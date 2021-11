Grundlos angegriffen – Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) – Ein 59-Jähriger wurde am Donnerstagabend 04.11.2021 gegen 21:00 Uhr, in der Wredestraße scheinbar grundlos von 3 Männern angegriffen. Das Trio lief an dem Geschädigten vorbei, als einer der Männer ihm mit der Faust gegen den Kopf schlug. Der 59-Jährige stürzte durch den Schlag zu Boden. Er wurde leicht verletzt.

Zu den 3 unbekannten Männern ist lediglich bekannt, dass diese dunkel gekleidet waren.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen 04.11.2021 gegen 08:30 Uhr, wurde eine 30-Jährige bei einem Autounfall an der Kreuzung Dalbergstraße/Verschaffeltstraße leicht verletzt. Der 29-jähriger Fahrer des Autos, in dem die 30-Jährige mitfuhr, soll die Vorfahrt eines 47-jährigen Autofahrers missachtet haben, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Die verletzte Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro.

Ohne Licht und alkoholisiert unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend (04.11.2021) gegen 19:50 Uhr, fiel ein 33-jähriger Autofahrer in der Meckenheimer Straße einer Diensthundeführerin auf, da er trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte die Polizeibeamtin zudem fest, dass der Autofahrer nach Alkohol roch. Durch zwei Atemalkoholtests wurde der Verdacht bestätigt. Diese ergaben Werte von 2,65 Promille und 1,76 Promille. Dem 33-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Feststellung der genauen Alkoholisierung entnommen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Falschen Polizeibeamten durchschaut

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen 04.11.2021 erhielt eine Seniorin aus der Gartenstadt einen verdächtigen Anruf. Ein angeblicher Polizeibeamter aus Würzburg wollte der Frau erklären, dass in Würzburg Bandenbetrüger festgenommen wurden und man müsse nun die Bankdaten abgleichen. Der Sohn der Seniorin hörte das Gespräch mit und recherchierte zeitgleich im Internet. Dort fand er einen Warnhinweis, wo diese Masche beschrieben wurde. Der Sohn beendete das Gespräch daraufhin und konnte seine Mutter vermutlich so vor einem Betrug schützen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Kontrollwoche zur Erhöhung der Fahrradsicherheit

Ludwigshafen (ots) – Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 führte in der Zeit vom 25.10.2021 bis 29.10.2021 eine Kontrollwoche zur Erhöhung der Fahrradsicherheit im Stadtgebiet Ludwigshafen durch. Zum Beginn der dunklen Jahreszeit lag das Hauptaugenmerk auf den beleuchtungstechnischen Einrichtungen der Fahrräder. Darüber hinaus wurden Kontrollen an Unfallhäufungsstellen mit der Beteiligung von Radfahrenden durchgeführt.

Von Montag bis Freitag wurden insgesamt 331 Radfahrende kontrolliert. Die Polizei stellte 101 Verstöße fest. 68 Verstöße waren auf Ausstattungsmängel, u.a. Beleuchtungsmängel, zurückzuführen. 33 Verstöße wurden aufgrund des Fehlverhaltens der Radfahrenden (u.a. verbotswidriges Befahren einer Fußgängerzone, falsche Radwegbenutzung und Handynutzung) registriert.

Lediglich 114 kontrollierte Radfahrende (ca. 35%) trugen einen Helm. Auch wenn das Tragen eines Helmes freiwillig ist, empfiehlt die Polizei nur mit Fahrradhelm zu Rad zu fahren, um schlimme Kopfverletzungen zu verhindern oder zu mildern.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wird auch zukünftig Kontrollen von Radfahrenden durchführen. Die nächste große Kontrollwoche wird im April 2022 stattfinden