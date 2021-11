Ludwigshafen, Frankenthal: Kirchenkonzertreihe 2021 des Modernen Blasorchesters Kurpfalz Oppau (MBO) im November und Dezember

Ludwigshafen – Im Rahmen einer Kirchenkonzertreihe musiziert das Moderne Blasorchester Kurpfalz Oppau im Norden von Ludwigshafen (Oppau und Frankenthal), zum ersten Mal auch in der Ludwigshafener Friedenskirche.

Unter der Leitung von Dirigent Dominique Civilotti spielt das MBO Werke von gegenwärtigen Komponisten sowie Filmmusik. Das circa 50-minütige, stimmungsvolle Programm kommt ohne „klassische“ Weihnachtsliteratur aus und setzt voll auf Virtuosität und Klangfülle: Durch die „Tore der Sonne“ von Rolf Rudin und das „Glenmasan Manuskript“ von Marc Jeanbourquin schickt das Orchester die Zuhörerinnen und Zuhörer klangmalerisch auf eine mythische Reise in keltische Gefilde. Auch eine erhebende Hommage an Filmkomponist Ennio Morricone, der 2020 verstarb, und viel Liebe zur „Music“ (John Miles) wird in der Kirche erklingen.

Das MBO wurde 2011 aus dem Verein Spielmannszug 1956 Kurpfalz Oppau neu gegründet. Das Hauptorchester hat sich seitdem kontinuierlich musikalisch weiterentwickelt und besteht mittlerweile aus fast 40 Laienmusikern. Professionell musikalisch geleitet wird das MBO dabei von Dirigent Dominique Civilotti. Nach über anderthalb Jahren Corona-Pause freuen sich Musiker und Dirigent endlich wieder vor Publikum zu musizieren, zumal 2021 das Orchester sein zehnjährige Bestehen feiert.

Einlass ist eine Stunde vor Konzertbeginn. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Konzertbesuch über die aktuellen Corona-Formalitäten unter www.modernes-blasorchester.de.

Kirchenkonzerte im Advent – Konzertreihe des Modernen Blasorchesters Kurpfalz Oppau

Freitag, 26. November 2021 um 19 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche in Frankenthal

Sonntag, 28. November 2021 um 17 Uhr in der kath.Kirche St.Martin in Oppau

Samstag, 11. Dezember 2021 um 17 Uhr in der Friedenskirche in Ludwigshafen

Eintritt frei – um Spenden wird gebeten. Einlass mit 2G-Nachweis ab 1 Stunde vor Konzertbeginn