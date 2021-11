Dunkler VW nach vermeintlichem Unfall gesucht

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 04.11.2021 gegen 17:30 Uhr, erschien ein Verkehrsteilnehmer auf der Polizeiinspektion Frankenthal um einen durch ihn verursachten Verkehrsunfall zu melden. Dieser soll sich gegen 17:00 Uhr in der Westlichen Ringstraße in Frankenthal ereignet haben.

Bei dem vermutlich beschädigten Fahrzeug soll es sich laut dem Fahrzeugführer um einen zu diesem Zeitpunkt geparkten dunklen Kombi des Herstellers VW gehandelt haben. Als die Beamten die vermeintliche Unfallstelle erreichten, mussten sie feststellen, dass der dunkle Kombi die Unfallstelle bereits verlassen hat.

2x Verkehrsunfallflucht

Frankenthal-Raiffeisenstraße (ots) – Bereits in der Nacht auf Sonntag, den 31.10.2021 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Raiffeisenstraße. Vermutlich beim Aus- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten weißen Mercedes Kleinbus. Es entstand Sachschaden im niedrigen 4-stelligen Bereich.

Frankenthal-Wormserstraße (ots) – Am Mittwoch 03.11.2021 zwischen 12-13:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wormser Straße in Frankenthal. Vermutlich im Vorbeifahren touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dessen Außenspiegel einen geparkten weißen Volvo SUV. Es entstand Sachschaden im niedrigen 4-stelligen Bereich.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.