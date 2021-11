Schockanrufe, Falsche Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 05.11.2021 kam es zwischen 14-15:00 Uhr vermehrt zu Schockanrufen unter dem Vorwand falscher Polizeibeamte. Bislang meldeten sich 3 Geschädigte im Alter zwischen 70-80 Jahre, welche telefonisch durch eine unbekannte weibliche Person kontaktiert wurden. Die angebliche Polizistin habe berichtet, dass die Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte.

Noch bevor es zu einer Geldforderung kam, durchschauten die Geschädigten das betrügerische Vorhaben und beendeten das Telefonat vorbildlich.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitag 05.11.2021 kurz nach 11 Uhr, wurde in der Saarlandstraße ein 18-jähriger Ludwigshafener einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er versuchte, mit dem Führerschein seines Vaters, der auch auf dem Beifahrersitz saß, über die Tatsache hinwegzutäuschen, dass er selbst nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Täuschung gelang nicht, gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstag 06.11.2021 kurz nach 03 Uhr, wurde in der Mundenheimer Straße ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen, in dem bereits beim Annähern an das Fahrzeug mehrere Dosen Jack Daniels-Cola gesichtet werden konnten.

Bei dem anschließenden Atemalkoholtest wurden bei dem 42-jährigen Ludwigshafener Fahrzeugführer 0,85 Promille festgestellt. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, der Führerschein wurde einbehalten.

Leicht verletzt nach Unfall

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Samstag 06.11.2021 kam es in den frühen Morgenstunden in der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Der 22-jährige Unfallverursacher hatte beim Abbiegen in die Raschigstraße den entgegenkommenden Roller übersehen, so dass es zum Unfall kam.

Hierbei wurde der Fahrer des Rollers leicht verletzt und musste mit Schmerzen im linken Knie vom Rettungsdienst in die BGU verbracht werden.

Gewässerverunreinigung beim Umschlag von Gefahrgut

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 05.11.2021 zwischen 19:40-20:00 Uhr kam es beim Umschlag der Ladung eines Tankmotorschiffs bei der BASF vermutlich zu einem technischen Defekt an Bord des Tankschiffes. Aufgrund dessen gelangten ca. 100 Liter Hexamethylendiamin (UN 2280) in den Rhein.

Hierbei handelt es sich um einen schwach wassergefährdenden Stoff. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei bezüglich einer Gewässerverunreinigung dauern an.