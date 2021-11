Festnahme nach Ladendiebstahl

Schifferstadt (ots) – Ein 50jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde in einem Supermarkt beim Ladendiebstahl ertappt. Bei der anschließenden Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl wegen Verkehrsstraftaten in seinem Heimatland Rumänien vorlag. Er wurde nach Eröffnung des Haftbefehls durch einen Richter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Diebstahl aus Wohnung

Limburgerhof (ots) – Am Freitag 05.11.2021 gegen 14:15 Uhr gelangte ein unbekannter Täter mithilfe eines an der Tür steckenden Schlüssels in ein Haus in der Wiesenstraße. Dort nutzte er die körperliche Einschränkung der Bewohnerin aus und entwendete trotz deren Anwesenheit Bargeld und Handtasche der Geschädigten.

Beschreibung des Täters: männlich, ca. 160cm groß, südländisches Erscheinungsbild, führte einen großen Rucksack mit.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Limburgerhof (ots) – Am Freitag 05.11.2021 gegen 19 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter ein Fenster eines Wohnhauses in der Kaiserallee ein und verschaffte sich so Zutritt. Noch während der Täter in der Wohnung nach Diebesgut suchte, kehrte eine Bewohnerin nach Hause zurück und überraschte den Täter. Dieser flüchtete anschließend ohne Diebesgut durch eine Hintertüre und konnte trotz sofortiger Fahndung entkommen.

Beschreibung des Täters: männlich, ca. 180 cm groß, dunkle kurze Haare, dunkel gekleidet.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Versuchte Brandstiftung an einem PKW

Römerberg (ots) – Am Freitagabend 05.11.2021 gegen 21.18 Uhr wurde durch 2 Anwohner gemeldet, dass es zu einer versuchten Brandstiftung in der Friedensstraße in Römerberg kam. Demnach hätten 2 Männer mit einem Feuerzeug an einem geparkten PKW hantiert.

Die Männer seien dann, nach Erblicken der Zeugen, vom Tatort geflüchtet. An den vor Ort geparkten Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.