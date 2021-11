Landau: Die Polizei-News

Betrunkener Unfallflüchtiger leistet Widerstand

Landau (ots) – Am Samstagabend 06.11.2021 kurz vor Mitternacht, wurde der Polizei Landau eine Unfallflucht im Bereich der Wollmesheimer Straße mitgeteilt. Dort konnte eine beschädigte Verkehrsinsel festgestellt werden. Der Unfallverursacher hatte allerdings bei seiner Flucht übersehen, dass an seinem Fahrzeug ein Kennzeichen abgefallen war.

Auf der Anfahrt zur Halteranschrift konnte das beschädigte Fahrzeug in Klingenmünster festgestellt werden. Hier zeigte sich auch der vermutliche Grund für das unerlaubte Entfernen vom Unfallort: Der Fahrzeugführer, ein 33-Jähriger aus Münchweiler, war dermaßen alkoholisiert, dass den eingesetzten Beamten die Durchführung eines Alkoholtests nicht möglich war.

Er wurde zur Polizei Landau verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Hiermit zeigte sich der Münchweilerer nicht einverstanden und leistete Widerstand. Da er sich auch hiernach aggressiv zeigte, verbrachte er die restliche Nacht im polizeilichen Gewahrsam.

Der Führerschein des Münchweilerer wurde einbehalten. Zudem wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/287-0 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Ungeschickt…

Offenbach (ots) – Ungeschickt stellte sich ein 19-jähriger aus Mannheim an, der bei der Polizei Landau am Samstag eine Unfallflucht zu seinem Nachteil zur Anzeige brachte. Gemeinsam mit seinem 17-jährigen Begleiter schilderte er einen Unfallhergang, der den aufnehmenden Beamten, insbesondere aufgrund des Schadenbildes, mehr als fraglich erschien. Beide beharrten jedoch auf ihren Angaben zum Unfallhergang.

Die weiteren Ermittlungen bestätigten den Verdacht der Beamten: Der Mannheimer hatte den Schaden an seinem Fahrzeug selbst verursacht. Er war in Offenbach mit seinem Fahrzeug an einer Betoneinfassung hängen geblieben.

Aufgrund der Ermittlungsergebnisse wurde gegen den Mannheimer ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.

Unfall zwischen Bus und Auto

Landau (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag 05.11.2021 um 9.30 Uhr in Landau. Eine 38-jährige Autofahrerin wollte in der Thomas-Nast-Straße rückwärts in eine Parklücke einparken als es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus kam, der die Thomas- Nast- Straße aus Richtung Ferdinand-Koch-Straße befahren hatte. Beide Unfallbeteiligte beschuldigten sich gegenseitig den Unfall verursacht zu haben.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.