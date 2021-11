Streitschlichter mit Messer bedroht

Speyer (ots) – Am Freitagnachmittag 05.11.2021 gegen 18.25 Uhr gerieten ein 21-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau aus Speyer in der Auestraße in Streit. Als ein unbeteiligter Passant den Streit schlichten wollte, zückte der junge Mann ein Klappmesser und bedrohte den Passanten. Anschließend entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit.

Er wurde im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen festgestellt und identifiziert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der helfende Passant, ebenfalls ein 21-Jähriger Mann aus Speyer, sowie die junge Frau blieben unverletzt.

Pfefferspray grundlos eingesetzt

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 06.11.2021 wurde ein 21-jähriger Mann aus Speyer von einer ihm fremden Personengruppe angegriffen. Der junge Mann lief zu Fuß durch die Schlesingerstraße, als ihm vier junge Männern entgegen kamen. Einer der Männer besprühte den Geschädigten grundlos mit Pfefferspray, wodurch er eine Atemwegsreizung erlitt. Die Tätergruppe konnte im Rahmen einer polizeilichen Fahndung nicht festgestellt werden.

Körperverletzung nach Gaststättenbesuch

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 07.11.2021 besuchten ein 47-jähriger Mann mit seinem 23-jähriger Sohn eine Gaststätte in der Armbruststraße in Speyer. Unmittelbar nach dem Verlassen der Lokalität wurden die beiden von einer bislang unbekannten Person angegriffen und verletzt. Der 47-Jährige erlitt eine leichte Bisswunde am Arm, sein Sohn wurde leicht an seinem Ellenbogen verletzt.

Personen die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232-1370 zu melden.

Verkauf von Straßenzeitungen trotz Untersagung

Speyer (ots) – Durch Passanten wurde der Polizei Speyer am Samstagmittag 06.11.2021 gegen 12.22 Uhr eine verdächtige Person in der Verdistraße in Speyer gemeldet. Die Beamten konnten die beschriebene Person, einen 25-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, feststellen.

Der Mann bot vor Ort die Zeitschrift: “Straßenlicht – Obdachlosenzeitung” zum Verkauf an. Der Verkauf dieser Schriften wurde jedoch im Sommer diesen Jahres von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier untersagt. Aus diesem Grund wurde dem Mann der Verkauf der Zeitschriften untersagt.