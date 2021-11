2x Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 07.11.2021 gegen 03:35 Uhr, wurde im Rahmen der Streifentätigkeit ein Pkw festgestellt, welcher die Heßheimer Straße in Frankenthal in Schlangenlinien befuhr. Der Pkw wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei konnte bei dem 31-jährigen Fahrer aus Hessen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,83 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde sichergestellt. Außerdem wurde gegen ihn eine Strafanzeige wegen § 316 StGB erfasst.

Frankenthal (ots) – Am Samstag 06.11.2021 gegen 21:00 Uhr, konnte im Rahmen der Streifentätigkeit ein Pkw festgestellt werden, welcher bei Dunkelheit ohne eingeschaltetes Licht entlang der Wormser Straße fuhr.

Der 25-jährige Fahrer aus Ludwigshafen reagierte erst nach einiger Zeit auf die Anhaltesignale. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,40 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen den 25-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen § 316 StGB erfasst.

Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte parkte ihren Pkw am Donnerstag 04.11.2021 gegen 23:00 Uhr, auf dem Parkplatz der Isenach-Sporthalle in Frankenthal. Als die Geschädigte am 06.11.2021, gegen 11:00 Uhr, an ihren Pkw zurückkam, stellte sie mehrere Kratzer an der Heckklappe fest.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Vermeintliches Kraftfahrzeugrennen

Frankenthal (ots) – Am Freitagabend 05.11.2021 gegen 21:20 Uhr, befuhren 2 Pkw hintereinander die Wormser Straße in Frankenthal. Zeugen konnten beobachten, wie die beiden Pkw an der Einmündung zur August-Bebel-Straße um die Kurve gedriftet seien. Der Beifahrer des hinteren Pkw habe das Verkehrsmanöver aus dem geöffneten Fenster heraus gefilmt. Anschließend seien die Pkw an der Einmündung zur Elisabethstraße erneut um die Kurve gedriftet.

Bei den Pkw habe es sich um einen blauen Ford Fiesta und einen schwarzen Peugeot gehandelt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.