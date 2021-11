Lingenfeld: Weihnachtsmarkt am 27. und 28. November 2021

Lingenfeld – Traditionell findet seit über 30 Jahren am ersten Adventswochenende der Lingenfelder Weihnachtsmarkt statt – und so soll es in diesem Jahr auch wieder sein! Aktuell ist die Ortsgemeindeverwaltung Lingenfeld in der Planung für den 27. und 28. November 2021.

Gemäß der ab 8. November gültigen Coronaverordnung dürfen Veranstaltungen im Außenbereich ohne Beschränkungen stattfinden und so hat die Ortsgemeinde gemeinsam mit dem Ortskartell und den teilnehmenden Vereinen entschieden, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden soll. Es wird ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken geben wie zum Beispiel Glühwein weiß und rot, Punsch für Kinder und Erwachsene, Cocktails heiß und kalt – zum Essen Nudelpfanne, Bratwurst, Burger und Gulaschsuppe. Ebenso haben zwei Kunsthandwerkerinnen mit einem breiten Angebot ihr Kommen zugesagt.

Auf die Angebote im Innenbereich wie Bücherkino, Basteln, Vorlesen mus in diesem Jahr leider noch verzichtet werden.

Das detaillierte Programm wird in der nächsten Woche veröffentlicht – bitte achten Sie auf die Ankündigungen im Amtsblatt. Auf der Homepage der Ortsgemeinde www.lingenfeld.de sind ebenfalls alle aktuellen Informationen abrufbar.