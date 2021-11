Duo überfällt Seniorin

Frankfurt-Nied (ots)-(ro) – Bereits am Donnerstagnachmittag 04.11.2021 sollen 2 Männer mit jugendlichem Aussehen versucht haben, die Herausgabe einer Handtasche von einer 67-jährigen Frau zu erzwingen. Dabei sollen sie einen Gegenstand in der Form einer Schusswaffe vorgehalten haben. Gegen 15:30 Uhr hielt sich die 67-Jährige im Bereich der Parkanlage Wörthspitze im Stadtteil Nied auf. Zwei Jugendliche sollen sich ihr dabei genähert und die Herausgabe ihrer Handtasche gefordert haben.

Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, soll einer der beiden einen Gegenstand mit dem Aussehen einer Schusswaffe in der Hand gehalten haben. Bei dem es sich nach aktuellen Erkenntnissen um eine Art Reizstoffgerät gehandelt haben dürfte.

Die 67-Jährige schrie daraufhin laut um Hilfe und nahm ein Knallgeräusch war. Da sie im Nachgang über eine Atemweg- und Augenreizung klagte, ist davon auszugehen, dass der Unbekannte den vorgehaltenen Gegenstand eingesetzt und einen Reizstoff freigesetzt hatte. Die beiden Jugendlichen flüchteten im Anschluss unerkannt und ohne Beute.

Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin half der 67-Jährigen vor Ort und begleitete sie zu einem angrenzenden Lokal. Auch die Fahrradfahrerin soll dabei über ähnliche Reizungen geklagt haben.

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, etwa 16-18 Jahre alt, circa 170 cm groß, schmale Statur, mit einer schwarz-weißen Mütze bekleidet unter der schwarze, lockige Haare hervorschauten.

Die fahrradfahrende Helferin sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben und/oder Beobachtungen zu der Tat und/oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-53111 bei der Frankfurter Polizei zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt-Zeilsheim (ots)-(ro) – Am Freitag 05.11.2021 gegen 13:10 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Pfaffenwiese. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann schwer und 2 Frauen im Alter von 21 und 33 Jahren leicht verletzt. Während die 2 Fußgängerinnen noch über eine Leitplanke springen konnten wurde ein 23-jähriger Mann von dem Auto erfasst und prallte gegen die Leitplanke.

Die 47-jährige Frau fuhr mit ihrem Kia die Pfaffenwiese, von der Hoechster-Farben-Straße aus kommend, in Fahrtrichtung Zeilsheim. Auf dem rechtsseitig an ihren Fahrstreifen angrenzenden Gehweg kamen ihr zu diesem Zeitpunkt 3 Personen zu Fuß entgegen. In einem Kurvenbereich kam die 47-Jährige PKW-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn auf den Gehweg ab.

Der 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fußgängerinnen zogen sich nach aktuellem Ermittlungsstand leichte Verletzungen zu. Die 47-jährige Autofahrerin blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Im Bereich der Unfallörtlichkeit kam es für mehrere Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Absperrmaßnahmen. Die genaue Ursache des Unfalls und der konkrete Unfallhergang sind derzeit Gegenstand der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurden ein Unfallsachverständiger hinzugezogen und das Auto der 47-Jährigen sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Bus mit 70 Fahrgästen gerät in Brand

Frankfurt/B43 (ots)-(ro) – Am späten Samstagabend 06.11.2021 befuhr ein Bus die B 43 in Fahrtrichtung Innenstadt und geriet nach dem Aussteigen aller Fahrgäste in Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Ein 31-jähriger Busfahrer befuhr gegen 23:00 Uhr mit seinem Fahrzeug die B43 aus Richtung Flughafen kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe des Nordkreisels bemerkte der 31-Jährige beim Fahren einen Funkenflug im Bereich eines Radkastens und stoppte das Fahrzeug umgehend auf dem Seitenstreifen.

Alle Fahrgäste stiegen daraufhin zügig aus. Im Anschluss fing der stehende Bus Feuer und geriet in Vollbrand. Die eintreffende Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung vor Ort und löschte das Feuer. Die rund 70 Fahrgäste wurden nicht verletzt und haben nach bisherigen Ermittlungen auch keine Sachschäden zu beklagen. Für ihren Weitertransport trafen Ersatzbusse vor Ort ein.

Die B43 musste zeitweise vollgesperrt werden. Nach dem Abtransport der Fahrgäste konnten sukzessive erste Absperrmaßnahmen aufgehoben werden. Der betreffende Abschnitt der B 43 in Fahrtrichtung Innenstadt musste bis zum Abschluss der Bergungs- und Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Bus wurde abgeschleppt.

Die Frankfurter Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen wird der entstandene Sachschaden an Bus und Fahrbahn auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Schwerer Verkehrsunfall – Fußgänger tödlich verletzt

Frankfurt-Ostend (ots)-(ro) – Am Samstagabend 06.11.2021 kam es im Ostend, im Bereich der Einmündung An den Riederhöfen/Hanauer Landstraße, zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 40-jähriger Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Lastkraftwagen tödlich verletzt. Der 45-jährige Fahrer eines Lastkraftwagens wartete gegen 18:20 Uhr im Einmündungsbereich der Straße An den Riederhöfen darauf, nach rechts auf die Hanauer Landstraße in stadtauswärtiger Richtung einzubiegen.

Nach ersten Erkenntnissen und bisherigen Ermittlungen nahm er dabei beim Anfahren zur Einleitung des Einbiegevorgangs einen 40-jährigen Fußgänger nicht wahr, der vor ihm die Straße An den Riederhöfen überquerte und erfasste diesen. Der Fußgänger überquerte die Straße dabei aus Richtung des Gehwegs der Hanauer Landstraße kommend in Laufrichtung Innenstadt. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 40-Jährige so schwere Verletzungen, dass er trotz rettungs- und notärztlicher Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb.

Die genaue Ursache des Unfalls und der konkrete Unfallhergang sind derzeit Gegenstand der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurden ein Unfallsachverständiger hinzugezogen und der Lastkraftwagen sichergestellt.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Umleitungen. Die Hanauer Landstraße war im betreffenden Teilabschnitt in stadtauswärtiger Fahrtrichtung für etwa vier Stunden gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

