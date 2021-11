Autofahrerin kollidiert mit Linienbus

Walldorf (ots) – Am 04.11.2021 gegen 11:10 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Bürgermeister-Willinger-Straße/Walzrute eine 54-jährige Hyundai-Fahrerin mit einem Linienbus. Die 54-Jährige fuhr aus Richtung Schillerschule kommend auf der Bürgermeister-Willinger-Straße, als sie die Vorfahrt des von links kommenden Linienbusses missachtete, der auf der Walzrute unterwegs war.

Sie kollidierte mit der rechten Seite des Busses und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Spezialkleber von Baustelle gestohlen – Zeugen gesucht

Ladenburg (ots) – Zwischen Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 08 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter insgesamt 84 Säcke eines Spezialklebers für Wärmeschutz aus einer Baustelle im Neugraben. Darüber hinaus brachen die Unbekannten eine Bautür zum Bauobjekt auf. Aus dem Gebäude wurden allerdings keine weiteren Gegenstände gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.800 Euro.

Hinweise auf die Täter, welche vermutlich ein Fahrzeug oder ein anderes Hilfsmittel zum Transport der Klebersäcke genutzt haben könnten, werden im Rahmen der Ermittlungen wegen Diebstahls beim Polizeirevier Ladenburg unter 06203/9305-0 telefonisch entgegengenommen.

Zwei parkende Autos erheblich beschädigt

Ladenburg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 16 Uhr in der Hohen Straße in Ladenburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Hohe Straße in Richtung Kreisverkehr/Benzstraße. Auf Höhe der Hausnummer 50 beschädigt er, vermutlich im Vorbeifahren, einen geparkten Ford und einen Mazda und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Aufgrund des erheblichen Schadens an den beiden Fahrzeugen, dürfte auszuschließen sein, dass der unbekannte Fahrzeuglenker den Zusammenstoß nicht gemerkt hat. An der Unfallstelle konnten auch Teiles des Unfallverursachers festgestellt werden. Vermutlich handelt es sich hierbei um einen Sprinter oder noch größeres Kfz der Marke Mercedes-Benz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Rote Ampel missachtet und Autofahrer gefährdet – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch-Rauenberg (ots) – Ein rücksichtsloser Autofahrer war am Donnerstagnachmittag 04.11.2021 auf der B 39 bei Rauenberg unterwegs. Der Unbekannte befuhr gegen 15 Uhr mit einem Nissan die B 39 in Richtung Mühlhausen. An der Einmündung zur Wieslocher Straße überholte er links einen Verkehrsteilnehmer, der an der roten Ampel auf dem Linksabbiegerstreifen wartete. Anschließend bog er links in die Wieslocher Straße ab.

Zur gleichen Zeit bog ein 59-jähriger VW-Polo-Fahrer gerade aus der Wieslocher Straße nach links auf die B 39 ein. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte er einen Zusammenstoß mit dem rücksichtslosen Nissan-Fahrer verhindern.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Nissan-Fahrer und bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich an die Rufnummer 06222 5709-0 zu wenden. Insbesondere der Autofahrer, welcher von dem Nissan-Fahrer überholt worden sein soll, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person – Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Sonntag, 31.10.2021 in Schwetzingen ereignet hat. Ein 51-jähriger Mann befuhr gegen 11.45 Uhr mit seinem Hyundai die Bahnhofsanlage. In Höhe der dortigen Bushaltestelle bog er links ab.

Im selben Moment überholte ein 41-jähriger Land-Rover-Fahrer den Hyundai. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 10-jährige Sohn des 41-Jährigen klagte anschließend über Schmerzen, weshalb er von Rettungskräften untersucht wurde. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Da beide Beteiligten unterschiedliche Schilderungen des Unfallablaufs abgaben, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.