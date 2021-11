Dieb beleidigt Reisende im Bahnhof

Heidelberg-Bahnhof (ots) – Donnerstagabend 04.11.2021 hat ein 29-jähriger gambischer Staatsangehöriger im Heidelberger Hauptbahnhof Reisende belästigt. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Bundespolizei stellten die Beamten zudem Diebesgut sicher. Reisende machten die Bundespolizei gegen 22:00 Uhr auf den 29-Jährigen aufmerksam. Demnach hatte dieser zuvor eine bislang unbekannte Reisende belästigt und weitere beleidigt.

Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Mann alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Ein Test ergab später einen Wert von etwa 2 Promille. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Hygieneartikel im Umfeld des Mannes fest, die einem anliegenden Drogeriemarkt zugeordnet wurden. Zwei Mitarbeiterinnen des Marktes bestätigten, den Mann kurz zuvor vor dem Geschäft gesehen zu haben. Waren hatte er derzeit nicht bezahlt.

Da sich der 29-Jährige ohne erkennbare Reiseabsichten im Bahnhof aufhielt, brachten ihn die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seinen temporären Wohnort. Dort überstellten sie ihn einer Aufsichtsperson. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

Zu den im Raum stehenden Beleidigungen sind bislang keine Geschädigten bekannt. Diese werden nun gebeten sich unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Paket aus Zustellfahrzeug gestohlen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Donnerstagvormittag 04.11.2021 kurz vor 10 Uhr parkte ein Paketzusteller sein Lieferfahrzeug an der Kreuzung Plöck/Sofienstraße. Während der kurzen Abwesenheit des Postboten bei einer Paketübergabe nutzten bisher unbekannte Täter die Gelegenheit einen Paketumschlag aus dem Zustellfahrzeug zu stehlen. Die Verdächtigen, welche durch einen Zeugen beobachtet wurden, werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: 180 cm groß, schlank, ca. 20 Jahre, dunkler Hauttyp, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke und grauer Jeans. Führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Täter 2: 175 cm groß, schlank, ca. 20 Jahre, bekleidet mit beiger Jacke und blauer Jeans, dunkler Hauttyp.

Nachdem die Täter das Paket entnommen hatten, flüchteten sie in Richtung Innenstadt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Der Inhalt des Pakets sowie der Schaden sind derzeit noch nicht bekannt und ebenfalls Teil der Ermittlungen.

Zeugen, welche weitere Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/99-1700 telefonisch zu kontaktieren.

87-Jährige wird Opfer von Trickdieben – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am Donnerstagvormittag 04.11.2021 wurde eine 87-jährige Frau im Stadtteil Weststadt Opfer von trickreichen Dieben. Gegen 10 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Seniorin und gab vor, wegen Rohrbauarbeiten auf der benachbarten Baustelle überprüfen zu müssen, ob das Wasser in der Wohnung der Frau verunreinigt sei. Hierzu begab er sich mit der Frau ins Badezimmer und ließ sie mehrfach wechselweise Kaltwasser und Warmwasser aufzudrehen.

Dadurch war die 87-Jährige beschäftigt und abgelenkt, sodass sich offenbar eine zweite Person in die Wohnung schleichen, nach Stehlenswertem suchen und schließlich mehrere Schmuckstücke entwenden konnte. Diese zweite Person hatte die Wohnung dann bereits wieder verlassen, als auch der Unbekannte seine “Überprüfungen” beendete und die Wohnung verließ. Erst gegen 16 Uhr bemerkte die Seniorin das Fehlen ihres Schmucks und informierte die Polizei.

Den unbekannten Mann konnte sie folgendermaßen beschreiben:

Ca. 170 cm groß

Kräftige Statur, breit gebaut

Dunkle, kurze Haare

Sprach Deutsch ohne erkennbaren Dialekt

Verhielt sich sehr höflich

War bekleidet mit unauffälliger dunkler Kleidung

Trug Arbeitshandschuhe

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen der beschriebene Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 0621/99-1700 zu melden.

Unfall mit drei leicht verletzten Personen

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) – Drei verletzte Personen und erheblicher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag 04.11.2021 im Stadtteil Ziegelhausen ereignete. Ein 40-jähriger Mann war gegen 10.30 Uhr mit seinem Suzuki auf der Straße “In der Neckarhelle” in Richtung Neckargemünd unterwegs. In Höhe des Parkplatzes “Kuchenblech” musste eine voranfahrende 56-jährige VW-Polo-Fahrerin ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, da vor ihr ein Verkehrsteilnehmer nach links auf den Parkplatz einbiegen wollte und wegen Gegenverkehrs anhalten musste.

Der 40-Jährige bemerkte dies zu spät und geriet beim Bremsen auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Beim Ausweichen nach links stieß er zunächst gegen den Polo der 56-Jährigen, geriet anschließend in den Gegenverkehr und stieß schließlich frontal mit einer 58-jährigen VW-Tiguan-Fahrerin zusammen. Bei dem Zusammenstoß zogen sich der Fahrer des Suzuki, dessen 38-jährige Beifahrerin sowie die 58-jährige Tiguan-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der Suzuki und der VW Tiguan wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.