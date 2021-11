46-Jähriger nach mutmaßlichem Einbruchsdiebstahl verstorben

Bruchsal/Landkreis Karlsruhe (ots) – Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich ein 46-Jähriger am Freitag 05.11.2021 gegen 04:50 Uhr mittels eines Hammers gewaltsam Zutritt zu einer im Bruchsaler Bahnhof gelegenen Espressobar verschafft und aus einem Spielautomaten eine Geldkassette entwendet haben.

Ein 27-jähriger Mann soll den Tatverdächtigen hierbei beobachtet und auf einem nahe gelegenen Parkplatz angesprochen haben. Hierbei soll es zu einer Bedrohung durch den 46-Jährigen gekommen sein. Bei einem sich anschließenden Gerangel zwischen den beiden Männern sei der 46-Jährige plötzlich bewusstlos zusammengebrochen.

Er musste von den durch den 27-Jährigen verständigten Polizeibeamten reanimiert werden und wurde schließlich durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Am späten Freitagvormittag stellten Ärzte seinen Hirntod fest.

Die genaue Todesursache ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Kriminalkommissariats Bruchsal.

Mehrere Einbrüche in Waghäusel

Waghäusel (ots) – In der Zeit zwischen Sonntagabend und Freitagmorgen 05.11.2021 verschafften sich Einbrecher in Waghäusel Zugang in 8 Garagen und entwendeten dabei Diebesgut von erheblichem Wert.

Alleine in der Von-Humboldt-Straße wurde in der Nacht zum Freitag (05.11.2021) in drei Garagen eingebrochen. Weitere Einbrüche wurden von Montag auf Dienstag in der Helene-Wessel-Straße und Montessoristraße in Wiesental verübt. In Kirrlach waren es in der Nacht zu Allerheiligen drei weitere Fälle.

Die Diebe drangen auf unterschiedliche Art und Weise ein. Unter dem Diebesgut befinden sich neben einer hochwertigen Angelausrüstung zwei Elektrofahrräder, mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen und komplette Autoradsätze. Die Höhe des bisherigen Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist zum jetzigen Ermittlungsstand noch unklar. Zeugen, die zu einem der Einbrüche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter der 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall auf der A5 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Am Freitag 05.11.2021 gegen 06:20 Uhr ereignete sich auf der B 5, zwischen Bruchsal und Kronau, ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurden vier Personen leicht verletzt. Sowohl die Feuerwehr als auch der Rettungsdienst waren vor Ort. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe dauerten die Reinigungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 12:30 Uhr an.

Nach aktuellem Sachstand befuhr ein 60-jähriger Mitsubishi-Fahrer die mittlere Fahrspur und setzte nach links einen Überholvorgang an. Hierbei übersah er einen auf der linken Fahrspur befindlichen Mercedes. Der 35-jährige Mercedes-Fahrer leitete umgehend eine Vollbremsung ein und versuchte nach links auszuweichen, eine Kollision konnte jedoch nicht verhindert werden.

Aufgrund des starken Aufpralls wurde der Mitsubishi quer über die Fahrbahn geschleudert um kam nach einer Drehung schließlich auf der Mittelspur zum Stehen. Während des Schleudervorgangs entstand Sachschaden an einem weiteren Fahrzeug.

Elektrofahrrad gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Oberderdingen (ots) – In Oberderdingen wurde am Donnerstagabend an der Bushaltestelle “Kelterplatz” ein Elektrofahrrad gestohlen. Laut einer Zeugenaussage habe der 26-jährige Besitzer gegen 19:10 Uhr das Zweirad an der Bushaltestelle abgestellt und anschließend einen Getränkehandel aufgesucht. Kurze Zeit darauf sei ein weißer Transporter besetzt mit drei bis vier Personen vorgefahren. Die unbekannten Täter haben in der Folge das Elektrofahrrad auf den Transporter aufgeladen.

Als der Besitzer darauf aufmerksam wurde, haben die Unbekannten mit ihrem Fahrzeug die Flucht ergriffen. Hierbei wurde einer der Täter zurückgelassen, der nach einer kurzen Verfolgung von dem 26-Jährigen gestellt und der Polizei übergeben wurde.

Gegen den aus Bulgarien stammenden Mann im Alter von 56 Jahren wird ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Das gestohlene E-Bike war bislang indessen nicht aufzufinden. Wer Hinweise zu dem weißen Transporter geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 07252/50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten und hohem Sachschaden

Marxzell (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14:20 Uhr, als eine 63-jährige Autofahrerin von einem Parkplatz auf die Landstraße 564 einfahren wollte und dabei offenbar ein in Richtung Ettlingen fahrenden Pkw übersah.

Infolge des Zusammenstoßes wurden die beiden Unfallbeteiligten sowie die Beifahrer leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei den zwei nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro.

Trickbetrüger in Autohaus erfolgreich

Ettlingen (ots) – Bargeld in Höhe von rund 1.100 Euro wurde am Donnerstagnachmittag 04.11.2021 in einem Autohaus in Ettlingen durch einen Trickdiebstahl erbeutet. Zwei bislang unbekannte Männer betraten die Firma und verwickelten die dortigen Angestellten in ein Gespräch, bei dem es angeblich um einen 50-Euro-Schein mit einer bestimmten Seriennummer ging. Durch diese geschickte Ablenkung gelang es dem Duo, das Bargeld aus der Geldkassette zu entwenden. Erst danach stellten die Angestellten den fehlenden Bargeldbetrag fest und alarmierten die Polizei.

Wie die ersten polizeilichen Ermittlungen des Polizeireviers Ettlingen ergaben, haben die beiden unbekannten Täter zuvor bereits bei einem anderen Autohaus vergeblich mit demselben Trick ihr Glück versucht.

Laut Zeugenaussagen werden die beiden Männer mit arabischem Aussehen, etwa 35-45 Jahre alt und auffallend gut gekleidet beschrieben. Ein Täter trug einen braunen Mantel. Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 entgegen.

Lkw-Fahrer übersieht Pkw

Bruchsal (ots) – Ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro und ein leicht verletzter 50-jähriger Pkw-Fahrer waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag 05.11.2021 gegen 08.00 Uhr auf der Bundesstraße 35 bei Bruchsal.

Ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer wollte von der linken auf die rechte Spur wechseln. Hierbei übersah er wohl den dort fahrenden Pkw, der bei dem Zusammenstoß nach rechts abgewiesen wurde. Der Pkw des 50-Jährigen drehte sich mehrmals im Grünstreifen und blieb nach etwa 100 Metern stehen.

Der Leichtverletzte wurde durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl zweier Kleinkrafträder

Bretten-Rinklingen (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Freitag 05.11.2021 gegen 01.20 Uhr in der Rinklinger Hauptstraße zwei Motorroller. Der Eigentümer konnte einen Täter noch auf der Straße mit seinem Roller wegfahren sehen, jedoch nicht mehr einholen.

Die Fahrzeuge waren insgesamt etwa 2.500 Euro wert. Dabei handelte es sich um einen gelben Roller der Marke Hyosung und einen der Marke Piaccio des Typs Gilera Runner von schwarzer Farbe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bretten unter 07252 50460 entgegen.

Heckscheibenwischer abgerissen – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Bad-Schönborn-Langenbrücken (ots) – Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch auf der Hauptstraße von Langenbrücken die Heckscheibenwischer an mindestens zwei Autos abgerissen.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder auch weitere Geschädigte, die gebeten werden, sich beim Polizeirevier Bad-Schönborn unter 07253 80260 zu melden.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Bad Schönborn (ots) – In der Nacht zum Freitag 05.11.2021 konnte die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festnehmen, nachdem sie versucht hatten, Kupferkabel aus Kellerräumen eines Baukomplexes in der Bahnhofstraße in Mingolsheim zu entwenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Männer zunächst keine nennenswerte Beute in den Kellerräumen auffinden, weshalb sie ein weiteres Gebäude aufsuchten. Als sie auf ihrem Weg dorthin Kabel fanden und für den Abtransport zerkleinerten, konnten wegen des ausgelösten Einbruchsalarms hinzugerufene Polizeibeamte das Duo vorläufig festnehmen.

Bei einer Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen waren neben Einbruchswerkzeug noch geringe Mengen Rauschgift sicherzustellen. Für weitere Maßnahmen wurden die beiden Männer im Alter von 34 und 38 Jahren zur Dienststelle gebracht. Sie kamen nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Karlsruhe

Graffiti Sprayer auf Friedhof unterwegs

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter mehrere Graffitis auf dem Friedhof in Odenheim angebracht. So wurden durch die Täter eine Sandsteinmauer, eine Betonwand eines Unterstellplatzes und ein Abfallcontainer besprüht. Der genaue Sachschaden lässt sich bislang noch nicht beziffern.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/8026-0 zu melden.

Zwei junge Männer bei körperlicher Auseinandersetzung verletzt

Karlsruhe-Oststadt (ots) – Bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Karlsruher Messegelände wurden zwei Heranwachsende durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Mehrere unbekannte Täter griffen aus bislang ungeklärten Gründen am Donnerstagabend 04.11.2021 gegen 22:00 Uhr einen 18-Jährigen und einen 17-Jährigen an.

Anschließend flüchteten sie. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer Angaben zu den Tätern oder zu dem Tathergang machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 zu melden.

Räuberischer Diebstahl in einer Drogeriefiliale

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag 04.11.2021 gegen 18:40 Uhr ereignete sich in einer Drogeriefiliale in der Karlsruher Kaiserstraße ein räuberischer Diebstahl. Zwei Männer wurden dabei beobachtet, wie sie im Zusammenspiel Parfum im Wert von mehreren hundert Euro entsicherten und einsteckten. Im Anschluss entfernten sich beide Männer aus dem Verkaufsraum ohne die Ware zu bezahlen.

Einer der beiden Tatverdächtigen konnte von einem Mitarbeiter des Drogeriemarktes gestellt und in eine separate Räumlichkeit zurück zur Drogerie verbracht werden. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde hinzugerufen.

Der 23-jährige Tatverdächtige unternahm einen Fluchtversuch, welcher jedoch von dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes abgewehrt werden konnte. Beide Männer zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Im Anschluss beleidigte und bedrohte der 23-Jährige den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Schließlich konnte der Tatverdächtige an eine Polizeistreife übergeben werden. Weitere Ermittlungen dauern an.