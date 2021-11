Fahrzeugaufbrüche – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Industriegebiet Nord/Kaiserslautern zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Am frühen Samstagmorgen 06.11.2021 stellten Mitarbeiter einer in der Clara-Immerwahr-Straße ansässigen Firma fest, dass unbekannte Täter mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen hatten.

Die Unbekannten erlangten aus den Fahrzeugen Werkzeuge, Laptops und Drohnen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass die Täter die Beute mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert hatten. Hinweise nimmt die KD Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631-369-0 entgegen.|me

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagmorgen wurde in der Barbarossastraße ein schlafender 27-jähriger Amerikaner in seinem Fahrzeug angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt und nach Ausnüchterung wieder ausgehändigt.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Ein 24-Jähriger aus Kaiserslautern wollte am Freitagabend gegen Mitternacht mit einem E-Scooter von der Logenstraße zum B & B Hotel fahren. Beim Anmeldeversuch (Handy) wurde er durch eine Polizeistreife kontrolliert und es wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Die Fahrt wurde unterbunden und der Betroffene zu seiner Unterkunft begleitet.|me

Personenkontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Ab dem Freitagnachmittag bis Mitternacht erfolgten verstärkt Polizeikontrollen im Innenstadtbereich von Kaiserslautern. Hierbei wurden ca. 80 Personen im Bereich der Altstadt sowie der Mall “K in Lautern” kontrolliert. Insgesamt wurden vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.

In einem Fall wurden mehrere Konsumeinheiten eines Betäubungsmittels sowie eine größere Menge Bargeld aufgefunden und sichergestellt. Im Anschluss wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht und er wurde erkennungsdienstlich behandelt.

Bei der Mehrheit der kontrollierten Personen im Bereich der Mall handelte es sich um Jugendliche. Diese zeigten Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen und waren kooperativ.|me

Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Am späten Freitagabend 05.11.2021 kommt es zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Bruchmühlbach-Miesau. Ein 24-Jährige Bewohner des Hauses entzündet einen Tropfen Benzin aus einem Benzinkanister. Dadurch habe der Bewohner herausfinden wollen, ob es sich bei der im Kanister befindlichen Flüssigkeit um Diesel oder Benzin handelt.

In der Folge kommt es zu einer Verpuffung. Der Rauch breitet sich im gesamten Wohnhaus aus. Durch die Verrußung kommt es lediglich zu einem Sachschaden von ca. 30.000 Euro. |pilan