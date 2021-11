Warnschutzwesten an Grundschüler ausgehändigt (siehe Foto)

Bad Bergzabern (ots) – Gesponsert vom Förderverein der Böhämmer Grundschule und vom ADAC wurden 120 Warnschutzwesten an die Grundschüler der ersten Klasse der gleichnamigen Grundschule Bad Bergzabern ausgehändigt. Die auffällig reflektierenden Warnschutzwesten sollen die Sichtbarkeit der Schulanfänger auf dem Schulweg und im Straßenverkehr verbessern.

Von Polizeioberkommissar Jens Bender, als zuständigen Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, wurden die Warnschutzwesten am Donnerstag, 28.10.21, an die Kinder übergeben.

Stoppschildkontrolle

Großfischlingen (ots) – Da sich in der Vergangenheit mehrere schwerere Verkehrsunfälle im Kreuzungsbereich L542/ L507 bei Großfischlingen ereigneten, wurden am heutigen Tage, dem 05.11.2021, erneut Verkehrskontrollen durchgeführt. Innerhalb einer Stunde wurden 8 Fahrzeugführer kostenpflichtig verwarnt, weil sie das dortige Stoppschild missachteten. Bei einer Verkehrskontrolle war zudem einer der Mitfahrer nicht angegurtet.

Durch die Beachtung von Stoppschildern können Verkehrsunfälle an vielbefahrenen Kreuzungen und Einmündungen verhindert werden. Sollte es dennoch zu einem Verkehrsunfall kommen, können schwerere Verletzungen durch das ordnungsgemäße Anlegen des Sicherheitsgurtes verhindert werden.

Einbruch in Supermarkt

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Gegen 02:50 Uhr wurde in Schweigen-Rechtenbach, an einem Geschäft unmittelbar vor der Grenze nach Frankreich, die Scheibe eingeschlagen und Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die maskierten Täter flüchteten mit einem dunklen hochmotorisierten Sportwagen mit gestohlenen Kennzeichenschildern.

Zeugen, welche in dem Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Industriegebiets “An der Schmalwiese” wahrgenommen haben und insbesondere Angaben zu dem dunklen Sportwagen mit PS-Kennzeichen machen können, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Einbrecher scheitern an Jalousie

Kleinfischlingen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 05.11.2021 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Kleinfischlingen einzubrechen. Da die Außenjalousien vollständig heruntergelassen waren, konnten die unbekannten Täter sich nicht ungehindert Zutritt zum Haus verschaffen. Die Täter versuchten eine Außenjalousie gewaltsam nach oben zu drücken, wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend verließen die unbekannten Täter unverrichteter Dinge das Grundstück.

Da Einbrecher in nur wenigen Augenblicke versuchen, in Ihr Haus einzudringen, können Sie durch das Herunterlassen von Rollläden und Jalousien Einbrechern das Eindringen in Ihr Haus erschweren und dadurch Einbrüchen entgegenwirken. Durch die Polizei werden Grundschutzberatungen durchgeführt, um Ihr Zuhause möglichst einbruchssicher zu gestalten.

Einbruch in Gaststätte

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Zwischen 04.11. und 05.11.21, 08.55 Uhr, wurde in eine Gaststätte in der Weinstraße eingebrochen. Aus dem Gastraum entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Ein Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in einen Supermarkt kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Edenkoben (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag um 16:00 Uhr bis Freitagmorgen um 08:45 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines in der Bismarckstraße in Edenkoben abgestellten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden in Höhe von 300 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.