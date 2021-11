Ludwigshafen: Stadtnotizen 05.11.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Nächste WhatsApp-Bürgersprechstunde mit OB Steinruck

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck lädt am Donnerstag, 11. November 2021, von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr, zur nächsten Bürgersprechstunde per WhatsApp ein. Bürger können sich durch den Messenger-Dienst wieder mit ihren persönlichen Anliegen an die OB wenden.

In ihrer WhatsApp-Sprechstunde antwortet die OB auf Bild-, Text- und Sprachnachrichten. Die Mobilfunknummer dafür lautet: 0162 2514802.

Die Stadtverwaltung bittet dabei um einen fairen und respektvollen Umgangston. Anrufe oder Videoanrufe sind nicht möglich. Es gelten wieder die allgemeinen Geschäftsbedingungen von „WhatsApp“.

Workshop Textilplotten in der Stadtbibliothek

Die Teilnehmer lernen im Worksop Textilplotten am Freitag, 12. November 2021, 17 bis 20 Uhr, im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, den Umgang mit dem Schneideplotter Silhouette Cameo sowie mit der entsprechenden Software und können so im Handumdrehen fantastische Geschenke oder nützliche kleine Helfer zaubern. Die Kursleitung hat Nadine Puschner.

Die Kursgebühr beträgt 5 Euro.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2608 oder auf www.ideenw3rk.de. Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.

„Starke Seele trotz(t) Krise“ – Livestream zum Tag der Seelischen Gesundheit am 13. November

Der Tag der seelischen Gesundheit, veranstaltet von den Städten Ludwigshafen, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis, findet in diesem Jahr am Samstag, 13. November 2021, unter dem Motto „Starke Seele trotz(t) Krise“ statt. Wie im vergangenen Jahr sind alle Programmpunkte als Live-Stream im Internet zu sehen, und zwar auf www.woche-der-seelischen-gesundheit.de und auf dem YouTube-Kanal der Stadt Ludwigshafen (www.youtube.com/StadtLudwigshafen). Übertragen werden sie dieses Mal von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr aus dem Vortragssaal der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen. Eröffnet wird die Veranstaltung um 10.30 Uhr von Sozialdezernentin Beate Steeg.

Die Organisatoren des Tags der seelischen Gesundheit – Andrea Hilbert (Koordinatorin für Gemeindepsychiatrie der Stadt Ludwigshafen), Melanie Krebs (Koordinatorin für Gemeindepsychiatrie der Stadt Frankenthal) und Dennis Tamke (Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes und Koordinator für Gemeindepsychiatrie des Rhein-Pfalz-Kreises – haben gemeinsam mit ihrem Organisationsteam, an dem viele Kooperationspartner aus der Region jedes Jahr beteiligt sind, bei den Vorbereitungen auch wieder die aktuelle Pandemie-Situation mit einbezogen – nicht nur bei der Art der Veranstaltung, sondern auch beim Thema: In diesem Jahr steht Resilienz im Vordergrund. Resilienz als Fähigkeit, mit Veränderungen umgehen zu können und auch kritischen Situationen standhalten zu können, ohne psychisch krank zu werden, ist generell im Leben eines Menschen von Bedeutung, aber zum Beispiel in Krisen- oder Pandemiezeiten besonders wichtig.

Am Vormittag ab 10.45 Uhr referiert M. Sc. Psych. Svenja Linz vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz zum Thema „Resilienz – was die Seele stark macht“. Um 11:45 Uhr lädt Connie Henning vom Windhorse Projekt Frankenthal zu einer Klangschalenmediation ein. Zwischen 12 und 13.30 Uhr gibt es eine Mittagspause, bevor ab 13.30 Uhr kurze Filmbeiträge zu unterschiedlichen Beratungsangeboten in der Region gezeigt werden. Ab 14 Uhr wird in einem Expertengespräch Starke „Seele trotz(t) Sucht – Krisen sind kein Grund zum Trinken“ verdeutlicht, welchen Beitrag Selbsthilfe zur Bewältigung von Krisensituationen leisten kann. Daran nehmen Vertreter des Blauen Kreuzes Ludwigshafen und Frankenthal in Zusammenarbeit mit der Suchtberatungsstelle Frankenthal teil.

Besonders wichtig ist es, auch in Krisenzeiten nie den Humor zu verlieren. Die therapeutische Wirkung von Lachyoga können die Zuschauer des Live-Streams ab 15 Uhr selbst am eigenen Leib erfahren. Den Tag der seelischen Gesundheit beziehungsweise in früheren Jahren meist eine ganze Woche der seelischen Gesundheit veranstalten die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis bereits seit 21 Jahren. Im vergangenen Jahr fand der Tag der seelischen Gesundheit erstmals als Live-Stream statt, er wurde unter dem Motto „Gemeinsam durch die Krise(n)“ aus dem „Gleis 4“ in Frankenthal gesendet. Im Jahr 2019 lautete das Motto der Veranstaltung „Seelisch gesund im Alter“.

Der diesjährige Live-Stream ist eine Zusammenarbeit mit OK TV Ludwigshafen. Auch auf OK TV wird die Veranstaltung übertragen. Der Tag der Seelischen Gesundheit wird unterstützt von: Sparkasse Vorderpfalz, Sparkasse Rhein-Haardt, AOK Die Gesundheitskasse, BASF SE und Printart.

Hallenbad Süd bietet Schwimmkurse ab November an

Mitarbeiter des Hallenbads Süd bieten ab November neue Schwimmkurse für Kinder an. Die Reservierung von Kurskarten erfolgt per E-Mail, und zwar ab Mittwoch, 10. November 2021, 17 Uhr. Es gibt einen Schwimmkurs für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren (dienstags und donnerstags um 14 Uhr), einen zweiten Kurs für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren (dienstags und donnerstags um 15 Uhr) und einen für Kinder von sieben bis zwölf Jahren (dienstags und donnerstags um 16 Uhr). Jede Kurseinheit dauert 45 Minuten. Die Kurse beginnen am Donnerstag, 18. November 2021. Alle Kurse beinhalten zehn Einheiten und kosten 46 Euro.

Wer für sein Kind einen Kurs buchen möchte, schreibt ab Mittwoch, 10. November 2021, 17 Uhr, eine E-Mail an hallenbad.sued@ludwigshafen.de mit dem gewünschten Kurs in der Betreffzeile. Bei der Anmeldung per E-Mail für die Kinderschwimmkurse benötigt das Badpersonal folgende Informationen: Name und Geburtsdatum des Kindes sowie eine Telefonnummer.

E-Mails, die früher eingehen als zum genannten Zeitpunkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, werden nicht berücksichtigt. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Sie werden telefonisch benachrichtigt, wann sie an der Kasse des Hallenbads Süd die Kurskarten kaufen und abholen können. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Kauf, wird der Platz anderweitig vergeben. Alle E-Mails werden nach Abschluss des Kurskartenverkaufs wieder gelöscht.

Verkehr auf Hochstraße Nord in Höhe Güterbahnhof zeitweise eingeschränkt

Wegen eines notwendigen Sicherheitsabstandes im Zuge von Rodungsarbeiten wird auf der Hochstraße Nord (B 44) in Höhe des Güterbahnhofes von Dienstag, 9., bis Dienstag, 23. November 2021, jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Die Beeinträchtigungen werden auf die Zeit zwischen 9 und 15 Uhr beschränkt und erfolgen zunächst in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und danach in Fahrtrichtung Mannheim.

Die Rodungsarbeiten am Ziegeleiweg und auf einem Gelände der Deutschen Bahn sind erforderlich, damit der Kampfmittelräumdienst Sondierungen durchführen kann. Diese sind Teil der vorbereitenden Arbeiten für die neue Brücke über die Gleise der Deutschen Bahn, die die künftige Helmut-Kohl-Allee mit dem Anschluss an die A650 verbinden wird.

Mit den Rodungsarbeiten wurde der Bereich Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) beauftragt. Die Maßnahme ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und durch die Obere Naturschutzbehörde genehmigt.

Der Bereich Tiefbau bittet, für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis.

Streicherabend der Städtischen Musikschule

Die Schüler der Streicherfachgruppe der Städtischen Musikschule laden zu einem gemischten Konzert am Freitag, 12. November 2021, um 19 Uhr in das Geschwister-Scholl-Gymnasium, Friedrich-Heene-Straße 11, ein. Zu hören ist ein buntes Programm mit Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässen solistisch oder im Ensemble.

Der Eintritt ist frei.

Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen.