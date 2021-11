Heidelberg-Neuenheim: Zwei Wohnungseinbrüche – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim (ots) – In der Jahnstraße kam es in der vergangenen Woche

zu zwei Wohnungseinbrüchen.

In Zeitraum vom Samstag, den 30.10.2021, bis Sonntag, den 07.11.2021,

verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung im

Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses und entwendeten dort mehrere hundert Euro

Bargeld. Die Mieter der Wohnung am Sonntag gegen 20:40 Uhr fest, dass die

Wohnung durchwühlt worden war. Der oder die Unbekannten hatten die Balkontür der

Wohnung aufgehebelt.

Am vergangenen Freitag, den 05.11.2021, zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr,

verschafften sich ebenfalls ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem

Einfamilienhaus in der Jahnstraße. Hierfür hebelten der oder die Unbekannten ein

Fenster auf der Rückseite des Hauses auf. Ebenso fanden sich Hebelspuren an der

rückwärtigen Terrassentür. Durch den oder die unbekannten Täter wurde der

Wohnbereich des Anwesens durchwühlt. Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen

nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist Gegenstand der

Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeugen, die zu den

genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Jahnstraße

beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 0621 174-4444 an

den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Heidelberg-Altstadt: Diebstahl von Kupferdachrinnen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Im Zeitraum von Samstag, 15:30 Uhr, bis Sonntag,

09:30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter Dachrinnen aus Kupfer

von einem Vereinshaus im Gaiberger Weg. Der oder die Täter stiegen hierzu

vermutlich über eine Mauer am hinteren Teil des Grundstücks und nutzten dann

eine Holzleiter, um die Dachrinnen abzumontieren. Wie diese die Dachrinne mit

einer Länge von ca. 25 Metern abtransportierten, ist derzeit nicht bekannt. Der

Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich

des Gaiberger Wegs gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06221 99-1700 zu

melden.

Heidelberg-Altstadt: Sicherheitsbediensteten mit Messer bedroht – Polizei bei Einschreiten beleidigt

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag alarmierten kurz nach 3

Uhr gleich mehrere Zeugen die Polizei, als ein junger Mann mit gezücktem Messer

einen Sicherheitsbediensteten einer Gaststätte in der Unteren Straße bedrohte.

Durch die Uniformierten der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg wurde der Täter

schnell ausfindig gemacht und festgenommen. Das Messer, welches der 20-Jährige

um den Hals trug, wurde umgehend sichergestellt. Gegen den jungen Mann wird nun

wegen Bedrohung ermittelt. Zudem erhielt er einen Platzverweis.

Während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort solidarisierten sich mehrere

Schaulustige gegen das Einschreiten und sprachen Beleidigungen aus. Ein

21-Jähriger, der eine eingesetzte Beamtin bei aufzeichnender Bodycam beleidigte,

gelangte wegen Beleidigung zur Anzeige.

Heidelberg-Weststadt: Rücksichtsloser Ford-Fahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer – Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr überholte ein

19-jähriger Mann mit seinem Ford zunächst einen anderen PKW-Fahrer an der

Kreuzung Hebelstraße/Czernyring verbotswidrig rechts und überfuhr dabei eine

rote Ampel mit überhöhter Geschwindigkeit. Im Kreuzungsbereich gefährdete der

rücksichtslose Fahrer in der Folge einen vorfahrtsberechtigten PKW mit Calwer

Kennzeichen und einen Fahrradfahrer. Beide Geschädigten sind bisher noch

unbekannt. Sie, sowie weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte telefonisch unter

0621/174-1700 zu melden. Den rücksichtslosen Fahrer, welcher mithilfe eines

Zeugen bereits ermittelt wurde, erwartet nun eine Strafanzeige wegen

Straßenverkehrsgefährdung. Darüber hinaus muss er mit führerscheinrechtlichen

Konsequenzen rechnen.

Heidelberg-Emmertsgrund: Brand einer Tiefgarage verhindert

Heidelberg-Emmertsgrund (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kurz vor 2 Uhr war eine

26-jährige Frau gerade im Begriff ihren PKW in einer Tiefgarage in der

Otto-Hahn-Straße abzustellen. Als sie bemerkte, dass ihr Fahrzeug anfing zu

rauchen, verließ sie mit dem Fahrzeug geistesgegenwärtig die Tiefgarage. Auf der

Straße stellte die Frau den PKW ab und brachte sich selbst in Sicherheit. Kurz

darauf fing das Fahrzeug an zu brennen. Der Brand konnte durch die hinzugeeilte

Feuerwehr gelöscht werden. Nur durch die schnelle Reaktion der Fahrzeugführerin

konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Fahrzeuge und die Tiefgarage

verhindert werden. Am PKW selbst entstand Totalschaden. Die Fahrzeugführerin

blieb glücklicherweise unverletzt. Die Brandursache ist derzeit noch ungewiss,

könnte jedoch auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein.