Mannheim-Innenstadt: Nach Streit Fahrzeug beschädigt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Nachdem am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:40 Uhr,

ein Mercedes-Fahrer mit zwei Fußgängern in Streit geraten war, beschädigten

diese das Auto des 26-Jährigen. Der Mercedes-Fahrer fuhr auf dem Friedrichsring

in Fahrtrichtung Jungbusch. Kurz vor der Kurpfalzbrücke sollen die beiden 52-

und 57-jährigen Fußgänger bei „Rot“ über die Fahrbahn gelaufen sein. Hierauf

habe sie der 26-Jährige angesprochen. Bei dem daraufhin entstandenen

Streitgespräch sollen die beiden Fußgänger dann gegen den Mercedes getreten und

geschlagen haben. Als die beiden dann flüchteten, informierte der

Mercedes-Fahrer die Polizei. Die beiden Fußgänger konnten im Rahmen der sofort

eingeleiteten polizeilichen Fahndung festgenommen werden. Sie müssen sich nun

wegen Sachbeschädigung verantworten. An dem Mercedes entstanden mehrere

Beschädigungen auf der Beifahrerseite in Form von Kratzspuren und der Tankdeckel

wurde abgerissen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen zum Sachverhalt

aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0621

1258-0, zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Zusammenstoß zweier Straßenbahnen am Paradeplatz – Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim-Innenstadt (ots) – Nach einem Zusammenstoß zweier Straßenbahnen um ca.

12.15 Uhr im Kreuzungsbereich am Paradeplatz war die Unfallörtlichkeit nach rund

einer Stunde wieder geräumt und der nachfolgende Straßenbahnverkehr pendelt sich

langsam wieder ein. Es kann aber noch zu einzelnen Verspätungen und

Unregelmäßigkeiten kommen. Nach ersten Ermittlungen kollidierten eine

Straßenbahn, die vom Schloß in Richtung Marktplatz unterwegs war im

Kreuzungsbereich mit einer entgegenkommenden Straßenbahn, die im Begriff war,

nach links in Richtung Planken abzubiegen. Die Unfallursache ist bislang noch

unklar. Beide Straßenbahnfahrerinnen erlitten einen Schock. Von den Fahrgästen

wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau

beziffert werden, dürfte sich jedoch im Rahmen von 20.000 bis 30.000 Euro

bewegen.

Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit Tanklastzug verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr verursachte ein

Mercedes-Fahrer einen Unfall mit einem in der Ölhafenstraße geparkten

Tanklastzug. Der Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der

Fahrbahn ab und verkeilte sich unterhalb des Tankaufliegers. Im weiteren Verlauf

befreite sich der Unfallfahrer aus seinem Fahrzeug und verließ die Unfallstelle

ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch die eingesetzten

Polizeibeamten konnte wenig später der 39-jährige Halter des Fahrzeuges

ausfindig gemacht werden. Im Gespräch erhärtete sich der Verdacht, dass es sich

bei ihm auch um den Unfallverantwortlichen handeln dürfte. Da der Mann mit über

einem Promille deutlich alkoholisiert war, musste er die Beamten im Anschluss

auf das Polizeirevier begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Das Fahrzeug

musste durch einen Abschleppdienst aufwändig geborgen werden. Insgesamt entstand

ein Sachschaden von 15.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben,

werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0

zu kontaktieren.