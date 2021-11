Maikammer: HARFE „EN SUITE“- PHANTASIEVOLL ! mit Prof. Maria Stange am 27. November 2021

Maikammer – Freuen Sie sich auf phantasievolle Klänge auf der Harfe am 27. November 2021, um 19.00 Uhr, im Bürgerhaus Maikammer. Beginnend mit einer Suite von Benjamin Britten, folgen Werke von J. S. Bach, Nino Rota und Alexander Scriabin sowie phantasievolle Werke von Aram Khatchaturian, Marcel Tournier, Louis Spohr und Carlos Alzedo.

Prof. Maria Stange ist international eine gefragte Solistin und dafür bekannt, die Ausdrucks- und Einsatzmöglichkeiten ihres Instrumentes zu erweitern. In der Presse wird sie als die Harfen-Königin und Gebieterin über spielerische Raffinements ihres Instruments bezeichnet. Als Professorin lehrt sie in Stuttgart und Karlsruhe. Sie ist dafür bekannt, dass sie die Ausdrucks- und Einsatzmöglichkeiten ihres Instrumentes, der Harfe, wesentlich erweitert hat. Die inzwischen in Bayern lebende gebürtige Neustädterin freut sich auf das Konzert in ihrer pfälzischen Heimat.

Kartenvorverkauf unter www.ticket-regional.de/maikammer oder in den angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr, Einlass ist ab 18.00 Uhr. Es gilt die 2G+-Regel.

Besucher-Hinweis:

Aktueller Nachweis der 3G- Regel (geimpft, genesen, oder getestet) erforderlich!

Es wird gebeten frühzeitig zu kommen, um längere Wartezeiten und die Bildung von Warteschlangen beim Einlass zu verhindern. Bitte sehen Sie bei Anzeichen einer Erkrankung unbedingt vom Besuch der Veranstaltung ab!

Es gilt die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültige Corona Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland Pfalz.