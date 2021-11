Versuchter Diebstahl aus Lkw

Burghaun – Unbekannte versuchten in der Nacht auf Freitag (05.11.) an der Raststätte Großenmoor-Ost, Fahrtrichtung Nord, Ladung vom Auflieger eines Lkws zu stehlen. Die Täter schnitten die Plane auf, ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Münzautomat aufgebrochen

Fulda – Zwischen Dienstagnachmittag (02.11.) und Freitagmorgen (05.11.) brachen Unbekannte in einem Studentenwohnheim am Heinrich-von-Bibra-Platz mehrere Münzautomaten auf. Dazu drangen die Täter in den verschlossenen Waschraum im Keller ein und stahlen so circa 150 Euro Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichen gestohlen

Künzell – In der Turmstraße stahlen Unbekannte beide Kennzeichen KR-MH 1509 von einem grauen Dacia Duster. Das Auto stand im Hof eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse gestohlen

Fulda – Am Samstagabend (06.11.) kam es in der Dr.-Dietz-Straße zum Diebstahl einer Geldbörse. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ eine 23-jährige Frau aus Fulda gegen 19.30 Uhr ein Kreditinstitut und traf kurz danach auf einen unbekannten Täter. Dieser entriss der 23-Jährigen die Geldbörse aus der Hand und flüchtete in Richtung Walahfridstraße. Einem aufmerksamen Zeugen gelang es kurze Zeit später dem Dieb die Geldbörse wieder abzunehmen. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Er wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, jugendliches, südosteuropäisches Aussehen, circa 175 cm groß, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Weste und eine graue Jogginghose. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

68-Jährige Opfer eines Taschendiebstahls

Schotten – Eine 68-jährige Frau aus Schotten wurde am Freitag (05.11.), gegen 12 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Parkstraße Opfer eines Taschendiebstahls. Sie wurde durch eine unbekannte Frau, die augenscheinlich in Begleitung eines Mannes war, angesprochen und um Unterstützung bei der Suche nach einem bestimmten Produkt gebeten. Die Begleitung der Frau nutzte die Unachtsamkeit der 68-Jährigen und stahl die Geldbörse aus der Handtasche. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld diverse Ausweisdokumente. Die Unbekannten werden von der Geschädigten wie folgt beschrieben: beide Personen (Mann und Frau) sollen circa 30 Jahre alt gewesen sein, hatten ein asiatisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und waren von kleiner Statur.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: – Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm – Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. – Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung durch Graffiti

Alsfeld – Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Sonntagmorgen (07.11.), dass durch unbekannte Täter im Stadtgebiet Alsfeld mit blauer Farbe Gehwege besprüht worden waren. Schwerpunkt der Sachbeschädigung liegt dabei an einer Schule in der Volkmarsstraße. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Mehrere Haustiere mit Vergiftungserscheinungen in Romrod

Romrod

Am Sonntagvormittag, 07.11.2021, meldeten sich mehrere Besitzerinnen von Katzen und Hunden aus dem Bereich Romrod bei der Polizeistation Alsfeld, die angaben, dass ihre Haustiere Vergiftungserscheinungen aufwiesen bzw. daran verstorben sind. In allen bisher bekannten Sachverhalten waren die Tiere zwischen Freitag, 06.11.2021, und Samstag, 07.11.2021, im Bereich entlang der „Antreff“ auf dem dortigen Weg parallel zur „Neuen Straße“ unterwegs und nahmen eine offenbar giftige Substanz auf. Nachdem die Tiere entsprechende Vergiftungserscheinungen zeigten, wurden sie durch Tierärztinnen behandelt, wobei in mindestens zwei Fällen (ein Hund und eine Katze) nichts mehr für die Haustiere getan werden konnte und diese verstarben. Durch die Polizei wurden umgehend entsprechende Warnhinweise veranlasst und strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, in die auch das Veterinäramt des Vogelsbergkreises und die Staatsanwaltschaft Gießen mit einbezogen wurden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Personen, die Angaben zu den geschilderten Vorfällen machen können. Diese Personen werden gebeten, sich mit der Alsfelder Polizeistation unter 06631 / 974 – 0 in Verbindung zu setzen.

LKW-Gespann beim Vorbeifahren gestreift. Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Lauterbach

Am Freitag, 05.11.2021, gg. 13:35 Uhr, parkte ein 32-jähriger LKW-Fahrer aus Litauen sein Gespann (Daimler Truck mit Anhänger) Am Brennerwasser, Höhe Hausnr.- 3, am Fahrbahnrand. Gegenüber parkte ebenfalls ein LKW, so dass sich die Fahrbahn stark verengte. Als ein 60-jähriger LKW-Fahrer aus Neukirchen mit seinem LKW-Truck zur o.g. Uhrzeit dieses Nadelöhr durchqueren wollte, streifte er den LKW des Litauers. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, so dass der Verursacher unmittelbar darauf ermittelt werden konnte. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von lediglich 350 Euro.

18-Jährige kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Gem. Schlitz-Unter-Schwarz

Osthessen: Die Polizei-Newsr Linkskurve geriet sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß frontal gegen einen Baum und wurde durch die Wucht des Aufpralls nach links in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Verkehrsunfall

Rotenburg

Am Samstag, 06.11.0221, gegen 09:45 Uhr, befuhr ein 91-jähriger Rotenburger mit seinem PKW den Schützenweg in Lispenhausen, um an der Einmündung nach links auf die Nürnberger Straße abzubiegen. Die Verkehrsregelung ist hier mit Zeichen 205 „Vorfahrt gewähren“ ausgeschildert. Zeitgleich befuhr eine 38-jährige PKW-Fahrerin aus Waldkappel die Nürnberger Straße aus Richtung Rotenburg und wollte nach links in den Schützenweg abbiegen. Beim Abbiegen übersah der Rotenburger den vorfahrtsberechtigten PKW und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 2.500,00 EUR geschätzt.

Überladung 3,5 t Lkw – Teures Brennholz

Am 06.11.2021 gegen 18:35 Uhr wurde eine Streife der Polizeistation Fulda in der Bardostraße auf einen Renault Master aufmerksam. Der 3,5 t Klein-Lkw war mit Brennholzscheiden aus frischem Buchenholz beladen. Da der Verdacht der Überladung bestand, wurde das Fahrzeug zur nächsten Brückenwaage begleitet. Die Wiegung ergab ein tatsächliches Gesamtgewicht von über 6 t. Dies entspach einer Überladung von mehr als 70 Prozent. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Das im Schlitzer Forst geladene Brennholz wird nun teuer. Dem 36-jährigen Fahrer aus Fulda drohen ein Bußgeld von 235,- Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister.