Stadtallendorf (ots) – Nach einer Schlägerei vor der Diskothek in der Schillerstraße sucht die Polizei nach wichtigen Zeugen, insbesondere nach 3 Mädchen bzw.jungen Frauen. Die Auseinandersetzung war bereits am Samstag 16.10.2021 zwischen 05-05.35 Uhr. Nach Angaben der beiden Opfer schlugen und traten mindestens 5 Personen auf sie ein. Vorausgegangen war eine kurze von der Gruppe provokante Konversation. Unmittelbar danach flogen zunächst die Fäuste. Schließlich trat man noch auf die 2 am Boden liegenden Männer ein.

Erst als die als wichtige Zeuginnen gesuchten 3 Mädchen oder junge Frauen erschienen, verließ die Gruppe den Ort. Beide Opfer waren 25 Jahre alt. Einer erlitt eher leichter Verletzungen, der andere jedoch schwere Kopfverletzungen, die einen zunächst 5-tägigen Krankenhausaufenthalt nach sich zogen. Von der schlagenden Gruppe liegen bislang nur von 2 Männern eher vage Beschreibungen vor.

Täterbeschreibung:

– Einer fiel durch stark tätowierte Unterarme auf. Der Mann war etwa kleiner als 1,87 Zentimeter und von normaler, eher dünner Statur. Er sprach zwar Deutsch jedoch war ein möglicherweise russischer oder polnischer Akzent hörbar.

– Ein anderer hatte ein etwas kantiges Gesicht mit ausgeprägteren Wangenknochen. Er war zwischen 20 und 25 Jahre alt, größer als 1,87 Zentimeter und von eher bulliger Statur. Er trug eine sackige schwarze Jacke.

Wem ist in der Nacht zum Samstag in der Schillerstraße vor oder in der Diskothek eine Gruppe aufgefallen, in der sich Männer mit der vorgenannten Personenbeschreibung befanden, aufgefallen? Wer hat die Schlägerei eventuell noch bemerkt? Wer kann Angaben machen, die zur Identifizierung der gesuchten Männer beitragen könnten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

