Heidelberg: Stadtnotizen 05.11.2021

Brandschaden an der Montpellierbrücke wird beseitigt

Auf dem ehemaligen Postgelände am Czernyring unter der Montpellierbrücke brach im Oktober 2020 ein Feuer aus. Dabei wurden die Pfeiler, Lager und Überbauten der Brücke beschädigt. Diese Brandschäden werden nun behoben: Der rußige Beton muss gereinigt und instandgesetzt werden. Außerdem müssen neue Erdungsleitungen und Messvorrichtungen verlegt werden.

Die Arbeiten werden am Montag, 8. November 2021, auf dem ehemaligen Postgelände beginnen. Um die Flächen unterhalb der Montpellierbrücke instandzusetzen, muss auch ein Teil des Czernyrings gesperrt werden: Der Czernyring wird dann im Bereich unterhalb der Brücke (sogenannter Unterflieger) für den Verkehr voll gesperrt – voraussichtlich in der Zeit von Montag, 6. Dezember, bis Freitag, 10. Dezember 2021. Auch der Geh- und Radweg ist betroffen. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt von der Hebelstraßenbrücke über die Rudolf-Diesel-Straße weiter zur Westrampe des Czernyrings in Richtung Europaplatz. Der restliche Czernyring ist wie gewohnt befahrbar. Die Montpellierbrücke ist von der Sperrung nicht betroffen. Auch der Geh- und Radweg auf der Brücke ist frei.

Unter der Montpellierbrücke brannten am Nachmittag des 15. Oktober 2020 Holzcontainer, Autos und Müll, die auf einem Privatgrundstück lagerten. Der Brand verursachte starken Rauch. Der Bereich wurde für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt, bis Statiker die Brücke wieder zum Befahren freigegeben hatten. Am gleichen Tag begannen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Ursache des Brandes konnte bis heute nicht geklärt werden.

Kurpfalzring: Sanierung kurz vor Abschluss – Arbeiten noch bis 12. November

Seit Mitte November erneuert die Stadt Heidelberg den Kurpfalzring im Bereich zwischen Henkel-Teroson-Straße und Autobahnbrücke. Die Maßnahme steht nun kurz vor dem Abschluss: Am Freitag, 12. November 2021, soll die Vollsperrung im Kurpfalzring aufgehoben werden. Dann ist die Durchfahrt auf dieser wichtigen Hauptverkehrsstraße wieder frei.

Ursprünglich war der 10. November als Bauende avisiert worden: Aufgrund der Regentage hat sich aber der Asphalteinbau etwas verzögert. Entsprechend mussten nun die noch ausstehenden Arbeiten – Gehweganpassungen, das Schneiden von Fugen sowie Markierungsarbeiten – etwas nach hinten verschoben werden.

Bis zum Ende der Baumaßnahme muss der Kurpfalzring zwischen der Einmündung Henkel-Teroson-Straße und der Abfahrt zum Wieblinger Weg für den Durchgangsverkehr gesperrt bleiben. Auch die Henkel-Teroson-Straße ist im Einmündungsbereich gesperrt und wird zur Sackgasse. Der Auto- und Lastwagenverkehr wird großräumig über die Eppelheimer Straße umgeleitet. Der Geh- und Radweg im Kurpfalzring ist frei. Auch die Buslinie 34 ist von der Umleitung betroffen und wird in Höhe des S-Bahnhofs Pfaffengrund/Wieblingen aufgeteilt. Mehr Informationen dazu gibt es online unter www.rnv-online.de.

Baustellen in und um Heidelberg – Übersicht vom 8. bis 14. November