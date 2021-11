“Bruchpilot” – Bussard durch Polizeistreife in Schutzgewahrsam genommen

Wiesloch (ots) – Am Samstagnachmittag 06.11.2021 gegen 14:45 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer dem Polizeirevier Wiesloch telefonisch mit, dass er auf der K4161 zwischen Mühlhausen und Dielheim einen Vogel angefahren habe, welcher nun verletzt im Straßengraben sitzen würde. An seinem Auto sei kein Schaden entstanden. Die nach kurzer Zeit vor Ort eingetroffene Streife konnte dann auch den stolzen Mäusebussard hilflos vorfinden.

Die Sicherung des Bruchpiloten, der die Beamten mit weit aufgerissenem Schnabel und einer Flügelspannweite von ca. 130 cm erwartete, erwies sich anfangs als schwierig. Die mitgeführte Transportbox stellte sich nämlich als deutlich zu klein heraus. So wurde im Anschluss ein großer Umzugskarton vor Ort gebracht und durch das taktisch kluge Vorgehen aller Beteiligten konnte der Unglücksrabe dingfest gemacht werden.

Anschließend ging die Fahrt im Streifenwagen zu einer Pflegestelle in Sandhausen. Diese hatte dankenswerterweise die Aufnahme zugesagt, genau wie bei einem weiteren Mäusebussard, der 24 Stunden vorher dort abgegeben wurde.

Von der Auffangstation kam am Abend dann die frohe Kunde, dass es unseren Kandidaten nicht allzu schlimm erwischt hat und er bald wieder die Lüfte unsicher machen kann. Hoffen wir, dass er in Zukunft etwas vorsichtiger ist, was sein Kontakt mit Autos anbelangt. Denn ob auch Greifvögel 7 Leben haben, ist nicht wirklich sicher überliefert.

Motorisiertes Fluggerät nahe Sportplatz abgestürzt – Rettungskräfte im Einsatz

Sinsheim-Ehrstädt (ots) – Gegen 13.30 Uhr stürzte in einem Feldgebiet bei Sinsheim-Ehrstädt ein Ultraleichtflugzeug ab. Nach aktuellem Ermittlungstand war das Flugzeug mit einer Person besetzt, die bei dem Absturz ums Leben kam. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat unter Einbeziehung der Kriminaltechnik die Ermittlungen übernommen.

Aktuell sind Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und dem Technischem Hilfswerk vor Ort. Die Bergungsmaßnahmen vor Ort werden durch ein Rettungssystem in dem Fluggerät erschwert. Spezialisten des LKA Baden-Württemberg und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen sind ebenfalls eingebunden. Die Hintergründe des Absturzes sind weiterhin unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Fahrzeugbrand in der Wingertsgasse

Baiertal (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 07.11.2021 gegen 04:00 Uhr geriet ein Audi RS3 auf einem Parkplatz in der Wingertgasse im Hinterhof komplett in Flammen. Das Feuer brach vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum aus. Der Fahrer konnte das aufgehen der Flammen von seinem Balkon aus beobachten und verständigte die Polizei. Durch die freiwillige Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeuge und 26 Mann vor Ort war, konnte der Fahrzeugbrand schnell gelöscht werden.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, eine Außenwand einer Garage und eine Grundstückshecke wurden ebenfalls beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Ein Personenschaden entstand nicht. Ermittlungen bezüglich der genauen Brandursache wurde durch das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Auffahrunfall auf der Autobahn

Weinheim (ots) – Am Samstagmittag 06.11.21 gegen 14.40 Uhr befuhr ein 34-jähriger Familienvater gemeinsam mit seinen 2 Kindern die BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Hirschberg und Weinheim in Fahrtrichtung Norden. Aufgrund Unachtsamkeit fuhr er auf einen vor ihm fahrenden 23-jährigen Mercedes-Fahrer auf. Die Beteiligten hatten hierbei Glück im Unglück.

Die beiden Kleinkinder, 3 Monate und 3 Jahre alt kamen vorsorglich mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik, konnten jedoch nach einer kurzen Untersuchung diese unverletzt wieder verlassen.

An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von ca.3.000 EUR. Während der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Fahrradunterstand in Vollbrand – Sachschaden

Wiesloch (ots) – Am Freitagmorgen 05.11.2021 gegen 10.00 Uhr brach in einem Fahrradunterstand zwischen zwei Wohnhäusern in der Straße Südliche Zufahrt in Altwiesloch aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Anwohner meldeten zunächst eine schwarze Rauchsäule am Himmel. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei konnte festgestellt werden, dass ein aus Holz gebauter Unterstand in Vollbrand geraten war.

Die Bewohner der unmittelbar angrenzenden Wohnhäuser wurden angehalten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Gesundheit bestand jedoch zu keiner Zeit. Der Brand konnte im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Löscharbeiten schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Brandursache ist unklar. Die weiteren Ermittlungen werden durch Brandermittler des Polizeiposten Leimen geführt.

Sachbeschädigung an mobiler Blitzanlage

Sinsheim (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten einen in der Hauptstraße in Sinsheim abgestellten Blitzanhänger, indem sie ein Stück Pappe sowie Küchenpapier mittels Klebeband auf dem Kameraglas anbrachten. Der Sachverhalt konnte am frühen Samstagmorgen durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sinsheim festgestellt werden.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang möglicherweise sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Sinsheim in Verbindung zu setzten, Tel. 07261/6900.

Brand in Restaurant/Hotel – 2 Personen leicht verletzt

Wiesloch (ots) – Am Sonntag 07.11.2021 gegen 11.40 Uhr, zu einem Brand in einem Restaurant/Hotel im Bereich der Wieslocher Hauptstraße. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden zwei Personen durch Rauchgas leicht verletzt.

Ergänzende Informationen, insbesondere zur Brandursache und der Höhe des entstandenen Sachschadens sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Wiesloch und den Kriminaldauerdienst des Polizeiprädidiums Mannheim.

Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW und 4 Leichtverletzten

Sinsheim (ots) – Ein 18-jähriger Nissan-Fahrer kollidierte gegen 23:45 Uhr bei der Einfahrt in den dortigen Baustellenbereich, augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Konsums von Alkohol, mit dem vorausfahrenden PKW Seat eines 39-Jährigen. Hierbei wird die 38-jährige Beifahrerin des Verursachers und ein 1-jähriges Kind leicht verletzt.

Die Verletzten wurden zu Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht und konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim war während der Unfallaufnahme, sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis gegen 01:45 Uhr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro.

Aufgrund der geringen Verkehrsdichte kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen. Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.