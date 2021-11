Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: 32-Jähriger aus Psychiatrischem Zentrum Nordbaden in Wiesloch abgängig – Polizei sucht Zeugen!

Wiesloch (ots) – Am Montagnachmittag, gegen 14.04 Uhr, entfernte sich ein

32-jähriger Patient aus einer geschlossenen Station des Psychiatrischen Zentrums

Nordbadens in Wiesloch. Seither ist er unbekannten Aufenthalts. Die Polizei

fahndet derzeit nach der Person.

Der 32-Jährige wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß

braune kurze Haare

bekleidet mit blauer Jogginghose, grüner Jacke, grauem

Kapuzenpulli, hellen Turnschuhen

Zeugen, denen der Gesuchte aufgefallen ist oder die sachdienliche Hinweise zu

dessen Aufenthalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Nach Auffahrunfall – Polizei sucht Zeugen

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Freitag, 05.11.2021, gegen

16:00 Uhr, kam es auf der L723 in Höhe der Einmündung Gutenbergring zu einem

Auffahrunfall bei dem eine 19-Jährige mit ihrem Mini auf den Opel Astra eines

39-Jährigen auffuhr. Beide fuhren auf der L723 von Walldorf kommend in Richtung

Wiesloch. Das Polizeirevier Wiesloch bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet

haben, sich unter der Rufnummer 06222 5709-0 zu melden.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Parkender VW-Golf beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits in der Zeit vom 31.10.2021, 10:00

Uhr, bis zum 06.11.2021, 11:30 Uhr, kam es in Eberbach zu einer

Verkehrsunfallflucht. Eine 80-Jährige hatte in diesem Zeitraum ihren VW-Golf in

der Beckstraße am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Rockenauer Straße geparkt. Als

die 80-Jährige zu ihrem Auto kam, stellte sie fest, dass dieses an der vorderen

Stoßstange, auf der linken Seite, vermutlich durch einen unbekannten

Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren, beschädigt wurde. Es entstand hierbei ein

Sachschaden von 1.500.- Euro.

Das Polizeirevier Eberbach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, sich unter Rufnummer 06271 9210-0 zu melden.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: „Blitzer“ beschädigt – Zeugen gesucht

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag, gegen 08:30 Uhr, stellten

Beamte des Polizeireviers Wiesloch fest, dass die stationäre

Geschwindigkeitsmessanlage in der Ringstraße beschädigt worden war. Mittels

einer Straßenschachtabdeckung hatte ein bisher unbekannter Täter augenscheinlich

auf das Gehäuse der Messanlage eingeschlagen und diese hierdurch beschädigt. Der

Stadt Walldorf entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der

Telefonnummer 06222 5709-0 entgegen.

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Autos beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Durch Unbekannte wurden am Sonntagmorgen

mindestens neun Autos im Bereich der Jahnstraße, Dambach la Ville Straße, bis

hin zur Frühmesserstraße beschädigt. Es wurden Außenspiegel abgetreten und

Scheibenwischer abgerissen. Aufgrund der festgestellten Spuren wird angenommen,

dass die Unbekannten auf den Fahrzeugen „herumgesprungen“ sind. Am

Sonntagmorgen, gegen 10:00 Uhr meldete sich die Fahrzeughalterin eines der

beschädigten Fahrzeuge beim Polizeirevier Wiesloch, um mitzuteilen, dass an

ihrem Pkw der Außenspiegel abgerissen worden sei. Durch die Beamten konnten vor

Ort weitere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Die Halter der Pkw wurden

alle informiert.

Zeugen hatten eine Gruppe von vier Jugendlichen beobachtet, die sich im Bereich

der beschädigten Fahrzeuge aufgehalten hatten. Ob hier ein Zusammenhang besteht,

ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeiposten Mühlhausen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer

06222 66285-0 mit dem Polizeiposten Mühlhausen in Verbindung zu setzen. Ebenso

können sich Personen, deren Fahrzeuge Beschädigungen aufweisen, dorthin wenden.

Sinsheim-Ehrstädt: Ermittlungen nach dem tödlichen Absturz des Piloten eines Ultraleichtflugzeuges dauern an

Sinsheim (ots) – Am Sonntag gegen 13:20 Uhr stürzte ein 20-jähriger Pilot mit

einem Ultraleichtflugzeug in einem unbewohnten Feldgebiet in Sinsheim-Ehrstädt

ab. Hinweise auf die Ursache, die zu dem Unglück geführt haben könnte, liegen

derzeit noch nicht vor. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die späten

Abendstunden an. Zuerst hatten Spezialisten des Landeskriminalamts Baden

Württemberg eine Sprengkapsel des Sicherheitssystems des Ultraleichtflugzeuges

unschädlich machen müssen. Die Sprengkapsel hatte bei dem Unfall nicht

ausgelöst.

Mit entsprechendem technischen Gerät bargen die Einsatzkräfte des THWs

anschließend das Flugzeug des Typs Evektor-Aerotechnik (EV97 Eurostar). Derzeit

suchen Einsatzkräfte des Einsatzzugs Heidelberg erneut das Umfeld der

Absturzstelle nach Trümmerteilen ab.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg hat gemeinsam mit der zentrale

Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Miteingebunden

in die Ermittlungen ist die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Der Pilot

startete ersten Ermittlungen zufolge gegen 12:40 Uhr am Flughafen

Münsingen-Eisberg. Die Obduktion seines Leichnams soll Hinweise für die

Unglücksursache liefern.