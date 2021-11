Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt (ots) – Am 04.11.2021, von 22:30 Uhr bis 23:30 Uhr, haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei 13 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt 2 Verstöße (Nichtmitführen der Warnweste) festgestellt. Da keine weiteren Mängel festgestellt wurden, konnten die Beamten in der Nacht ein positives Fazit ziehen.

Die Polizei appelliert: Bewahren Sie Warnwesten griffbereit im Fahrzeug auf, sodass Sie im Falle eines Unfalls oder einer Fahrzeugpanne schnell auf diese zurückgreifen können und beim Aussteigen für andere Verkehrsteilnehmer gut erkennbar sind.

Betrunkener Radfahrer

Mutterstadt (ots) – Am 04.11.2021, gegen 14:30 Uhr, wird durch einen Passanten ein alkoholisierter Radfahrer im Bereich der Von-Kettler-Straße mitgeteilt. Durch die Beschreibung des Zeugen konnte der 59-jährige Radfahrer im Nahbereich einer Kontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille.

Dem Radfahrer wurde durch einen Arzt Blut entnommen und dessen Fahrrad sichergestellt. Gegen den 59-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Vollsperrung der Germersheimer Straße durch die Polizei

Römerberg-Berghausen (ots) Aufgrund eines Wasserrohrbruchs sperrte die Polizei Speyer am 04.11.2021 zwischen 10:56 Uhr und 13:10 Uhr die Germersheimer Straße in Römerberg auf Höhe einer Tankstelle für den Verkehr in beide Richtungen und nahm Kontakt mit den zuständigen Fachbehörden auf.

Die Sperrung hatte zur Folge, dass der motorisierte Straßenverkehr zwischen Speyer und Römerberg-Berghausen über die B39 und die B9 umgeleitet werden musste.