fixiert und mit auf die Dienststelle genommen. Nach der Personalienfeststellung

wurde die 23-Jährige der Militärpolizei übergeben. Gegen Sie laufen nun

Ermittlungen wegen Widerstand und Körperverletzung. |elz

Unfallflucht nach seitlicher Kollision

Kaiserslautern (ots) – Zwei Fahrzeuge sind sich am Freitagabend „zu nahe“

gekommen. Dabei wurde ein VW Passat beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete

Die beiden Pkw – waren gegen 20 Uhr nebeneinander auf der Pariser Straße

unterwegs. An der Ampelkreuzung Pariser Straße/Berliner Straße wollte der

Unfallverursacher nach links in die Reichswaldstraße abbiegen. Kurz vor dem

Abbiegevorgang holte der dunkelgraue SUV weit nach rechts aus. Er touchierte die

linke hinteren Fahrzeugseite des Passats. Der SUV-Fahrer machte keine Anstalten

anzuhalten. Anstatt in die Reichswaldstraße abzubiegen, wendete er und zurück in

die Pariser Straße stadtauswärts. Laut Aussage der Fahrerin des Passats könnte

es sich um einen SUV der Marke Hyundai oder Nissan mit Kaiserslauterer

Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen

Zeit etwas beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem

Fahrzeug geben können. Setzten Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631

369-2250 mit der Polizei in Verbindung. |elz

Vier Ohren hören mehr als zwei…

Kaiserslautern (ots) – Frei nach dem Motto „vier Ohren hören mehr als zwei“ ist

ein Ehepaar aus dem Stadtgebiet gerade nochmal einem versuchten Betrug

entkommen. Wie das Paar am Wochenende der Polizei meldete, hatte es am

Freitagmittag einen sogenannten Schockanruf erhalten. Eine Frau, die vorgab, die

Tochter des Paares zu sein, berichtete, dass sie von der Polizei festgenommen

wurde, weil sie einen Unfall verursacht habe, bei dem eine Frau ums Leben kam.

Nun benötige sie 30.000 Euro als „Kaution“, um wieder auf freien Fuß zu kommen.

Während die vermeintliche „Mutter“ die Geschichte glaubte und davon überzeugt

war, dass es sich bei der Anruferin tatsächlich um ihre Tochter handelt, blieb

der vermeintliche „Vater“ skeptisch und ahnte, dass es sich um eine Lüge

handelt. Er überredet seine Frau dazu, die echte Tochter über Handy anzurufen –

und erhielt von ihr die Bestätigung, dass sie nicht die Anruferin mit dem

angeblichen Unfall ist, und dass es ihr gut geht.

Über die betrügerische Anruferin konnte das Paar lediglich sagen, dass sie

Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent sprach, und dass im Telefondisplay eine

0800er-Nummer angezeigt wurde.

Wenn auch Sie solche Anrufe erhalten, bei denen sich jemand als ihr

Familienangehöriger ausgibt, Ihnen eine ähnliche „Horrorgeschichte“ erzählt und

deshalb nun Geld braucht – bleiben Sie misstrauisch! Machen Sie es wie das Paar

aus Kaiserslautern und erkundigen Sie sich über ein anderes Telefon selbst bei

Ihrem Verwandten, ob die Geschichte stimmt oder nicht vielleicht doch frei

erfunden ist! |cri

Auffahrunfall – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am heutigen

Montagmorgen auf der B270 in Kaiserslautern, im Auffahrtsbereich zur A6,

Fahrtrichtung Siegelbach einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Der

Unbekannte fuhr gegen 6:40 Uhr einem vor ihm fahrenden schwarzen BMW 1er auf.

Der 29-jährige Fahrer des BMW musste wegen stockendem Verkehr anhalten. Ohne

sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Die

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Zeugen, die den

Zusammenstoß beobachtet haben oder die Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug und

dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Drogen in Unterwäsche und Socke versteckt

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Personenkontrolle am Freitagabend auf dem

Willy-Brandt-Platz ist ein 20-Jähriger aufgefallen. Die Polizei wirft ihm

unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln vor.

Die Polizei Kaiserslautern kontrollierte ab dem Freitagnachmittag bis

Mitternacht verstärkt im Innenstadtbereich (wir berichteten:

https://s.rlp.de/qwZzS). In diesem Zusammenhang geriet der 20-Jährige in das

Visier der Beamten. Bei dem Mann fand die Polizei Cannabis. Etwa 30 Gramm hatte

der 20-Jährige am Körper versteckt. In seiner Unterwäsche und in einer Socke

hatte er das Rauschgift verstaut. Außerdem führte der Mann ein verbotenes Messer

und Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe mit sich. Die Drogen, das Messer und

das Geld wurden sichergestellt. Bei der Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei

weiteres Beweismittel, jedoch keine Drogen. Der 20-Jährige wurde

erkennungsdienstlich behandelt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. |erf