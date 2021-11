Es liegt was in der Luft

Herxheim (ots) – In ihrem Geruchssinn nicht getäuscht sah sich eine Streife der Polizei Landau, die am Freitagabend 05.11.2021 gegen 21 Uhr im Bereich Herxheim unterwegs war. Nachdem sie zunächst starken Betäubungsmittelgeruch wahrgenommen hatte, konnte sie einen 23-jährigen Herxheimer feststellen, welcher gerade dabei war, einen Joint zu konsumieren.

Der anschließend durchgeführten Personenkontrolle versuchte sich der Herxheimer durch Flucht zu entziehen, was jedoch misslang. Gegen seine Festnahme setzte er sich zu Wehr und musste fixiert werden.

Die Erklärung für das Verhalten fanden die eingesetzten Beamten im mitgeführten Rucksack des Herxheimers: Dort konnten weitere Betäubungsmittel festgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wurde der Herxheimer nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Haftbefehl vollstreckt

Edenkoben (ots) – Soeben wurde am 07.11.2021 gegen 19:20 Uhr ein 25-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Edenkoben in der Radeburger Straße in Edenkoben einer Personenkontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wird. Da er den geforderten Betrag in Höhe von 600 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er einer Justizvollzugsanstalt zum Antritt der Ersatzfreiheitsstraße zugeführt.

Etwas mehr als müde…

Herxheim (ots) – Etwas mehr als müde war eine 26-jährige Fahrzeugführerin aus Rohrbach, die am Freitagnachmittag gegen 15:35 Uhr von Hatzenbühl nach Herxheim fuhr. Hierbei kam sie kurz vor dem Ortseingang Herxheim nach links von der Fahrbahn ab, drehte sich mit ihrem Fahrzeug und kam in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand.

Den Unfallhergang erklärte die Dame mit Übermüdung und Sekundenschlaf. Der eingesetzten Streife fielen jedoch weitere Anzeichen bei der Dame auf, die sich im Rahmen eines Drogentests auf den Konsum von Amphetamin konkretisierten.

Im Anschluss durfte die Damen, neben ihrem Führerschein, noch eine Blutprobe bei der Polizeiinspektion Landau abgeben. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Nächtliche Fahrstunden

Landau (ots) – Am frühen Samstagmorgen 06.11.2021 führte eine Streife der Polizei Landau in der Gustav-Hertz-Straße Verkehrskontrollen durch. Ein 23-jähriger Edenkobener konnte hierbei keinen Führerschein vorweisen.

Eine Überprüfung ergab schnell die Ursache: Der Edenkobener war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Hiermit konfrontiert, räumte er ein, dass er derzeit erst die Fahrschule besuche, um seinen Führerschein zu machen. Gegen den Edenkobener wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dieseldiebstahl

Edenkoben (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 05.11.2021 zum 06.11.2021 auf das Gelände einer Firma im Industriegebiet in Edenkoben ein. Dort entwendeten diese aus mehreren Baumaschinen ca. 900 Liter Dieselkraftstoff. Bei der Tatausübung wurden auch die Tankdeckel der Baumaschinen beschädigt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.700 EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323/955-0 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

E-Scooter nicht versichert und Drogen konsumiert

Edenkoben (ots) – Am Samstag 06.11.2021 gegen 17 Uhr wurde in Edenkoben im Industriegebiet ein E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass am E-Scooter ein Versicherungskennzeichen aus dem vergangenen Jahr angebracht war. Demnach ist dieser zurzeit nicht versichert und darf somit nicht im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden.

Weiterhin wurden bei dem 16-jährigen Fahrer Auffälligkeiten festgestellt, welche auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Der Jugendliche musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Mutter wurde verständigt und holte ihren Sohn im Anschluss ab. Er muss sich nun in entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.