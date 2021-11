Kreis Alzey-Worms

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 408 bei Biebelnheim (siehe Foto)

Biebelnheim (ots) – Am Freitagmorgen 05.11.2021 kam es gegen 06:30 Uhr auf der L 408 vor dem Ortseingang Biebelnheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die Fahrerin eines Geländewagens befuhr die L 408 aus Richtung BAB 63 kommend in Fahrtrichtung Biebelnheim. Ihr folgte ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer in gleicher Fahrtrichtung.

Der Leichtkraftradfahrer bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende Geländewagenfahrerin ihre Geschwindigkeit reduzierte, um kurz vor der Ortslage Biebelnheim nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Dadurch fuhr der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad auf den vor ihm fahrenden Geländewagen auf und wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschleudert. Dort kollidierte der Jugendliche mit einem entgegenkommenden Kleinwagen. Der Fahrer des Kleinwagens versuchte nach rechts auszuweichen und überschlug sich dabei mit seinem Fahrzeug.

Er und der Fahrer des Leichtkraftrads wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An allen unfallbeteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Die Straße musste für die Verkehrsunfallaufnahme mehrere Stunden durch die Polizei gesperrt werden.

Worms

Bewaffneter Ladendieb mit Ware im Wert über 500 Euro erwischt

Worms (ots) – Mit vollbepacktem Rucksack hatte gestern versucht ein 22-Jähriger das Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik in der Schönauer Straße zu verlassen. Dies hatte ein Mitarbeiter zu verhindern gewusst, denn der junge Mann hatte die eingesteckte Ware nicht bezahlt.

Im Markt hatte er zuvor Elektronikartikel (Autoradio, Kopfhörer, Lichterkette) im Wert von knapp 550 Euro an sich genommen und wollte sich am Nachmittag damit aus dem Staub machen. Das bei der Tat zugriffsbereit mitgeführte Butterflymesser (Balisong) wurde sichergestellt, da es sich hierbei um einen verbotenen Gegenstand handelt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl mit Waffen ist eingeleitet.

Achtung: Telefonbetrüger rufen an!

Worms (ots) – Auch heute versuchen die Betrüger wieder in Worms an das Geld ihrer meist älteren Opfer zu gelangen. Wie der Kripo soeben bekannt wurde, starten die Betrüger eine neue Anrufwelle in Worms, um mit schockierenden Geschichten ihre Opfer zu täuschen. Die Betrüger melden sich per Telefon als Polizeibeamte und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und deshalb dringend Geld für die Kaution zur Abwehr der Inhaftierung benötigt werde. Eine ältere Dame war bereits bei ihrer Hausbank, um 80.000 Euro abzuheben und wurde an die Hauptfiliale verwiesen. Auf diesem Weg rief sie bei der Wormser Polizei an, um zu erfahren, wohin sie das Geld bringen soll und ob es ihr gestattet sei, zur Unfallstelle zu gelangen. Die Frau wurde hinsichtlich der Betrugsmasche aufgeklärt. Ebenfalls wurde versucht vorzugaukeln, ein naher Verwandter sei akut an Corona erkrankt. In diesen Fällen werde dringend Geld für ein teures Medikament benötigt.

Bitte beantworten Sie folgende Fragen, bevor Sie Ihr Geld an Dritte weitergeben:

Sollen Sie das Geld noch heute übergeben?

Wurde Ihnen verboten, über den Grund der Abhebung zu sprechen?

Hat sich der Anrufer als Familienangehöriger, Polizist, Notar, Richter, Staatsanwalt etc. ausgegeben?

Sollen Sie das Geld oder Ihre Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person übergeben?

Wir wollen, dass Sie sicher leben. Ihre Polizei Worms.