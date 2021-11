Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am frühen Morgen des 06.11.2021 gegen 01:13 Uhr hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. in der Schlachthofstraße in Neustadt einen PKW zum Zwecke einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten bei dem 36-jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Dies stellt eine Straftat dar, sodass die Fahrt des Fahrzeugführers vor Ort beendet war und der PKW an der Kontrollörtlichkeit abgestellt werden musste. Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeiinspektion Neustadt durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt nach §316 StGB.

Neustadt, Maikammer: Trunkenheit im Verkehr, Zeugen gesucht

Neustadt (ots) – Am 05.11.2021 gegen 18:30 Uhr kam es auf der L516 zwischen Neustadt und Maikammer zu einer Verkehrsgefährdung. Ein dunkler BMW mit SÜW-Kennzeichen überholte hierbei eine Fahrzeugschlange von ca. zehn Fahrzeugen. Beim Wiedereinscheren des BMW musste ein unbekannter Fahrzeugführer abbremsen, um dem BMW-Fahrer das Einscheren zu ermöglichen, da dieser sonst mit einem unbekannten Fahrzeug im Gegenverkehr kollidiert wäre. Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Kennzeichen des BMW ablesen, woraufhin er bei der Polizei Edenkoben Anzeige erstattete. Über das Kennzeichen konnte der 28-jährige Fahrer des BMW aus dem Bereich der VG Edenkoben ermittelt werden. Eine Streife konnte den jungen Mann an dessen Wohnanschrift antreffen. Hierbei konnten die Beamten bei ihm Atemalkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen des riskanten Überholmanövers insbesondere nach dem Fahrzeugführer aus dem Gegenverkehr bzw. dem Fahrer, welcher zum Abbremsen genötigt wurde.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

