Sprengung der Salzbachtalbrücke: Evakuierung beendet

Der Sicherheitsbereich rund um die Salzbachtalbrücke darf wieder betreten werden, da die Brücke am Samstag, 6. November, gesprengt wurde. Evakuierte Anwohnerinnen und Anwohner können in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch Büros dürfen wieder betreten werden.

Salzbachtalbrücke: Nach der Sprengung ist vor dem Neubau

Die mit der Niederlegung beauftragte Firma Reisch Sprengtechnik hatte ganze Arbeit geleistet und die beiden Bauwerke mit rund 205 Kilogramm Sprengstoff in Form von Sprengschnüren (NITROCORD und gelatinöser Sprengstoff) und rund 1090 elektrischen Zündern planmäßig ein Stockwerk tiefer gelegt. Zunächst fiel das südliche Brückenbauwerk (FR Frankfurt) senkrecht nach unten und zwei Sekunden später kippte die Nordbrücke vom Klärwerk weg auf den Südüberbau. 28 Sprengberechtigte sorgten weiterhin mit 1160 elektronischen Zündern, 1124 Bohrungen, 17 Meter Schneidladung und 15.300 m Bus / Zündleitung für die erhoffte Punktlandung.

Umfangreiche Schutzvorkehrungen wie etwa über 150 sogenannte Sprengschutzmatten (jeweils 1,3 Tonnen schwer) als Abdeckung an allen steinflugbildenden Stellen, teilweise sogar doppelt, sowie mehrere tausend Quadratmeter schweres Sprengvlies an erforderlichen Stellen wurden am Bauwerk angebracht. Zusammen mit 50.000 Kubikmeter Sand und Erde in Form verdichteter Erdwälle oder lockeren Sandbetten sorgten sie dafür, dass die unter der Brücke liegende Infrastruktur (bspw. Klärwerk, Bundesstraße B 263, Bahngleise) vor dem Aufprall der Brückentrümmer geschützt wurde. Die Evakuierung von rund 140 Personen, die in dem 250 Meter umfassenden Sicherheitsradius leben, sorgte für den gebotenen Schutz der Bevölkerung. Mit der Vorher-/Nachher-Beweissicherung an Anlagen und Gebäuden fand die Überwachung des Sprengvorgangs auf den Liegenschaften statt. Im Vorfeld des Abbruchs sind die Brückenbestandteile und die Böden für die Stützwälle und Fallbetten im Labor untersucht worden. Es wurden keine Schadstoffe gefunden. Die Laboruntersuchungen sind auf der Homepage der Autobahngesellschaft veröffentlicht. Weiterhin sind technische und organisatorische Maßnahmen getroffen worden, um Immissionen zu vermindern und zu überwachen. Dazu gehörte die Messung des Staubs nach Staubgröße und -menge. Eingesetzt wurde auch eine Staubbindungsanlage. Durch Wassernebel konnte der Staub gebunden und schnell niedergeschlagen werden, um dessen Ausbreitung zu minimieren.

Nach erfolgter Sprengung und Sicherheitsinspektion setzten sich direkt zehn 45-Tonnen-Kettenbagger, fünf 75-Tonnen-Kettenbagger sowie drei Radlader und drei Vorderkipper in Bewegung, um die gesprengte Betonbrücke zu zerkleinern. 15.000 Tonnen Abbruchmaterial (Beton + Stahl) müssen verarbeitet werden. Rund 25 Arbeiter werden an dem Wochenende in den ersten Einsatz gehen. Insbesondere die Bereiche der Bahngleise und der Bundesstraße B 263 stehen im Fokus der ersten Maßnahmen.

Ulrich Neuroth, Direktor der Niederlassung West der Autobahn GmbH: „Ich bin froh und dankbar, dass wir jetzt zügig damit beginnen können die Bahngleise sowie die B 263 wiederherzustellen. Der Zugverkehr soll in Zusammenarbeit mit der Deutschen jetzt noch vor Weihnachten ermöglicht werden. Nach der Baufeldräumung startet sodann der Neubau des südlichen Brückenteils. Wir haben nun veränderte Bauabläufe, die wir mit der Baufirma optimierend angehen werden. Eine Vollendung von Süd noch in 2022 ist nicht realistisch, es wird 2023. Mein und unser Dank gilt allen Beteiligten für die außerordentlich gute Zusammenarbeit auf dem bisherigen Weg.“

Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende: „Ich freue mich, dass bei der Sprengung alles wie geplant geklappt hat und bedanke mich dafür bei allen Beteiligten. Seit der Havarie der Salzbachtalbrücke musste Wiesbaden ein immenses Aufkommen an zusätzlichen Verkehren verkraften. Die erfolgreiche Sprengung ist jedoch nur ein Zwischenschritt, wenn auch ein wichtiger. Nun muss die Priorität darauf gelegt werden, dass die Bahngleise und die Zufahrt zur A 671 möglichst schnell wieder nutzbar sind. So bekommen wir zu mindestens eine dringend notwendige Teilentlastung für den Verkehr in Wiesbaden. Anschließend hoffe ich, dass die neue Südbrücke Anfang 2023 fertig gestellt wird. Weitere Verzögerungen wären für die Landeshauptstadt schwer verkraftbar. Das Projekt muss mit höchstem Nachdruck und Priorität vorangetrieben werden. Wiesbaden muss schnellst möglich wieder von den Umleitungsverkehren entlastet werden. “

Stephan Krenz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn GmbH: „Die Situation an der Salzbachtalbrücke zeigt es deutlich auf: Die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit der Autobahnbrücken sind entscheidende Faktoren für die Funktionsfähigkeit der Verkehrsnetze. Insbesondere die mancherorts nicht rechtzeitig erfolgte Instandsetzung der Brücken muss daher nun mit einem enormen Aufwand aufgeholt werden. Wir ziehen gerade Bilanz und gehen davon aus, dass tausende Brücken alleine in den nächsten 10 Jahren erneuert werden müssen. Hierfür sind zusätzliche finanzielle, personelle und materielle Kapazitäten unverzichtbar.“

Hintergrund

Salzbachtalbrücke. Aus diesem Grunde musste die Brücke zwischen den Anschlussstellen Wiesbaden-Biebricher Allee und Wiesbaden-Mainzer Straße der A 66 gesperrt werden. Bis zu 90.000 Fahrzeuge passieren täglich das Bauwerk auf der A 66.

Foto & Filmmaterial

Auf der Website der Autobahn GmbH finden Sie aktuelle Fotos und Videos von der Sprengung, die am 6. November erstellt wurden. Fotos und Videos können in redaktionellen Beiträgen und Medienberichterstattungen unter Nennung des/der jeweiligen Fotografen/Fotografin im Hinweis auf das Urheberrecht frei verwendet werden.

Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen,

Wiesbaden, Murnaustraße, 06.11.2021, 23.35 Uhr,

(pl)In der Murnaustraße kam es am späten Samstagabend im Bereich des

Schlachthofs zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Gegen 23.35 Uhr waren eine zehnköpfige und eine achtköpfige Gruppe verbal

aneinandergeraten, was schließlich in Handgreiflichkeiten mündete. Mögliche

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier

in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Zu Boden geschlagen,

Wiesbaden, Bärenstraße, 07.11.2021, 04.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde ein 34-jähriger Mann in einer Bar in der

Bärenstraße von einem unbekannten Täter zu Boden geschlagen. Der 34-Jährige war

gegen 04.45 Uhr in der Lokalität mit dem späteren Angreifer zunächst in einen

verbalen Streit geraten. Im Verlauf des Streits sei der Geschädigte dann von dem

Unbekannten angegriffen und geschlagen worden. Der Angreifer soll etwa 25 Jahre

alt, ca. 1,70 Meter groß sowie mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet gewesen

sein und schwarze, gegelte, lockige Haare gehabt haben. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Laptop und Sonnenbrille aus Wohnung gestohlen, Wiesbaden-Biebrich,

Armenruhstraße, 06.11.2021, 11.45 Uhr,

(pl)Am Samstagvormittag hat ein unbekannter Täter aus der Erdgeschosswohnung

eines Mehrfamilienhauses in der Armenruhstraße in Biebrich einen Laptop und eine

Sonnenbrille gestohlen. Der Dieb war gegen 11.45 Uhr in die Wohnung

eingedrungen. Als er dabei war diese nach Diebesgut zu durchsuchen, wurde er von

dem Geschädigten erwischt und ergriff daraufhin mit dem bis dahin bereits

erbeuteten Diebesgut die Flucht. Der Geschädigte folgte dem Flüchtigen noch zu

Fuß in Richtung Rathausstraße, verlor ihn dann aber aus den Augen. Der flüchtige

Täter soll etwa 25-35 Jahre alt, schlank sowie ca. 1,70- 1,75 Meter groß gewesen

sein und eine hellbraune Hautfarbe sowie schwarze, kurze Haare gehabt haben. Er

habe eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose sowie eine dunkle Kapuze getragen und

einen schwarzen Rucksack mit sich geführt. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an, Mainz-Kostheim, 04.11.2021, 12.00

Uhr,

(pl)Ein Betrüger hat sich am vergangenen Donnerstag als Mitarbeiter von

Microsoft ausgegeben und einen Mann aus Kostheim hinters Licht geführt.

Letztendlich erbeutete der Täter mehrere Hundert Euro. Unangekündigt klingelte

gegen 12.00 Uhr das Telefon des Mannes und ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter

berichtete von einem Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich

wollte der Anrufer aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers

gelangen. Dies glückte dem Täter leider. Nachdem dem Betrüger in dem Telefonat

Zugriff zum Computer und dem Online-Banking gewährt worden war, kam es zu

Geldabhebungen. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe

einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie

unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie

vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um

den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur

Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch

rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort

preis und überweisen Sie kein Geld.

Trickdieb erbeutet Gemälde,

Wiesbaden, Brunnenstraße, 06.11.2021, 13.45 Uhr bis 14.55 Uhr,

(pl)Zu einem Trickdiebstahl kam es am frühen Samstagnachmittag in dem Wohnhaus

einer Wiesbadener Seniorin. Die Geschädigte wurde gegen 13.35 Uhr an der

Eingangstür ihres Hauses in der Brunnenstraße von einem Mann in ein Gespräch

verwickelt und gewährte diesem schließlich Einlass in ihre Wohnräume, aus

welchen er dann im weiteren Verlauf ein Gemälde entwendete. Der Dieb soll etwa

1,70-1,80 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben.

Gesprochen habe er Hochdeutsch. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Klettergerüst auf Spielplatz beschädigt, Wiesbaden-Kloppenheim, Bachstraße,

Festgestellt: 05.11.2021, 12.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben auf einem Kinderspielplatz in der Bachstraße in

Kloppenheim die Stufe eines Klettergerüstes mutwillig beschädigt. Die Polizei

wurde am Freitagmittag über die Sachbeschädigung an dem Holzgerüst in Kenntnis

gesetzt. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440.

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ – Nur vereinzelte Personen am „Warmen Damm“

angetroffen, Wiesbaden, 05.11.2021 bis 07.11.2021,

(pl)Auch am vergangen Wochenende waren in den Abend- und Nachtstunden Beamtinnen

und Beamte des Polizeipräsidiums Westhessen sowie der Hessischen

Bereitschaftspolizei im Rahmen des Programms „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ in

der Innenstadt und verstärkt am „Warmen Damm“ unterwegs. Bei Einbruch der

Dunkelheit wurde in der Parkanlage durch das Technische Hilfswerk eine

Beleuchtung aufgebaut. Erfreulicherweise wurden, wie auch schon in der Woche

zuvor, sowohl am Freitag als auch am Samstag nur vereinzelte Personen im Bereich

des „Warmen Damms“ angetroffen. Diese Personen wurden angesprochen, zeigten sich

überwiegend verständnisvoll und verließen die Parkanlage schließlich.

Unfallflucht auf Parkplatz von Gartencenter, Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer

Straße, 04.11.2021, 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Hagenauer Straße in Biebrich

kam es am Donnerstagmittag zu einer Unfallflucht, bei welcher der hintere, linke

Bereich eines dort geparkten Audi Q3 beschädigt wurde. Der Audi war zwischen

12.00 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Kundenparkplatz abgestellt. In diesem Zeitraum

wurde das graue Auto vermutlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug

touchiert. Statt sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von mehreren

Hundert Euro zu kümmern, fuhr die unfallverursachende Person mit ihrem Fahrzeug

einfach davon. Durch eine mögliche Unfallzeugin wurde ein Ausruf im Gartencenter

veranlasst. Da ihre Personalien der Polizei bislang noch nicht bekannt sind,

werden diese Frau sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen der Unfallflucht gebeten,

sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Schwerverletzter nach Unfall zwischen Pkw und Lkw, Wiesbaden, Bundesautobahn

3, Samstag, 06.11.2021, 06.15 Uhr

(wie)Am Samstagmorgen fuhr auf der A3 ein Pkw auf einen Lkw auf, dabei gab es

einen Schwer- und einen Leichtverletzten. Ein 21-Jähriger befuhr mit einem Ford

die A3 von Köln kommend in Richtung Frankfurt. Zwischen der Anschlussstelle

Niedernhausen und dem Wiesbadener Kreuz fuhr er aus bisher unbekannten Gründen

gegen das Heck eines Sattelzuges aus der Ukraine. Bei dem Aufprall wurde der

21-Jährige schwer verletzt, sein ebenfalls 21-jähriger Beifahrer wurde leicht

verletzt. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford

musste abgeschleppt werden, der Sattelzug konnte die Fahrt fortsetzen. Die

Unfallstelle wurde gegen 08.45 Uhr wieder freigegeben. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 EUR.

Schläge und Tritte,

Wiesbaden, Platz der deutschen Einheit, Samstag, 06.11.2021, 01:30 Uhr

(schü) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Bleichstraße

zwischen mehreren Personen zunächst zu verbalen, im Anschluss daran auf der

Grünfläche des Platzes der Deutschen Einheit zu körperlich ausgetragenen

Streitigkeiten. Hierbei wurde ein 24-Jähriger aus dem Rheingau von zwei

männlichen Kontrahenten heftig attackiert. Der junge Mann war beim Eintreffen

der Polizei nicht ansprechbar, kam aber schnell zu sich. Von den beiden

Angreifern fehlte zu diesem Zeitpunkt jede Spur. Die Auswertung der in diesem

Bereich installierten Videoschutzanlage führte jedoch im Rahmen der sich

anschließenden Ermittlungen dazu, dass einer der beiden Aggressoren in der Nähe

des Tatortes festgestellt und festgenommen werden konnte. Es handelt sich

hierbei um einen 38-jährigen Deutschen. Dieser wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Der geschädigte

Rheingauer wurde mit einem Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus

eingeliefert.

Bei Schlägerei Bein gebrochen,

Wiesbaden, Elsässer Straße, Samstag, 06. 11.2021, 14:00 Uhr

(schü) Am frühen Samstagnachmittag kam es zwischen drei Männern auf dem Gehweg

der Elsässer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die durch eine

Zeugin telefonisch verständigte Polizei fand den Geschädigten auf dem Gehweg

liegend vor. Er hatte sich bei der Auseinandersetzung unter anderem einen

offenen Bruch eines Beines zugezogen. Der Hintergrund der Tat konnte vor Ort

nicht geklärt werden, der Geschädigte selbst machte hierzu auch keine Angaben.

Die beiden weiteren an der Auseinandersetzung beteiligten Männer waren vom

Tatort geflohen. Der Verletzte wurde von einem Rettungswagen in ein Wiesbadener

Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Auf Grund der Angaben

von mehreren angetroffenen Zeugen und dem Geschädigten, einem 41-jährigen Mann

aus Wiesbaden, werden die beiden Flüchtigen als männlich, circa 1,75 Meter groß

und osteuropäischer Herkunft beschrieben. Einer der beiden sei mit einer hellen

Jacke mit Kapuze bekleidet gewesen, der andere wäre schwarz gekleidet gewesen

und hätte eine Kappe getragen. Einer der beiden hätte einen Rucksack mitgeführt.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich

unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Terrasentür aufgehebelt,

Wiesbaden, Lessingstraße, Freitag, 05.11.2021, zwischen 15:20 Uhr bis 18:30 Uhr

(Fu)Am Freitagnachmittag wurde ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße von

Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine zuvor aufgehebelte

Terrassentür in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese nach Wertgegenstände

und Bargeld und ergriffen schließlich mit einem entwendeten Schmuckstück

unerkannt die Flucht. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden

gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Fritz-Kalle-Straße, Freitag, 05.11.2021, 21:00 Uhr

(Fu)Am Freitagabend brachen Unbekannte gegen 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in

der Fritz-Kalle-Straße in Wiesbaden ein. Die unbekannten Täter gelangten

zunächst auf den Balkon und hebelten dort die Balkontür gewaltsam auf. Die

Einbrecher drangen in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten und durchwühlten

die dortigen Wohnräume. Der oder die Täter erbeuteten u. a. Goldschmuck,

hochwertige Uhren und einen kleinen Safe mit Bargeld. Der Gesamtwert des

Diebesgutes wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Exhibitionist in der Fußgängerzone,

Wiesbaden Mitte, Neugasse, Samstag, 06.11.2021, 19:00 Uhr

(Fu)Am Samstagabend ist in der Fußgängerzone in Wiesbaden ein Exhibitionist

aufgefallen. Der Mann soll sich gegen 19:00 Uhr einer 19 Jahre jungen Frau in

schamverletzender Weise gezeigt haben. Die Polizei konnte den 65 Jahre alten

Mann am Tatort vorfinden und festnehmen. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen

die Person wurde eingeleitet.

Katalysator gestohlen,

Wiesbaden, Kastel, Anna-Birle-Straße Freitag, 05.11.2021, 16:00 Uhr bis Samstag,

06.11.2021, 14:30 Uhr

(Fu)In Kastel haben Diebe den Katalysator eines geparkten VW Lupo ausgebaut und

entwendet. Das betroffene Fahrzeug war in der Anna-Birle-Straße abgestellt. Der

verursachte Gesamtschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Fahrzeug flüchtet – Zeugenaufruf,

Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, Sonntag, 07.11.2021, 02.15 Uhr

(akl) Am frühen Sonntagmorgen hat ein dunkler Audi in der Friedrich-Ebert-Allee

zwischen Museum und RMCC mehrere Poller umgefahren und dabei möglicherweise

einen an der Ampel wartenden PKW gefährdet. Die Polizei sucht nun nach

Unfallzeugen. Nach Zeugenangaben habe ein dunkler Audi gegen 02.15 Uhr auf der

Rheinstraße stark beschleunigt und sei dann nach rechts in die

Friedrich-Ebert-Anlage eingebogen. Dabei sei das Fahrzeug außer Kontrolle

geraten, über mehrere Poller gefahren und schließlich auf der Gegenfahrbahn der

Friedrich-Ebert-Allee vor dem Museum zum Stehen gekommen. Dann sei der Audi

entgegen der Fahrtrichtung auf der Friedrich-Ebert-Allee bis zur Lessingstraße

gefahren und in Richtung Gustav-Stresemann-Ring geflüchtet. Anhand ausgelaufener

Betriebsmittel konnte der Fahrtweg bis zur Berliner Straße stadtauswärts

nachvollzogen werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Regionalen

Verkehrsdienst der Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu

melden.

Don’t drink and drive,

Wiesbaden, Kostheimer Landstraße, Sonntag, 07.11.2021, 02:50 Uhr

(pk) Am Sonntagmorgen gegen 02:50 Uhr wurde ein 20-Jähriger Mann aus

Ginsheim-Gustavsburg auf der Kostheimer Landstraße durch eine Funkstreife des 2.

Polizeireviers Wiesbaden auf einem E-Roller festgestellt und kontrolliert. Der

Heranwachsende war durch seine Fahrweise mit starken Schlangenlinien

aufgefallen. Bei einem Atemalkoholtest konnte die deutliche Alkoholisierung

bestätigt werden. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt, er muss sich nun

in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Sachbeschädigung an Pkw,

Wiesbaden, Johannisberger Straße, Samstag, 06.11.2021, 19:18 Uhr

(pk) Am frühen Samstagabend kam es in der Johannisberger Straße zu einer

Sachbeschädigung an einem schwarzen Fiat Stilo. Hierbei stießen bislang

unbekannte Täter ein Straßenschild um, welches auf das unmittelbar

danebenstehende Fahrzeug fiel und dadurch einen Schaden von etwa 700 Euro

verursachte. Die 6 – 8 tatverdächtigen Jugendlichen im Alter von 16-18 Jahren

flüchteten daraufhin in Richtung der Eltviller Straße. Zeugen des Vorfalls

werden gebeten sich auf dem 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345-2340 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Körperverletzung auf Kirmes

Idstein-Dasbach-, Oberseelbacher Straße, Samstag, 06.11.2021, 00:06 Uhr

In der Nacht auf Samstag griff ein 50-jähriger Mann aus Idstein auf der

Kirmesveranstaltung in Dasbach einen 60-jährigen Mann von hinten tätlich an. Der

Angegriffene stürzte zu Boden und verletzte sich dabei so, dass er zur

ambulanten Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert wurde. Der

Täter konnte anschließend an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der

Mann alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Idstein, Am Bahndamm, Samstag, 6. November 2021, 18:45 Uhr

Nachdem die Polizei mehrere Meldungen über Pöbeleien, ausgehend von einer Gruppe

Jugendlicher, im Bereich des HIT-Supermarktes erhielt, wurden die Personen in

der Parkanlage Stettiner Straße angetroffen und sollten einer Kontrolle

unterzogen werden. Bei Erblicken der Polizeistreife flüchteten die Personen. Ein

13-jähriger Wiesbadener konnte jedoch gestellt werden. Der setzte sich heftig

zur Wehr und biss sogar einem Polizeibeamten in den Finger. Der Beamte wurde

hierbei zum Glück nicht verletzt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen

wurde der 13-Jährige, der bereits mehrfach bei der Wiesbadener Polizei in

Erscheinung trat, seinen Eltern übergeben.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter

der Rufnummer 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

2 x Fahrzeugbrand

) Hünstetten-Limbach, Höhenstraße, Samstag, 6. November 2021, 21:25 Uhr

Am Samstagabend geriet der Mercedes eines 39-jährigen Düsseldorfers nach einer

Panne in Brand. Die Feuerwehr Limbach konnte den Brand löschen und das

Übergreifen auf ein benachbartes Haus verhindern. Am Pkw entstand Totalschaden

in Höhe von ca. 10.000 EUR.

) Aarbergen-Daisbach, Schulstraße, Samstag, 06.11.2021, 17:30 Uhr

Am Samstagnachmittag geriet der Opel eines 55-Jährigen aus Aarbergen bei

Schweißarbeiten in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand frühzeitig löschen und

Schlimmeres verhindern. Der Sachschaden beträgt hier nur wenige Hundert EUR.

Mit Drogen auf E-Scooter

L3031 zwischen Aarbergen und Daisbach, Samstag, 06.11.2021, 23:30 Uhr

In der Nacht zum Sonntag, wurde von einer Streife der Polizeistation Bad

Schwalbach ein 27-Jähriger aus Aarbergen auf einem E-Scooter angehalten und

kontrolliert. Dieser fuhr in unsicherer Fahrweise der Streife entgegen. Ein

durchgeführter Atemalkohol- und Drogenvortest lieferte den Grund für die

Fahrweise. Außerdem wurden noch diverse Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden.

Die Fahrt endete mit einer Blutentnahme und Anzeigen.

Fund eines gestohlenen PKW

Aarbergen-Michelbach, Freitag, 05.11.2021, 17:00 Uhr

Am Freitagnachmittag meldete ein aufmerksamer Anwohner in der Heidestraße einen

verdächtigen PKW. Der Alfa Romeo war versteckt hinter einer Hecke abgestellt.

Die herbeigerufene Streife der Polizei Bad Schwalbach stellte fest, dass das

Auto gestohlen war. Zudem befanden sich gestohlene Kennzeichen an dem Fahrzeug.

Im Auto wurde weiteres Diebesgut entdeckt.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 in Verbindung zu setzen.

Frau ins Gesicht geschlagen

Oestrich-Winkel, Markt, Samstag, 06.11.2021, 19:35 Uhr

Am frühen Samstagabend wurde eine Frau aus Oestrich-Winkel bei einem Angriff

durch einen bislang unbekannten männlichen Täter in Oestrich-Winkel leicht

verletzt. Der Täter näherte sich um ca. 19:35 Uhr der 18-Jährigen in der Straße

„Markt“ und tastete unvermittelt die Kleidung der Frau ab, als er dann plötzlich

in das Gesicht der jungen Frau schlug und sich im Anschluss hastig entfernte.

Der Mann wurde als ca. 1.80m groß, hellhäutig und dunkel bekleidet beschrieben,

wobei er eine ebenfalls dunkle Kapuze über den Kopf trug. Auffällig sei seine

gebückte Haltung.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten,

sich bei der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer 06722-91120

zu melden.

Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer

Straße, Sonntag, 07.11.2021, 01:30 Uhr

Ein 26-jähriger Rüdesheimer fuhr mit seinem Golf in der Nacht von Samstag auf

Sonntag in der Geisenheimer Straße auf den vor ihm fahrenden Audi eines

24-jährigen Rüdesheimer auf. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die

zufällig hinzugekommenen Streife wurde festgestellt, dass der Verursacher

erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Dies hatte dann eine Blutentnahme und die

Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge. Durch den Unfall entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR.

Graffiti an Garage

Eltville am Rhein, Am Sülzbach, 04./05.11.21

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag besprühten Unbekannte die

Seitenwand einer Garagenanlage großflächig mit Farbe. Es entstand Sachschaden in

Höhe von etwa 200 EUR.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Eltville an

Rhein unter der Rufnummer 06123-90900 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher schlagen mehrfach zu, Eltville-Hattenheim,

Auweg, Sonntag, 07.11.2021, 00:00 Uhr bis 08:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag waren Einbrecher in Eltville-Hattenheim am Werk und

sind dabei in insgesamt drei Objekte eingebrochen. Am Sonntagmorgen stellte eine

Reinigungskraft beim Betreten einer Gaststätte im „Auweg“ fest, dass dort

eingebrochen worden war. Der oder die Täter verschafften sich über eine

Terrassentür gewaltsam Zutritt zu der Lokalität. Ersten Erkenntnissen zufolge

verließen die Unbekannten die Gaststätte ohne Diebesgut. Wie sich später zeigte,

hatten es die Täter nicht nur auf die Gaststätte abgesehen. In Unmittelbarer

Nähe wurden in derselben Nacht der Weinprobierstand in Hattenheim sowie ein

Bücherwagen aufgebrochen. In allen drei Fällen gelang es den Unbekannten nicht,

an Geld oder sonstige Güter zu gelangen. Insgesamt entstand ein Sachschaden, der

im niedrigen vierstelligen Bereich beziffert wird.

Die Polizeistation Eltville erbittet Hinweise zu den Einbrüchen unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0.

Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen

Heidenrod-Nauroth, Mühlstraße, Donnerstag, 04.11.2021, 13:00 Uhr bis Freitag,

05.11.2021, 12:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Donnerstagmittag bis Freitagmittag stahlen Diebe in der

Mühlstraße in Heidenrod-Nauroth mehrere Gegenstände aus zwei geparkten

Fahrzeugen. Der oder die Täter begaben sich zu den beiden Pkw der Marke Skoda

und entwendeten auf bislang unbekannte Art und Weise Bargeld, eine Sonnenbrille

sowie Elektronik- und Kosmetikartikel aus dem Fahrzeuginneren. Im Anschluss

gelang den Unbekannten die Flucht.

Die mit dem Sachverhalt betraute Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad

Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Blauer Dacia gestohlen, Heidenrod-Nauroth, Schönauer Straße, Freitag,

05.11.2021, 02:00 Uhr bis 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag kam es in Heidenrod-Nauroth zum Diebstahl eines

blauen Dacia Sandero. Am Freitagmorgen stellte der Besitzer den Diebstahl seines

Fahrzeugs fest und informierte die Polizei. Der Dacia parkte in der Nacht zuvor

vor dem Wohnhaus in der Schönauer Straße. Wie die Täter das Fahrzeug entwenden

konnten, ist bislang unklar. Zuletzt war der Pkw mit den amtlichen Kennzeichen

„SWA-AD 19“ versehen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

an die Polizeistation Bad Schwalbach zu wenden.

Einbruch in Gartenhaus, Niedernhausen, Quarzweg, Dienstag, 02.11.2021, 20:00

Uhr bis Freitag, 05.11.2021, 14:00 Uhr

(aa)Vergangene Woche kam es zwischen Dienstag und Freitag zu einem Einbruch in

ein Gartenhaus. Die Täter kletterten zuvor über den Zaun des Anwesens und

öffneten gewaltsam die verschlossene Tür der Gartenhütte. Ersten Ermittlungen

zufolge wurden keine Gegenstände gestohlen, jedoch kam es an der Gartenhütte zu

einem geringen Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab, Heidenrod-Zorn / Heidenrod-Langschied,

Landesstraße 3031, Sonntag, 07.11.2021, 14:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag kam ein Pkw bei Heidenrod-Langschied von der Fahrbahn

ab und stieß dabei mit mehreren Bäumen zusammen. Die 18-jährige Fahrerin

verletzte sich leicht. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die junge Frau mit ihrem

Audi die L 3031 von Heidenrod-Zorn kommend nach Heidenrod-Langschied entlang und

kam nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Audi fuhr daraufhin mehrere Meter durch

den bewaldeten Bereich und stieß mit mehreren Bäumen zusammen, ehe er letztlich

zum Stillstand kam. Die 18-Jährige verletzte sich leicht und musste zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Pkw überschlägt sich, Idstein / Ehrenbach, Kreisstraße 707, Sonntag,

07.11.2021, 12:30 Uhr

(fh)Gestern Mittag ereignete sich auf der Kreisstraße 707 zwischen Idstein und

Ehrenbach ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein BMW neben der Fahrbahn

überschlug. Gegen 12:30 wurde die Polizei über ein verunfalltes Fahrzeug auf

einer Wiese zwischen Idstein und Ehrenbach in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnten

die leichtverletzte Fahrerin, eine 19-Jährige aus Glashütten sowie ihre

ebenfalls leichtverletzte 15-jährige Mitfahrerin angetroffen werden. Beide

hatten sich bereits selbstständig aus dem BMW befreien. Die Heranwachsende und

ihre Beifahrerin wurden im weiteren Verlauf in umliegende Krankenhäuser

gebracht. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Glashüttenerin mit dem BMW die

Kreisstraße aus Richtung Ehrenbach in Richtung Idstein, verlor dabei aus

ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Kraftfahrzeug und kam daraufhin von

der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr einen angrenzenden Acker, überschlug sich

dabei und kam letztlich zum Stillstand. Insgesamt entstand ein Sachschaden im

mittleren fünfstelligen Bereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Straße

rund um die Unfallstelle komplett gesperrt werden.