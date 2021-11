Straßenbahnfahrer missachtet Haltesignal und kollidiert mit Auto

Mannheim-Oststadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW kam es Mittwoch 03.11.2021 gegen 10:05 Uhr an der Kreuzung Renzstraße/Collinistraße. Ein 55-jähriger Nissan-Fahrer war auf der Collinistraße unterwegs und wollte anschließend nach links auf die Friedrich-Ebert-Brücke abbiegen. Nachdem die Ampel von rot auf grün gewechselt hatte, fuhr der Mann an und kollidierte im Schienenbereich mit einer Straßenbahn, welche das für sie geltende Haltesignal missachtet hatte.

Der Fahrer des PKWs wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in eine nahe Klinik gebracht. Von den 30 Fahrgästen in der Straßenbahn wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 EUR. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr etwas eine Stunde lang eingeschränkt.

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Donnerstagnachmittag 04.11.2021 gegen 14:30 Uhr, kam es im Speckweg zu einem Unfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die 64-Jährige fuhr auf dem Radweg in Richtung Taunusplatz. Am Fahrbahnrand hielt gerade ein Ford-Fahrer an. Als dessen 28-jähriger Beifahrer die Tür öffnete, um aus dem Fahrzeug auszusteigen, übersah dieser die heranfahrende Radfahrerin und stieß gegen deren Lenker.

Die 64-Jährige, die keinen Fahrradhelm getragen hatte, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 28-jährige Beifahrer im Ford muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus – Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Mannheim-Almenhof (ots) – Am Donnerstagnachmittag 04.11.2021 brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im Stadtteil Almenhof ein. Die Einbrecher kletterten auf den rückseitigen Balkon einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienanwesen in der Steubenstraße und hebelten hier die Balkontür zur Küche auf. So gelangten die Unbekannten in die Wohnräume und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen.

Anschließend verließen sie die Räume wieder und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach ersten Feststellungen der Bewohner wurde nichts entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.