Berauscht am Steuer

Germersheim (ots) – Am Abend des Freitag 05.11.2021 wurde im Bereich Morbach eine Kontrollstelle eingerichtet. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein 41-jähriger Mann aus Worms kontrolliert. Hierbei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch durch die Beamten festgestellt. Weiter wurde eine geringe Menge Marihuana und ein Springmesser bei dem Mann aufgefunden und sichergestellt.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er darf sich nun wegen mehreren Straftaten verantworten.

Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Germersheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 07.11.2021 wurde der Polizeiinspektion Germersheim eine verletzte Fahrradfahrerin gemeldet. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Beamten wurde festgestellt, dass die Frau aus dem Bereich Philippsburg mit ihrem Fahrrad fuhr und ohne Fremdeinwirkung stürzte. Hierbei verletzte sie sich.

Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest, der von der Frau ausging und ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und sie wurde zur Versorgung der Verletzungen in ein Krankenhaus begleitet.

Verkehrskontrollen

Germersheim (ots) – Am Donnerstagmorgen 04.11.2021 führten Germersheimer Polizisten in der Rheinbrückenstraße Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden 2 Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt, 2 weitere hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Ein 28-jähriger Autofahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Seine Fahrt war somit beendet und ein Strafverfahren die Folge.

Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Germersheim (ots) – Am Freitag 05.11.2021, wurde im Rahmen einer Kontrolle ein Joint bei einem Jugendlichen aus dem Bereich Germersheim aufgefunden. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Germersheim (ots) – Am Freitagmorgen 05.11.2021 wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden sechs Autofahrer verwarnt, weil sie ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

Vier Fahrzeugführer erwarten Post von der Bußgeldstelle, da sie ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Außerdem wurden an sechs Fahrzeugen technische Mängel festgestellt, welche durch die Halter beseitigt werden müssen.

Betrunken am Steuer

Bellheim (ots) – Am Freitagvormittag 05.11.2021 wurde der Polizeiinspektion Germersheim ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher unter Alkoholeinfluss stehen soll. Der PKW wurde durch die Beamten festgestellt und der Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte bei dem 60-Jahre alten Mann aus dem Kreis Germersheim deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.