Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Deidesheim: Fahrtüchtigkeit falsch eingeschätzt

Deidesheim (ots) – Die eigene Fahrtüchtigkeit schätzte am Samstag, 06.11.2021, ein 26-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim falsch ein, als er nach einer Feier am darauffolgenden Vormittag, seine Heimfahrt mit dem Auto antrat. Im Rahmen einer um 10:45 Uhr in Deidesheim durchgeführten Verkehrskontrolle, stellten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch merklichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren fest. Der junge Mann gab an, seinen Alkoholkonsum in der Nacht zeitig eingestellt zu haben und sich fahrtüchtig zu fühlen. Von der ermittelten Atemalkoholkonzentration zeigte er sich überrascht, denn auch geraume Zeit nach dem letzten Alkoholkonsum lag diese bei 0,66 Promille. Den 26-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, welche ein einmonatiges Fahrverbot beinhaltet.

Gönnheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Gönnheim (ots) – In der Zeit von Samstag, 06.11.2021, 15:30 Uhr, bis Sonntag, 07.11.2021, 02:36 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Gönnheim, in der Straße Am Sonnenberg, ein. Zuvor hatten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und waren auf diesem Weg ins Haus gelangt, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Es wurden nach bisher vorliegenden Informationen Bargeld und Schmuck entwendet. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Hettenleidelheim: Pannenfahrzeug übersehen – Frontalzusammenstoß mit Gegenverkehr

Hettenleidelheim (ots) – Am Abend gegen 17:45 Uhr kam es auf der B47 bei Hettenleidelheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Der 47-jährige Audi-Fahrer fuhr aus Wattenheim kommend in Richtung Eisenberg als er bei Dunkelheit mit einem am Straßenrand stehenden Pannenfahrzeug kollidierte. Dadurch geriet der PKW auf die Gegenfahrspur und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Toyota Aygo zusammen. Der 45-jährige Toyota-Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Alle drei Fahrer wurden verletzt in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 65.000EUR, wobei alle drei PKW total beschädigt abgeschleppt werden mussten. Durch die knapp zwei Stunden anhaltende Vollsperrung kam es zu Verkehrsbehinderung.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):