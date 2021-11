Unfall zwischen Wildschwein und Linienbus (siehe Foto)

Odenbach (ots) – PKW-Fahrer wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt. Am Donnerstagabend 04.11.2021 kam es auf der B 420 zwischen Medard und Odenbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Wildschwein. Der Busfahrer setzte nach dem Aufprall sein Fahrzeug zurück, da das Tier unter den Bus geraten war. Beim zurücksetzen stieß er mit seinem Bus gegen einen hinter ihm stehenden Seat. Ein nachfolgender Mercedes-Vito Fahrer bemerkte den Unfall rechtzeitig und kam zum Stillstand.

Die haltenden Fahrzeuge bemerkte ein 44-jähriger Ford-Fahrer jedoch zu spät und fuhr auf den Vito auf. Der Ford wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Durch den Aufprall wurde der 44-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das Wildtier wurde offensichtlich wohl nicht verletzt, da es an der Unfallstelle nicht auf das Eintreffen der Polizei wartete, sondern sich “unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.” Die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden auf mehrere tausend Euro. |pilek

Achtung – Betrügerische Inkasso-Schreiben von Pro Collect

Landstuhl (ots) – Im Raum Landstuhl erhalten zurzeit mehrere Bürger Inkasso-Schreiben einer vermeintlichen Inkassofirma namens “Pro Collect”. Neu ist, dass keine Kontoverbindungsdaten für die Zahlung mehr angegeben werden. Stattdessen soll eine Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) unterzeichnet und an eine Adresse in Frankfurt am Main geschickt werden.

Bei Nichtzahlung werden Zwangsvollstreckungen, Pfändungen sowie Schufa-Einträge angedroht. Wer ein solches Inkasso-Schreiben erhält, sollte darauf keinesfalls reagieren, sondern Anzeige, möglichst über das Onlineportal der Polizei erstatten |pilan

Kaiserslautern

Flucht vor der Polizei – Streifenwagen gerammt

Kaiserslautern (ots) – Ein 42-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag 05.11.2021 mit seinem Auto ein Fahrzeug der Polizei gerammt. Eine Polizeistreife wollte den Mann in der Martin-Luther-Straße anhalten. Er war aufgefallen, weil an seinem Auto zwei unterschiedliche Zulassungsschilder montiert waren. Eines der Kennzeichen war zur Fahndung ausgeschrieben. Als der 42-Jährige die Polizei bemerkte, gab er Gas.

Er raste über die Ludwigstraße durch die Mainzer Straße stadtauswärts. Dabei missachtete der Fahrer mehrere rote Ampeln. Im Verkehrskreisel zur Autobahnauffahrt nach Saarbrücken fuhr er über den Grünstreifen und einen Radweg. Er beschädigte ein Verkehrsschild. Weil ein Streifenwagen die Zufahrt in Richtung Mehlingen blockierte, wendete der Verdächtige sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte er mit einem Polizeiauto.

Zu Fuß setzte der 42-Jährige seine Flucht fort. Einsatzkräfte holten ihn ein und nahmen den Mann fest. Der Festnahme widersetzte sich der Verdächtige. Er konnte überwältigt werden. Wie sich herausstellte stand der Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beamte fanden in seinem Auto Amphetamin und Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt.

Weil gegen den 42-Jährigen ein Haftbefehl bestand, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zuvor musste er allerdings noch eine Blutprobe abgeben. Den Verdächtigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Unbeteiligte, Einsatzkräfte und der 40-jährige Beifahrer des Verdächtigen wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachsachadens lässt sich aktuell noch nicht beziffern. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Bäckereiverkäuferinnen mit Berlinern attackiert

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich aus Eifersucht hat am Donnerstag 04.11.2021 eine 27-Jährige in einer Bäckerei mit frischen Berlinern zwei Verkäuferinnen attackiert. Der Freund der Frau hatte am Nachmittag in der Bäckerei sein Telefon liegen gelassen. Er vergaß es auf der Theke. Als ihn die 27-Jährige versuchte zu erreichen, ging anstelle ihres Freundes eine fremde Frau ans Telefon. Die 27-Jährige hörte ihre Stimme und vermutete sofort, dass ihr Freund eine Affäre hat. Sie ging davon aus, dass nun die Geliebte am Telefon sei.

Nach dem Telefonat begab sich die 27-Jährige persönlich in die Bäckerei, kaufte frische Berliner, um dann mit den süßen Teilchen die beiden Verkäuferinnen zu attackieren. Sie beschimpfte die Frauen und bewarf sie mit der Backware. Dann verließ die 27-Jährige die Bäckerei.

Sie konnte von der Polizei ausfindig gemacht werden. Zu dem Vorfall äußerte sie sich gegenüber den Beamten nicht. Auf die Frau kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung zu. Den Verlust des Telefons hatte ihr Freund bemerkt und es kurz vor der Attacke in der Bäckerei abgeholt. |erf

Bargeld und Jacke gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Einbruch ist am Donnerstag aus der Gienanthstraße gemeldet worden. Unbekannte Täter haben sich in der Nacht durch ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu dem Gebäude verschafft.

Erst am Nachmittag fiel schließlich das offen stehende Fenster auf. Eine Überprüfung der Räume zeigte, dass ein Geldbeutel und eine Jacke verschwunden sind.

In der Geldbörse befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld sowie diverse Ausweispapiere, Bankkarten und dergleichen; und bei der Jacke handelte es sich um ein hochwertiges Kleidungsstück der Marke Wellensteyn. Der Gesamtschaden liegt im 4-stelligen Bereich. Die Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 / 369 – 2620. |cri

Auto landet auf dem Dach

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls war am Donnerstagabend 04.11.2021 die Merkurstraße kurzzeitig gesperrt. Ein 18-jähriger Autofahrer war mit seinem Pkw auf eine Verkehrsinsel geraten. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen, so dass das Fahrzeug regelrecht durch die Luft schleuderte. Der Pkw landete auf dem Dach.

Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der 18-Jährige mit unangepasster Geschwindigkeit fuhr. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme war die Merkurstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. |erf

Einer schlägt, der andere beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Zwei Männer sind sich am Donnerstagnachmittag 04.11.2021 in der Marktstraße sozusagen in die Haare geraten. Warum es gegen 17.20 Uhr zum Streit zwischen den beiden 43 und 46 Jahre alten Männern kam, ist unklar; Alkohol war auch im Spiel.

Zunächst schlug der Ältere dem Jüngeren auf die Nase, so dass dieser verletzt wurde. Die Verständigung eines Rettungswagens lehnte der 43-Jährige aber ab.

Anschließend beleidigte er dann den 46-Jährigen, so dass nun gegen beide Männer strafrechtlich ermittelt wird. Gegen den einen wegen Körperverletzung und gegen den anderen wegen Beleidigung. |cri

Diebstahl – Aufmerksame Zeugen können Täter beschreiben

Kaiserslautern (ots) – Dank aufmerksamer Zeugen konnte ein Diebstahl im St.-Quentin-Ring am Donnerstagmittag 04.11.2021 schnell geklärt werden. Ein amtsbekannter 22-Jähriger steht im Verdacht, sich aus einem Auto illegal selbst bedient zu haben.

Das Opfer, ein 48-jähriger Firmenmitarbeiter, war gegen 13 Uhr gerade dabei Arbeitsmaterialien in seinen Firmenwagen zu laden. Dafür musste er mehrmals zwischen einem Anwesen und dem Fahrzeug hin und her laufen, das Auto ließ er in dieser Zeit unverschlossen.

Ein Dieb nutzte die Gelegenheit, öffnete die Fahrertür und griff sich ein Mäppchen, das auf dem Armaturenbrett abgelegt war. Darin befand sich etwas Kleingeld und ein Schlüssel.

Was der Täter aber nicht bemerkt hatte: Er war beobachtet worden. Die Zeugen konnten den Dieb so gut beschreiben, dass die Polizisten schnell klären konnten, um wen es sich dabei handelt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Nach Auffahrunfall geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Eine Autofahrerin hat am Donnerstag auf der Landstraße zwischen Kaiserslautern und dem Ortsteil Dansenberg einen Unfall verursacht. Ihr Unfallgegner flüchtete.

Kurz vor 8 Uhr war die 25-Jährige aus Unachtsamkeit und wegen eines zu geringen Sicherheitsabstands mit ihrem Auto auf einen vorausfahrenden Wagen geprallt. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Ihr Unfallgegner hatte sich nach der Kollision gleich aus dem Staub gemacht. Der Unbekannte fuhr ein graues Fahrzeug. Am Heck des Wagens dürfte ein deutlicher Unfallschaden erkennbar sein. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder die Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Viel zu bemängeln bei Verkehrskontrollen

Kaiserslautern (ots) – Sowohl mobile als auch stationäre Verkehrskontrollen hat die Polizeiinspektion 1 am Donnerstagvormittag in ihrem Zuständigkeitsbereich durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag dabei sowohl auf der Lichttechnik der Fahrzeuge sowie auf der Ablenkung der Fahrer.

Im Laufe des Vormittags kamen einige Verstöße zusammen: Insgesamt wurde viermal ein “defektes Licht” festgestellt, davon dreimal an Fahrrädern; zwei Fahrer wurden mit dem Handy am Ohr erwischt; einer hatte seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt, und an drei Fahrzeugen war die Plakette für die Hauptuntersuchung nicht mehr gültig und die Frist überschritten. Die Fahrer erhielten entsprechend Mängelberichte, kostenpflichtige Verwarnungen oder Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Ebenfalls am Vormittag wurde auf der K12 zwischen Kaiserslautern und Otterbach eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von den gemessenen Fahrzeugen, die zwischen 10 und 11 Uhr in Richtung Otterbach fuhren, waren zehn zu schnell und überschritten das zulässige Tempo von 70 km/h. Sieben Fahrer kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, drei müssen ein Bußgeld bezahlen. Am deutlichsten “drüber” lag ein Fahrer, der mit 100 km/h unterwegs war. Er schrammte somit knapp an einem Fahrverbot vorbei.

Außer den “Temposündern” wurde auch ein Fahrzeug gestoppt, das einen Defekt an der Beleuchtungseinrichtung hatte. Der Fahrer erhielt einen Mängelbericht und muss das kaputte Licht schnellstmöglich reparieren lassen.

Am Elf-Freunde-Kreisel wurde an diesem Tag eine weitere Verkehrskontrolle durchgeführt. Von 13 bis 14.30 Uhr nahmen Beamte hier die vorbeikommenden Fahrzeuge ins Visier. In dieser Zeit wurden insgesamt zwölf (!) Autofahrer erwischt, die während der Fahrt ihr Handy nutzten – ohne Freisprecheinrichtung. Alle zwölf müssen mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen – das heißt in diesem Fall: mindestens 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Zwei weitere Fahrer mussten ein Verwarnungsgeld bezahlen, weil sie als “Gurtmuffel” unterwegs waren. Ein Fahrzeug wurde wegen Beleuchtungsmängeln gestoppt, ein weiteres wegen Verstoßes gegen die Ladungssicherung. |cri

Einbrüche in Schrebergartenanlage geklärt

Kaiserslautern (ots) – Ermittlungserfolg für die Kaiserslauterer Polizei: Nach einer Reihe von Einbrüchen in eine Kleingartenanlage am “Kniebrech” Ende Oktober konnten zwei mutmaßliche Täter ermittelt werden. Auf ihr Konto sollen mindestens acht der gemeldeten Fälle gehen. Ob das Duo für weitere Taten verantwortlich ist, müssen die Ermittlungen zeigen.

Das Schrebergartengelände war in der Nacht zum 22. Oktober von Einbrechern ausgesucht worden. Sie verschafften sich Zugang, indem sie einen Zaun aufschnitten. Bei ihrer Beutetour drangen die Täter in mehrere Gartenlauben ein, durchsuchten sie und richteten Sachschaden an.

Unter anderem entdeckten die Eindringlinge in einer der Lauben einen Kühlschrank, der offenbar in ihr Beuteschema passte. Außerdem fanden sie Gefallen an Dekorationsgegenständen, die von den Eigentümern aufgestellt worden waren. Um ihr “neues Inventar” abzutransportieren, nutzten die Täter einen Pkw-Anhänger, den sie vor Ort fanden.

Allerdings hatten die Einbrecher offenbar nicht damit gerechnet, dass einige Garten-Liebhaber ihren Bereich mit Kameras ausgestattet hatten, um ihr Eigentum zu sichern. Die Aufnahmen wurden einem der Täter zum Verhängnis: Ein 29-Jähriger aus dem Stadtgebiet konnte durch die Bilder schnell ermittelt werden. Es dauerte auch nicht lange, bis der gestohlene Fahrzeuganhänger im Innenstadtbereich ausfindig gemacht werden konnte.

Bei den weiteren Ermittlungen geriet ein 34-Jähriger ins Visier der Polizeibeamten. Bei seiner Vernehmung räumte der Mann die Tat ein und händigte Teile des Diebesgutes aus.

Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri