Frontalzusammenstoß auf der L3270 zwischen Usingen und Eschbach

Usingen

Unfallort: L3270 zwischen Usingen und Eschbach Unfallzeitpunkt: Sonntag, 07.11.2021, 14:33 Uhr

Auf der L3270 zwischen Usingen und Eschbach hat sich am Sonntag, den 07.11.2021, gegen 14:33 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 18 Jahre alter Usinger fuhr mit einem schwarzen 3er BMW von Eschbach nach Usingen. Entgegen kam ihm ein 64 Jahre alter Usinger in einem Renault Captur. Aufgrund der im Raum stehenden Alkoholisierung des 18 Jahre alten Usingers und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam dieser im Kurvenbereich in den Gegenverkehr und beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Hierbei kam auch der Rettungshubschrauber zum Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 20.000 EUR geschätzt. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe genommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die L3270 bis 16:10 Uhr komplett gesperrt werden.

Hochwertige Audis entwendet,

Friedrichsdorf, Taunusstraße / An den 30 Morgen, 07.11.2021, 22.00 Uhr bis 08.11.2021, 07.15 Uhr

(pa)In der Nacht zum Montag schlugen Autodiebe in Friedrichsdorf gleich zweimal zu. Zum Ziel unbekannter Täter wurden zwei Audi Q7, die in der Taunusstraße sowie der Straße „An den 30 Morgen“ geparkt waren. Die Taten ereigneten sich zwischen Sonntagabend, 22.00 Uhr und etwa 07.15 Uhr am Montagmorgen. Der in der Taunusstraße gestohlene Q7 hat grauen Lack und Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen „GI-JH 6500“. In der Straße „An den 30 Morgen“ entwendeten die Tätern einen schwarzen Q7 „S-Line“, der zuletzt Schilder mit dem Kennzeichen „HG-G 669“ trug. Der Wert der beiden hochwertigen SUV beläuft sich zusammen auf über 160.000 Euro. Die „AG Pkw“ der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Personen, die in den genannten Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Einbrecher hebeln an Wohnungstüren,

Oberursel, Im Taunusgarten, 07.11.2021, 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag versuchten Einbrecher in Oberursel, sich Zugang zu mehreren Wohnungen zu verschaffen. Ersten Erkenntnissen nach begaben sich Unbekannte zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr in ein in der Straße „Im Taunusgarten“ gelegenes Mehrparteienhaus. In der dritten Etage des Wohnhauses hebelten die Täter sodann an den Eingangstüren der dortigen Wohnungen. Ihre Versuche, die Türen gewaltsam zu öffnen, blieben ohne Erfolg, sodass sie das Haus ohne Beute wieder verließen. Durch ihre Hebelversuche entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Junge auf Fahrrad von Pkw erfasst,

Königstein im Taunus, Bischof-Kaller-Straße, 08.11.2021, gg. 07.35 Uhr

(pa)In Königstein wurde am Montagmorgen ein 12-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 07.35 Uhr befuhr ein 48-jähriger Audi-Fahrer die Bischof-Kaller-Straße aus Richtung des Kreisverkehrs kommend in Fahrtrichtung Schneidhain. In Höhe eines Getränkemarktes beabsichtigte der Mann, nach links auf den Parkplatz des Marktes einzubiegen. Zeitgleich war ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem linksseitigen Gehweg in gleicher Richtung unterwegs, sodass sich die Wege der beiden Verkehrsteilnehmer an der Parkplatzeinfahrt kreuzten. Der 12-Jährige, der sich auf dem Weg zur Schule befand, versuchte noch, einer Kollision durch ein Bremsmanöver zu entgehen, was jedoch nicht gelang. Der Junge kollidierte mit dem Kotflügel des Audi und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Der Rettungsdienst nahm vor Ort eine Erstversorgung des bei dem Zusammenstoß leicht verletzten Kindes vor und übergab den Jungen an einen hinzugekommenen Erziehungsberechtigten. Der Sachschaden am Audi sowie dem Fahrrad beläuft sich einer ersten Schätzung nach zusammen auf mehrere Tausend Euro.

Kutschunfall mit Leichtverletzten,

Steinbach, Feldweg zwischen Industriestraße und Hochbrücke, 07.11.2021, gg. 10:50 Uhr

(jc)Am Sonntagvormittag stürzte in Steinbach ein Einspänner mitsamt Pferd und Insassen eine Böschung hinunter. Ein 26-jähriger Oberurseler befuhr den Feldweg zwischen und Hochbrücke, als sein Pferd ohne erkennbaren Grund überraschend scheute. Die Kutsche kam dadurch von der Fahrbahn ab und rutschte in das angrenzende Gleisbett. Der Kutschfahrer sowie ein 66-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Im Anschluss wurde das Pferd wohlbehalten geborgen und die Kutsche mit einem Traktor aus dem Gleisbett gezogen. Der Bahnverkehr konnte mit verminderter Geschwindigkeit fortgeführt werden. Es entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Sachbeschädigungen an Pkw

Tatort: Bad Homburg, Feldstraße und Hügelstraße Tatzeit: Freitag, 05.11.2021, zwischen 14:40 und 15:00 Uhr

Zwei 8-jährige Jungen zerkratzten mit einem Stein auf dem Weg von der Schule nach Hause im genannten Bereich geparkte Fahrzeuge. Einen Grund hierfür nannten die Jungen bei einer ersten Befragung im Beisein des Vaters des einen Kindes nicht. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Friedrichsdorf-Köppern, Dreieichstraße Tatzeit: Freitag, 05.11.2021, zwischen 15:00 und 21:30 Uhr

Vermutlich mit einer Zwille oder ähnlichem Hilfsmittel wurden kleine Steine gegen einen geparkten Pkw Honda „geschossen“, so dass dieser im Bereich der Spiegel, Lichter und Frontscheibe erheblich beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 3.000 Euro

Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss Tatort: Bad Homburg, Gartenfeldstraße 55 Tatzeit: Freitag, 05.11.2021, 16:00 Uhr

Ein 62-Jähriger wurde in Höhe des Kindergartens in der Gartenfeldstraße von einem angeleinten schwarzen Hund in die Wade gebissen. Der Hund hat etwa Schäferhund-Größe. Der Tier-Führer bestritt gegenüber dem Geschädigten, dass ihn sein Hund gebissen habe und verließ mit seinem etwa 10-jährigen Kind den Vorfallsort. Beschreibung des Hunde-Führers: ca. 175 cm, ca. 25-30 Jahre, korpulente Statur, orientalisches Erscheinungsbild Hinweise bitte an die Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172/120-0

Fahrraddiebstahl

Tatort: Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Fahrradständer hinter Taunus Carré Tatzeit: Samstag, 06.11.2021, zwischen 18:00 und 18:15 Uhr

Ein abgestelltes und mit Kettenschloss gesichertes Fahrrad wurde entwendet. Es handelt sich um schwarzes BULLS Mountainbike, Typ Copperhead.

Verkehrsunfälle

Unfall mit Leichtverletzter

Unfallort: Bad Homburg, Schöne Aussicht 13 Unfallzeit: Samstag, 06.11.2021, 14:03 Uhr

Eine 41-jährige Radfahrerin befuhr den Gehweg der Schönen Aussicht (entgegen der Fahrtrichtung) aus Richtung Thomasstraße in Richtung Ferdinandstraße. Als sie die Ausfahrt des Parkhauses Karstadt passierte, wollte eine Mercedes-Fahrerin dieses gerade verlassen und es kam zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Diese wurde leicht verletzt. Sachschaden: ca. 1.650 Euro

Polizeistation Oberursel

Straftaten

Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Tatort: Gemarkung Oberursel, L 3004, Parkplatz an der Kanonenstraße Tatzeit: Freitag, 05.11.2021, zwischen 15:00 und 17:20 Uhr

Eine unbekannte Person zerstörte ein Seitenfenster eines Pkw Volvo und griff in das Fahrzeug. Aus dem Pkw wurde eine Aktentasche mit Unterhaltungselektronik entwendet. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 250 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0.

Gefährliche Körperverletzung durch Reizgas (Pfefferspray) Tatort: Oberursel, Parkhaus Altstadt Tatzeit: Freitag, 05.11.2021, 17:45 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen wurde durch eine bisher unbekannte Tätergruppe Reizgas gegen zwei 15 und 17 Jahre alte Oberurseler eingesetzt. Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt und vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Die Täter konnten flüchten und werden wie folgt beschrieben: ca. 6 Personen, männlich, blonde Haare, eine Person trug schwarze Kleidung und eine schwarze Nike Kappe Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 – 120-0.

Trickdiebstahl (Wohnungszugangstrick) Tatort: Oberursel, Uhlandstraße Tatzeit: Samstag, 06.11.2021, 15:00 Uhr

Ein Täter und eine Täterin klingelten bei einem 91-jährigen Mann und baten ihn unter einem Vorwand mit in den Keller zu kommen. Im Keller angekommen ging der Täter wieder in die offenstehende Wohnung des Herrn und entwendete dort Bargeld und Schmuck. Die Täterin verblieb im Keller und hielt den Geschädigten hin. Der Täter kam zurück in den Keller und gab an, noch etwas aus dem Fahrzeug zu holen. Als er nicht wiederkam, ging die Täterin nachschauen, wo der andere ist. Auch die weibliche Person blieb verschwunden. Eine Personenbeschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall zwischen Pkw und U-Bahn

Unfallort: Oberursel, Eisenhammerweg / Hohemarkstraße Unfallzeit: Samstag, 06.11.2021, 05:53 Uhr

Eine 38-jährige Frau befuhr mit ihrem VW Golf den Eisenhammerweg und wollte auf die Hohemarkstraße einbiegen. Dabei missachtete sie das Rotlicht und das vorhandene „STOP“ Schild und übersah deshalb die von rechts kommende U-Bahn. Es kam zum Zusammenstoß. Glück im Unglück hatten die Frau und ihre beiden 8 und 11 Jahre alten Kinder, welche mit im Fahrzeug saßen, dass diese bei dem Unfall nicht verletzt wurden. Auch der 37-jährige Triebwagenführer blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird vorläufig auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden und Zeugenaufruf Unfallort: Gemarkung Oberursel, L 3004, Kanonenstraße Unfallzeit: Samstag, 06.11.2021, 13:26 Uhr

Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem schwarzen Lexus die Kanonenstraße bergabwärts in Richtung Oberursel. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte er und musste den Überholvorgang wegen Gegenverkehrs abbrechen und wieder einscheren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 49-jährigen Citroen-Fahrer aus Offenbach, welcher gerade nach rechts auf einen Waldparkplatz fahren wollte. Aufgrund des Geschwindigkeitsüberschusses vom Überholvorgang konnte der Lexus-Fahrer einen Zusammenstoß mit dem langsam fahrenden Abbieger nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und der Lexus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden wird vorläufig auf ca. 8.300 Euro geschätzt. Im Zusammenhang mit dem Unfall werden Zeugen gesucht, da der Lexus möglicherweise schon im Vorfeld des Unfalls durch seine Fahrweise aufgefallen ist. Zeugenhinweise sind an die Polizeistation Oberursel unter der Tel-Nr. 06171/6240-0 zu richten.

Polizeistation Königstein

Straftaten

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug Tatort: Glashütten, Landesstraße 3024, Parkplatz zwischen Rotem Kreuz und Windeck Tatzeit: Freitag 05.11.2021, zwischen 13:10 und 17:48 Uhr

Die 43-jährige Geschädigte hatte ihren VW auf dem o. g. Parkplatz abgestellt. Durch den oder die unbekannten Täter wurde das hintere Fenster der Beifahrerseite eingeschlagen und der auf dem Rücksitz liegende Rucksack der Geschädigten entwendet. In dem Rucksack befanden sich neben Bargeld, auch Ausweis- und Fahrzeugpapiere sowie der Haustürschlüssel der Geschädigten. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf 300 Euro geschätzt, der entstandene Sachschaden an dem PKW liegt bei 200 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 zu melden.

Sachbeschädigung durch Feuer

Tatort: Kronberg, Campus Kronberg Tatzeit: Samstag 06.11.2021, 22:31 Uhr

Durch einen 15-jährigen Jugendlichen wurden am Campus Kronberg mehrere kleine Brände mithilfe einer Brennpaste gelegt. Dabei wurde eine Matratze, die als Sperrmüll entsorgt werden sollte, und eine Sitzbank angezündet. Zudem wurde auf einer Treppe Brennpaste angezündet. Der Beschuldigte und zwei ebenfalls jugendliche Begleiter wurden durch eine Streife aufgegriffen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: Kronberg im Taunus, B 455 Unfallzeit: Freitag, 05.11.2021, 12:52 Uhr

Auf der B 455 kam es am Freitagmittag zu einem Frontalzusammenstoß. Dabei kam ein 39-jähriger Mann mit seinem Skoda zwischen der Abfahrt Oberhöchstadt und der Abfahrt Schönberg kurz vor dem Hainknoten auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Peugeot zusammen, der von einem 34-Jährigen geführt wurde. Der Fahrer des Peugeot versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei dem Unfallverursacher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main eine Blutentnahme durchgeführt. An beiden PKW entstand Totalschaden, die Schadenssumme wird auf 25.500,- Euro geschätzt. Die B 455 blieb für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

Polizeistation Usingen

Straftaten

Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Firmengebäude Tatort: Schmitten, Feldwies Tatzeit: zwischen Donnerstag, 04.11.2021, 16:30 Uhr und Freitag, 05.11.2021, 06:50 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf das Gelände einer Firma in Schmitten und versuchte mittels Hebelwerkzeug die Eingangstür einer Fertigungsanlage aufzubrechen. Der Versuch die Tür zu öffnen scheiterte, der Täter konnte sich keinen Zutritt zur Firma verschaffen. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Tatort: Grävenwiesbach, Am Sonnenberg Tatzeit: Samstag, 06.11.2021, zwischen 15:20 Uhr und 21:20 Uhr

Unbekannte Personen begaben sich auf die Terrasse an der Rückseite eines Einfamilienhauses und versuchten zunächst ein Fenster und die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, begaben sich die Täter zu einem Geräteschuppen, entnahmen einen Spaten und schlugen die Scheibe des Fensters auf der Terrasse ein. Anschließend stiegen die Täter in das Haus ein, durchsuchten es vollständig und entwendeten diversen Schmuck und Armbanduhren. Im Anschluss verließen die Täter das Tatobjekt durch das Einstiegsfenster. Der Wert des Stehlgutes wird auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

Taschendiebstahl

Tatort: Usingen, Bahnhofstraße (Lidl-Markt) Tatzeit: Freitag, 05.11.2021, 11:44 Uhr

Eine bislang unbekannte Person entwendete unbemerkt das Smartphone einer Frau aus deren rechter Jackentasche, als diese im Lidl-Markt in Usingen einkaufte. Es handelt sich um ein Samsung Galaxy S8. Es sind keine Täterhinweise bekannt. Die Höhe des Stehlgutes wird auf ca. 310 Euro geschätzt.

Kennzeichendiebstahl

Tatort: Neu-Anspach, Usinger Straße Tatzeit: zwischen Donnerstag, 04.11.2021, 22:00 Uhr und Freitag, 05.11.2021, 10:00 Uhr

Eine unbekannte Person entwendete das hintere Kennzeichenschild eines grauen Ford Focus. Das Kennzeichen lautet HG-P 89.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzter Person Unfallort: Gemarkung Weilrod-Riedelbach, B 275 / Talaue Unfallzeit: Freitag, 05.11.2021, 22:28 Uhr

Ein 28-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Audi A6 die Straße Talaue aus Richtung Langstraße in Richtung B 275. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Mazda 3 die B 275 aus Richtung Neuweilnau in Richtung Tenne. Im Kreuzungsbereich zwischen Bundesstraße und Talaue beabsichtigte der Fahrer des Audi nach links auf die B 275 einzubiegen und übersah den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mazda. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Fahrer des Mazda und seine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leichtverletzt, sie wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrzeugführer des Audi stand unter dem Einfluss von Alkohol. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die B 275 war im Bereich des Unfalles für eine Stunde voll gesperrt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden unter Alkoholeinfluss Unfallort: Neu-Anspach, Erfurter Straße Unfallzeit: Samstag, 06.11.2021, 21:51 Uhr

Ein 57-jähriger hatte seinen blauen Volvo unbesetzt und ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Erfurter Straße abgestellt. Ein 29-jähriger befuhr mit seinem schwarzen Skoda die Erfurter Straße aus Richtung Häuser Weg kommend in Fahrtrichtung der Rod am Berger Straße. Ohne ersichtliche Fremdeinwirkung fuhr der Skoda-Fahrer frontal auf das Fahrzeugheck des Volvo auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des Skoda unter dem Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln stand. Aufgrund dessen wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt sowie dessen Führerschein beschlagnahmt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

61273 Wehrheim, L 3041, Abfahrt nach Obernhain Samstag, den 06.11.2021, 18:04 Uhr

Drei verletzte Fahrzeuginsassen, zwei verletzte Hunde und ca. 80.000,- EUR Sachschaden gab es bei einem Unfall am frühen Abend in der Gemarkung Wehrheim.

Eine 30-jährige PKW-Fahrerin eines grauen Toyota aus Bretzenheim befuhr die Straße „Unter den Linden“ aus Richtung Obernhain in Richtung L 3041 und wollte diese überqueren. Ein 45-jähriger aus Frankfurt befuhr mit seinem schwarzen Ford S-Max die L 3041 aus Richtung Wehrheim Kreuz in Richtung Neu-Anspach. Die Fahrerin des Toyota fuhr in den Kreuzungsbereich ein und missachtete die Vorfahrt des Fahrers des S-Max. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden und der S-Max fuhr mit der Fahrzeugfront in die Beifahrerseite des Toyota. Aufgrund des Aufpralls überschlug sich der Toyota. Die beiden Insassen des Toyota und der Fahrer des S-Max wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Fahrzeug des Frankfurters befanden sich zwei Hunde, welche ebenfalls durch den Unfall leicht verletzt wurden. Sie wurden durch Angehörige in Empfang genommen und zeitnah einem Tierarzt vorgestellt. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden, der auf ca. 80.000,- EUR geschätzt wird. Aufgrund der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der notwendigen Fahrbahnreinigung war die L 3041 zwischen Neu-Anspach und Obernhain ca. 2,5 Stunden vollgesperrt.