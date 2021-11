Trunkenheit im Straßenverkehr

Speyer (ots) – Am Donnerstag 04.11.2021 um 19:25 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus Speyer mit seinem PKW den Birkenweg und parkte hinter einem weiteren PKW. Dabei touchierte er diesen leicht, weswegen durch Zeugen die Polizei verständigt wurde. Die Polizeistreife stellte zwar keinen Schaden an einem der Fahrzeuge fest.

Allerdings wurde dem Mann aufgrund diverser alkoholbedingter Auffälligkeiten ein Atemalkoholtest angeboten, der mehrmals fehlschlug. Daher wurde ihm letztlich durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.

Vorgetäuschte Beziehung im Internet

Speyer (ots) – Am 04.11.2021 erstattete ein 70-jähriger Mann aus Speyer eine Strafanzeige, da er einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen war. Er hatte über Facebook eine Frau kennengelernt, die ihm über einen Zeitraum von drei Monaten Liebesbekundungen, Bilder und Videos zuschickte.

Der 70-Jährige wurde unter Ausnutzung seiner irrigen Annahme, die Frau sei in ihn verliebt und wolle sich mit ihm treffen, zur Überweisung eines hohen 4-stelligen Geldbetrages sowie zum Kauf eines Mobiltelefons bewegt. Eine Begegnung im echten Leben wurde dem 70-Jährigen zwar immer wieder in Aussicht gestellt, fand aber nie statt.

Fahrradsicherheits-Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am 04.11.2021 zwischen 11 und 12 Uhr richtete die Polizei in der Wormser Landstraße eine Kontrollstelle ein. Hierbei wurden acht Fahrradfahrer festgestellt, die verbotswidrig den für sie linken Radweg befuhren.

Zwischen 13 und 14:30 Uhr wurde in der Kurt-Schumacher-Straße eine Kontrollstelle eingerichtet. Hier wurden 20 Kinder festgestellt und angehalten, die den für sie linken Radweg befuhren. Mit den Kindern wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt. Alle Verkehrsteilnehmer wurden hinsichtlich der Gefahren der Benutzung des falschen Radweges sensibilisiert. Gegen einen 62-jährigen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, da er in der Nähe des Radweges am Steuer seines PKW verbotswidrig ein Mobiltelefon bediente.

Von 18 bis 18:20 Uhr wurden in der Maximilianstraße vier Radfahrer kontrolliert, welche ohne Beleuchtung unterwegs waren. Sie wurden kostenpflichtig verwarnt und die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.

Diebstahl und Beleidigungen in Tankstelle

Speyer (ots) – Am 04.11.2021 gegen 09:20 Uhr betrat ein 47-jähriger Mann aus Speyer eine Tankstelle in der Landauer Straße, um sich ein Bier zu kaufen. Da er schon betrunken war, wurde ihm durch die Tankstellenmitarbeiterin der Kauf verweigert. Der 47-Jährige verließ die Tankstelle, kam aber kurze Zeit später wieder zurück und entwendete eine Bierflasche.

Die Mitarbeiterin bemerkte dies und sprach ihn an, woraufhin sie der 47-Jährige auf übelste Weise beleidigte. Die hinzugezogene Polizei stellte beim Beschuldigten einen Atemalkoholwert von 0,83 Promille fest und stellte sicher, dass dieser die Tankstelle verließ.

Versuchter Tageswohnungseinbruch

Römerberg-Mechtersheim (ots) – Am 04.11.2021 zwischen 16:15 Uhr und 19:30 Uhr betraten unbekannte Täter ein Grundstück in der Mechtersheimer Schubertstraße über eine rückwärtig gelegene Gartenmauer und hebelten ein Fenster des Wohnhauses in einem sichtgeschützten Bereich auf. Aus dem Haus wurde nicht entwendet, da die Täter mutmaßlich bei ihrer Tatausführung gestört wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Wer hat etwas beobachtet, insbesondere am Ortsrand im Bereich der Bruckner- oder Schubertstraße, oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu geben.