Dettenheim – Alkoholisierter 44-Jähriger kollidiert mit Pkw

Dettenheim (ots) – Mit rund 0,8 Promille wurde ein 44-jähriger Pkw-Fahrer von

der Polizei erwischt, nachdem er am frühen Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr einen

Verkehrsunfall in der Dettenheimer Hauptstraße verursacht hatte.

Eine in Gegenrichtung fahrende 59-Jährige versuchte noch einen Unfall zu

verhindern und hielt am Fahrbahnrand an. Trotz ihres Ausweichmanövers stieß der

44-Jährige noch gegen ihren Pkw.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden

von rund 2.500 Euro.

Bruchsal – Polizist wird von 18-Jährigem gebissen

Bruchsal (ots) – In der Nacht zum Sonntag wurde in der Bruchsaler

John-Deere-Straße ein Beamter des Polizeireviers Bruchsal von einem 18-Jährigen

gebissen und leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollte der junge Mann wegen vorausgegangener

Sachbeschädigung zum Polizeirevier verbracht werden. Im Laufe des Transportes in

einem Streifenwagen biss der 18-Jährige den Polizisten in den Unterarm und ließ

erst nach körperlicher Gegenwehr wieder los.

Der Streifenbeamte musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein

durchgeführter Alkoholvortest ergab, dass der 18-Jährige rund 2,4 Promille intus

hatte.

Bruchsal – Mehrere leichtverletzte Diskobesucher nach Rangelei

Bruchsal (ots) – Zu drei verletzten Personen kam es Sonntagnacht gegen 02.40 Uhr

im Zuge einer Auseinandersetzung in einer Bruchsaler Diskothek.

Ein 24 Jahre alter Mann soll nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen zuerst

die Nase einer 19-Jährigen blutig geschlagen haben. Danach soll er deren

30-jährigen Bruder ebenfalls am Kopf verletzt haben.

Im Laufe der Sachverhaltsaufklärung sei sowohl der 30-Jährige als auch dessen

34-jähriger Bruder auf den 24-Jährigen losgegangen. An dem anschließenden

Gerangel hätten sich mehrere Personen beteiligt. Wohl aus Frust schlug der

34-Jährige letztlich noch die Heckscheibe eines geparkten Autos ein.

Alle Beteiligten hatten Alkohol konsumiert und wiesen laut Vortest zwischen

einem und 1,7 Promille auf.

Der 24-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Auch

den 34-Jährigen erwartet eine solche Anzeige, hinzu kommt wohl noch eine weitere

wegen Sachbeschädigung.

Karlsruhe – Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Karlsruhe-Mühlburg (ots) – Bei einem Kellerbrand am Freitagabend in der

Mühlburger Gluckstraße entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Das

Feuer war von der Karlsruher Berufsfeuerwehr rasch abgelöscht, Personen kamen

nicht zu Schaden.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Karlsruhe – 24-jähriger Mann leistet Widerstand – Drogen aufgefunden

Karlsruhe (ots) – Ein 24-Jähriger ging am Samstagabend nach einer gemeldeten

Bedrohung die eingesetzte Streifenwagenbesatzung aggressiv an und leistete bei

seiner Festnahme Widerstand.

Kurz vor 23:00 Uhr war die Polizei zu einem Einsatz in die Hirschstraße gerufen

worden. Bereits beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 24 Jahre alte Mann

unkooperativ und uneinsichtig. Da der Mann zunehmend aggressiver gegenüber den

Polizeibeamten auftrat, diese beleidigte und jede Kooperation verweigerte, wurde

er festgenommen. Dabei wehrte er sich heftig und es mussten ihm Handschließen

angelegt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine kleinere Menge

an Marihuana aufgefunden.

Der Beschuldigte wurde bei den Widerstandshandlungen leicht verletzt. Die

Beamten blieben unverletzt.

Der 24-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen, bis er sich wieder beruhigt

hatte.

Waghäusel – 92-jähriger E-Bike-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leichter verletzt wurde ein 92-jähriger

Mann bei einem Unfall am Samstag in Waghäusel auf der Kreisstraße 3536.

Der Senior überquerte gegen 13.45 Uhr mit seinem E-Bike die K3536 auf einem

Radweg als er vom Fahrzeug eines 25-Jährigen erfasst wurde. Dieser war zwischen

Kirrlach und St. Leon-Rot auf der K3536 mit seinem Opel Corsa unterwegs.

Der ältere Mann fiel zu Boden, sein E-Bike wurde weggeschleudert. Er wurde vom

herbeigerufenen Rettungswagen in die Obhut seiner Familie gegeben. Der Senior

hatte sich glücklicherweise offenbar lediglich Schürfwunden zugezogen.

Der Corsa-Fahrer stand nach ersten Ermittlungen wohl unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf

Marihuana. Ihm wurde Blut zur Untersuchung abgenommen. Der 25-Jährige wird

angezeigt, sein Führerschein wurde einbehalten.

Karlsruhe – 26-Jährige beraubt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Einer 26-Jährigen wurde am Samstagmittag im Bereich des

Kronenplatzes Bargeld geraubt. Die Frau befand sich, gegen 12.45 Uhr im Bereich

des Kronenplatzes als sie von einem Mann angesprochen wurde. Dieser forderte

zunächst Geld von der Frau. Als sie dies verweigerte versetzte er der

26-Jährigen einen Faustschlag in den Rücken, nahm Bargeld aus der Geldbörse und

ging davon. Die Frau verständigte kurz darauf die Polizei und wurde mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofortige Fahndung nach dem

Täter verlief erfolglos.

Der Täter wird als ca. 30 – 40 Jahre alt, mit südländischem Aussehen und

korpulent beschrieben. Er hatte schwarze Haare, einen Vollbart und eine

auffallende Tätowierung am linken Unterarm.

Zeugen, oder Personen die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten

sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung

zu setzen.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch

Karlsruhe-Rintheim (ots) – Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen

Mittwochmorgen und Samstagabend in die Wohnung eines im Hirtenweg gelegenen

Hauses eingedrungen und haben das Inventar durchwühlt. Ob etwas abhandenkam,

ließ sich bisher noch nicht klären.

Zunächst kletterten der oder die Täter über ein Garagendach und hebelten dann

das Küchenfenster auf. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet

hat, wird um Meldung beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070

gebeten.

Muggensturm – Zwei Tote und vier Verletzte bei Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Autobahn 5 bei Muggensturm (ots) – Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall, der

sich am Sonntag gegen 06.45 Uhr auf der Autobahn 5 in Höhe von Muggensturm in

Fahrtrichtung Norden ereignete, sind zwei Menschen ums Leben gekommen und vier

Personen kamen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Wie die ersten Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes des Polizeipräsidiums

Karlsruhe ergeben haben, war es zunächst zwischen einem Toyota und einem Ford

unmittelbar auf Höhe des Verzögerungsstreifens zum Parkplatz „Schleifweg“ aus

noch unklarer Ursache zu einem Auffahrunfall gekommen. Nachfolgende Ersthelfer

brachten die Insassen des Toyotas, der auf linker Fahrbahnseite entgegen der

Fahrtrichtung zum Stillstand gekommen war, in Sicherheit.

Nur wenige Minuten später fuhr den bisherigen Erkenntnissen nach der 70 Jahre

alte Fahrer eines Hyundai gegen den ungesicherten Toyota, dessen Auto sofort

Feuer fing. Zuletzt fuhr noch ein mit zwei Personen besetzter Mercedes gegen den

Hyundai.

Der 70-jährige Hyundai-Fahrer wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und

verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimierungsmaßnahmen noch an der

Unfallstelle. Auch seine 65-jährige Ehefrau konnte aus dem brennenden Fahrzeug

nicht mehr befreit werden und wurde dem Feuer zum Opfer.

Die Feuerwehr aus Rastatt war mit insgesamt 37 Kräften, die Rettungsdienste mit

15 Leuten mit drei Rettungswagenbesatzungen und weiteren drei Notarztfahrzeugen

im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Zur Unfallaufnahme und Absicherung der Unfallstelle sowie für die

Umleitungsmaßnahmen der voll gesperrten Richtungsfahrbahn in Richtung Norden

waren rund 20 Polizeibeamte im Einsatz. Darüber hinaus wurde zur Erforschung der

Unfallursache und dem genauen Ablauf auch ein Gutachter hinzugezogen.

Erst gegen 11.40 Uhr waren die beschädigten Unfallfahrzeuge abgeschleppt. Der

Gesamtschaden liegt bei geschätzten 120.000 Euro.

Wegen notweniger Reinigungsarbeiten wird mit einer Freigabe der Fahrbahn erst

gegen 13 Uhr zu rechnen sein.