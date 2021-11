Polizei stoppt Langholztransport nahe der A5 bei Mücke

Vogelsbergkreis (ots) – Beamte der Autobahnpolizei Bad Hersfeld haben diese Woche einen Langholztransport aus einem osthessischen Landkreis vorübergehend stilllegen müssen. Die Hälfte aller geladenen Stämme musste nach dessen Verwiegung abgeladen werden, bevor die Weiterfahrt gestattet werden konnte.

Einer Funkstreifenbesatzung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld war am Dienstag (02.11.) auf der A5 im Bereich Mücke ein mit Douglasienstämmen beladener Holztransport aufgefallen.

Der Langholztransport wurde unter Polizeibegleitung der nächstgelegenen, geeigneten Waage im Bereich Alsfeld zugeführt – auf der die fünf Achsen des Holztransportes gerade so Platz fanden. Wie sich herausstellte, brachte der beanstandete Transport anstatt der erlaubten 40 Tonnen Gesamtgewicht, deutlich über 57 Tonnen auf die Waage, was eine Gewichtsüberschreitung von mehr als 43 Prozent bedeutete. Der Fahrer hatte mit dem Ladekran seiner Zugmaschine in etwa die doppelte Menge Holzstämme auf den Transport geladen, wie eigentlich erlaubt gewesen wäre.

Der weit hinten platzierte Nachläufer des Langholztransports brachte auch Nachteile in Sachen Ladungssicherheit mit sich. Weil die Rungen des Nachläufers kürzere Stämme der oberen Holzlagen nicht mehr abdeckten, bestand hier die Gefahr, dass bei Ausweichmanövern oder in engen Kurven, Stämme hätten seitlich verrutschen oder sogar herabfallen können. Diese Gefahr wurde dadurch noch verstärkt, dass die zur Ladungssicherung verwendeten Spanngurte teilweise beschädigt und deren Gurthaken wegen Überlastung bereits aufgebogen waren. Die Zurrmittel wurden darüber hinaus auch noch unsachgemäß angebracht. Auch deshalb war die Weiterfahrt seitens der Polizei zu untersagen.

Abschließend wurde durch die amtshandelnden Verkehrspolizisten eine deutliche Überlänge des Langholzzuges ermittelt. Die durch den Fahrer vorgelegte Ausnahmegenehmigung zur Längenüberschreitung war bereits längere Zeit nicht mehr gültig.

Die Regelbuße für die festgestellten Fahrerverstöße liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich mit einem Punkt in Flensburg. Es wird im Ermessen der Zentralen Bußgeldstelle Kassel liegen, ob der Bußgeldbescheid für die Halterverstöße sich hier nach Regelbußen und Punktebewährung aus dem Bußgeldkatalog bemisst oder ob ein sogenanntes “Verfahren zur Vermögensabschöpfung durch Bußgeldanpassung” erfolgen soll. Weil im vorliegenden Fall durch etwa das Doppelte an beförderter Ladung, eine ganze weitere Fahrt eingespart worden wäre, kann der Gesamterlös dieser rechtswidrigen Fahrt von der Bußgeldstelle abgeschöpft werden.

Dabei können Bußgelder für Transportunternehmen schnell bis in deutlich vierstellige Eurobereiche ansteigen. Im eigenen Interesse sollte der hier beanzeigte Holztransporteur deshalb seine Fahrer künftig dazu veranlassen, sich an die gesetzlichen Vorschriften zu halten.

Festnahme nach Streit an einer Raststätte

Kirchheim (ots) – Am Mittwochabend 03.11.2021 gegen 18:15 Uhr, kam es in unmittelbarer Nähe einer Raststätte in der Motelstraße zur Auseinandersetzung zwischen 2 Verkehrsteilnehmern, in deren Verlauf ein 33-jähriger Mann aus Polen schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 33-Jährige mit seinem weißen Opel Combo die A 7 in Richtung Norden. Kurz vor der Ausfahrt Kirchheim kollidierte ein hinterherfahrender 70-jähriger Mann aus Minden mit seinem grauen Skoda Octavia leicht mit dem Heck des Fahrzeugs des Mannes aus Polen. Die beiden Verkehrsteilnehmer brachten ihre Pkw daraufhin kurz vor der dortigen Rastanlage auf dem Verzögerungsstreifen zum Stehen.

Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der 70-Jährige dem 33-jährigen Mann aus Polen insgesamt 4 Stichverletzungen zufügte. Nach Ende der Auseinandersetzung suchte der Verletzte Hilfe bei anderen Verkehrsteilnehmenden, während der Mindener sich zunächst mit seinem Auto in unbekannte Richtung entfernte.

Eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld leistete dem schwer verletzten Mann, der anschließend in ein Krankenhaus verbracht wurde, vor Ort Erste-Hilfe.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal den 70-Jährigen schließlich auf einem Autobahnrasthof in Nordhessen in seinem Fahrzeug fest.

Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfall

Fulda – Am Donnerstag (04.11.), gegen 10.45 Uhr befuhr eine 26-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta die B 27. An der Ausfahrt Leipziger Straße wollte sie die B 27 verlassen. Im dortigen Kurvenbereich kam sie jedoch aus bislang ungeklärter Ursache von ihrer Fahrspur ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen den Pkw-Skoda eines ihr entgegenkommenden 60-Jährigen.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Fulda – In der Zeit von Mittwoch (03.11.), gegen 18.30 Uhr und Donnerstag (04.11.), gegen 9 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Osthessencenters ein dort geparkter grauer Toyota Yaris beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter der Tel.: 0661/105-2300 / -2301.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (04.11.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann aus Haunetal mit seinem blauen Peugeot 206 den Fahrstreifen eines Schnellrestaurants in Richtung der Straße “An der Haune”. Vor ihm fuhr ein weißes Fahrzeug, dass offensichtlich rangierte und dabei Rückwärts fuhr. Hierbei übersah der Fahrer vermutlich den mittlerweile hinter ihm stehenden Peugeot des Mannes aus Haunetal und fuhr mit seinem Pkw gegen die Front des Autos.

Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort ohne sich um die entstandenen Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld – Eine 69-jährige Frau aus Bad Hersfeld befuhr mit ihrem Nissan Micra die B27 aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Hünfeld. Als die Lichtzeichenanlage von Grün auf Gelb schaltete, bremste die Frau aus Bad Hersfeld ihren Micra ab, um zum Stehen zu kommen. Ein nachfolgender 57-jähriger Mann aus Bebra erkannte dies in seinem BMW vermutlich zu spät und fuhr auf den Nissan auf.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.800 Euro.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Merlau – Am Mittwoch (03.11.), gegen 17:43 Uhr, befuhr eine 58-jährige Frau aus Mücke mit ihrem schwarzen Golf die Straße “Stückweg” in Richtung “Bahnhofstr”. An der Kreuzung zum “Flensunger Hof” bog sie nach links ein und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Leichtkraftrad-Fahrer aus Mücke zusammen.

Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der entstandenen Sachschaden beträgt circa 5.500 Euro.

Leitpfosten beim Ausweichen gestreift

Antrifftal – Am Donnerstag (04.11.), gegen 8 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Fulda mit seinem VW-Tiguan die L 3145 aus Reibertenrod in Richtung Fischbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen musste er mit seinem Pkw, aufgrund eines entgegenkommenden Müllfahrzeuges, stark nach rechts ausweichen und streifte dabei einen Leitpfosten.

Das Müllfahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne anzuhalten und seinen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Einbruch in Autowerkstatt – Pkw gestohlen

Hünfeld – In der Nacht auf Donnerstag (04.11.) brachen Unbekannte in eine Autowerkstatt in der Carl-Zeiss-Straße ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Geschäftsräume. Sie stahlen unter anderem zwei Laptops und eine schwarze Mercedes A-Klasse. Das Auto ließen sie dann auf einem Feldweg nahe des Tatorts zurück.

Zeugen, die in der Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch

Homberg (Ohm) – Ein Gastraum im Güntersteiner Weg wurde in der Nacht zu Donnerstag (04.11.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln mehrerer Türen gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie einen noch unbekannten Betrag an Bargeld entwendeten. Anschließend flüchteten die Unbekannten und hinterließen Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse

Lauterbach – Unbekannte entwendeten am Mittwoch (03.11.), in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, die Geldbörse eines 71-jährigen Mannes aus dem Vogelsbergkreis. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Umgehungsstraße, griffen die Langfinger in den Einkaufswagen des Vogelsbergers und entwendeten unbemerkt dessen Geldbörse.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbeutel

Homberg (Ohm) – In einem Lebensmittelmarkt in der Ohmstraße entwendeten Unbekannte am Donnerstag (04.11.), gegen 11 Uhr, den Geldbeutel einer 85-jährigen Frau, aus einer am Einkaufswagen befindlichen Tasche. Anschließend flüchteten die Langfinger unerkannt in unbekannte Richtung.

Der genaue Wert des Diebsguts ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mofa und Helm gestohlen

Wildeck – Unbekannte entwendeten am Donnerstag (04.11.), in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 13:30 Uhr, ein Mofa der Marke „Herkules“ mit dem amtlichen Kennzeichen 537UNT sowie einen schwarzen Klapphelm der Marke „MTR“. Zur Tatzeit stand das Kleinkraftrad mitsamt dem Helm in dem Fahrradunterstand des Bahnhofs in Bosserode.

Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pressemeldung der Polizeistation Hilders

Am Donnerstag, den 04.11.2021 gegen 06:15 Uhr ereignete sich auf der B278 zwischen Tann-Lahrbach und Hilders ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Tann befuhr die B278 von Tann-Lahrbach kommend in Richtung Hilders, als ihm etwa 300 Meter vor dem Abzweig Aura (Wertstoffhof) ein PKW mit offenbar eingeschaltetem Fernlicht auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste er ab und fuhr so weit wie möglich rechts. Dabei streifte er jedoch mit seinem PKW die Leitplanke, so dass an seinem PKW erheblicher und an dieser Leitplanke leichter Sachschaden entstand.

Der entgegenkommende und verursachende PKW fuhr gerade noch bevor es zu einem Frontalzusammenstoß kam, rechtzeitig wieder zurück auf seine Fahrbahn, streifte dabei jedoch noch leicht den Außenspiegel des o.g. PKW-Fahrers. Im Anschluss entfernte sich der verursachende PKW von der Unfallstelle ohne seine Unfallpflichten nachzukommen.

Es wird hiermit gebeten, dass sich mögliche Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder denen um diese Zeit ein PKW mit auffälliger Fahrweise bzw. eingeschaltetem Fernlicht auffiel, sich bei der Pst. Hilders telefonisch unter Tel.: 06681-96120 zu melden.

