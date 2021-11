Einbruch-Einsatz endet mit Wohnungsdurchsuchung beim mutmaßlichen Opfer

Kassel-Wehlheiden (ots) – In der Nacht zum Montag 08.11.2021 rief ein 25-Jähriger aus dem Wehlheiden gegen Mitternacht über den Notruf 110 die Polizei, weil gerade jemand in seine Wohnung einbrechen würde. Die sofort zum Ort des Geschehens eilenden Streifen der Polizeireviere Mitte und Süd-West konnten im Treppenhaus noch zwei 28 und 35 Jahre alte Männer aus Kassel festnehmen, die offenbar tatsächlich die Tür eingetreten hatten und in die Wohnung des Anrufers eingebrochen waren.

Was dieser bei seinem Notruf allerdings verschwiegen hatte, war die illegale Beute, auf die es die Einbrecher offensichtlich abgesehen hatten. Bei dem 35-jährigen Festgenommenen fanden Beamte das mutmaßliche Diebesgut, einen Jutebeutel mit rund 250 Gramm Marihuana. In der Wohnung des 25-Jährigen selbst förderte eine Wohnungsdurchsuchung über 600 Gramm weiteres Cannabis zutage, was letztlich auch zu seiner Festnahme führte.

Gegen alle drei wird nun ermittelt. Für den 28-Jährigen endete die Nacht sogar in einer Justizvollzugsanstalt. Bei der Überprüfung seiner Personalien war festgestellt worden, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht vorlag.

Gegen Brückengeländer gefahren – Pkw mit litauischem Kennzeichen gesucht

Niestetal-Heiligenrode (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Sonntagabend 07.11.2021 mit seinem Pkw in Heiligenrode gegen ein Brückengeländer gekracht und anschließend zu Fuß abgehauen. Wie die zum Unfallort gerufene Streife des Polizeireviers Ost feststellte, war der Unbekannte gegen 17:40 Uhr mit einem schwarzen VW Passat in der Straße “Zum Sportplatz”, von der Wichtelbrunnenstraße kommend in Richtung Niestetalstraße unterwegs.

In Höhe der Hausnummer 5 war er nach links von der Straße abgekommen und frontal gegen das dortige Brückengeländer gekracht. Der VW war dabei erheblich beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Bei der Überprüfung der an dem Wagen angebrachten litauischen Kennzeichen “FHK-011” stellte sich heraus, dass diese nicht an den schwarzen Passat gehören und das Auto offenbar ohne Zulassung mit den falschen Kennzeichen gefahren wurde.

Der Unfallfahrer soll laut vagen Zeugenangaben offenbar betrunken gewesen sein und noch gerufen haben, nicht die Polizei zu rufen, bevor er flüchtete.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise auf den Nutzer des schwarzen Passats mit den litauischen Kennzeichen “FHK-011” geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei zu melden.

Mit Seat Leon ohne Kennzeichen im Graben gelandet und geflüchtet – Hinweise erbeten

Baunatal (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrer ist am Sonntagnachmittag 07.11.2021 zwischen Niedenstein-Ermetheis und Baunatal-Großenritte mit einem Seat Leon im Graben gelandet und hat anschließend zu Fuß das Weite gesucht. Das Auto, das nicht zugelassen ist und an dem keine Kennzeichen angebracht waren, ließ der Flüchtende an der Unfallstelle zurück.

Die Kasseler Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Fahrt des silbernen Seats ohne Kennzeichen gemacht haben und Hinweise auf den Fahrer geben können.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte gestern gegen 14:15 Uhr die Polizei zur Landesstraße 3219 wegen des im Graben stehenden Autos gerufen. Wie die zur Unfallstelle eilenden Beamten der Polizeireviers Süd-West berichten, fehlte von dem Fahrer des Wagens bei ihrem Eintreffen bereits jede Spur.

Aufgrund der Spurenlage geht die Streife davon aus, dass der Unbekannte mit dem Seat von Ermetheis in Richtung Großenritte unterwegs war und auf halber Strecke in einer langgezogenen Linkskurve aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Auto verlor. Anschließend kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten sowie einen kleinen Baum und kam im Graben zum Stehen.

Den Seat, an dem ein Totalschaden von ca. 4.000 Euro entstanden war, ließen die Beamten abschleppen. Weil auch Kraftstoff aus dem beschädigten Auto ausgelaufen war, verständigten die Polizisten zudem die Untere Wasserbehörde.

Die weiteren Ermittlungen zum Fahrer des derzeit nicht zugelassenen Seats werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Beratungsangebote zum Einbruchschutz während dunkler Jahreszeit

Nordhessen (ots) – Hessenweit hat die Polizei zum Start der dunklen Jahreszeit ihre Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls verstärkt. Auch in Nordhessen führt die Polizei verstärkte Kontrollen sowie offene und verdeckte Fahndungsaktionen gegen Einbrecher durch und informiert die Bürgerinnen und Bürger über viele Präventionsangebote. In Nordhessen lebte es sich schon vor dem vergangenen Pandemie-Jahr sehr sicher: Die Zahlen der Wohnungseinbrüche pro Jahr hatten sich von 1.655 in 2015 bis 2019 fast halbiert und lagen bei 830 Fällen. Durch die Pandemie-Effekte gingen sie in 2020 sogar nochmalig auf 540 Einbrüche zurück.

Dennoch wird die Polizei im Kampf gegen Wohnungseinbrecher nicht nachlassen und die Bürger Nordhessen bestmöglich schützen. Die weiterhin hohe Anzahl an Versuchen, rund 50 Prozent der Einbrüche scheiterten und die Täter wurden sprichwörtlich vor der Tür stehen gelassen zeigt, wie wichtig ein guter Einbruchschutz sein kann. Welche technischen Möglichkeiten es konkret gibt und wie man sein Haus wirksam gegen ungebetene Gäste sichert, darüber informiert die nordhessische Polizei an vielen Stellen und über viele Wege.

Das Portfolio des polizeilichen Beratungsangebots in Nordhessen fällt in der dunklen Jahreszeit wieder vielfältig aus. Die Fachberaterinnen und Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, auch bekannt als das Team des Polizeiladens, bieten im November an verschiedenen Standorten der Volkshochschule Region Kassel (vhs) eine Vortragsreihe zum Einbruchschutz an, bei der es Präsenz- und Digitalveranstaltungen geben wird.

Darüber hinaus werden wieder mehrere Termine für kostenlose Telefonsprechstunden angeboten. Und natürlich wird das Team des Polizeiladens auch wieder “on Tour” und in nordhessischen Kommunen an zahlreichen Infoständen im Bereich von Einkaufszentren oder Wochenmärkten zu finden sein. Dabei erhält das Team auch Unterstützung von den Schutzfrauen und Schutzmännern vor Ort, die in den Gemeinden ihrer Reviere und Stationen zudem regelmäßig Bürgersprechstunden anbieten und das umfangreiche Beratungsangebot nochmals erweitern.

Einen ständig aktualisierten Überblick über alle Beratungsmöglichkeiten und Termine finden Sie auf unserer Internetseite unter https://k.polizei.hessen.de/742436058

