Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

14-Jähriger niedergeschlagen – Gehirnerschütterung

Langen (ots)-(aa) – Nicht unerheblich verletzt wurde am Donnerstagmittag 04.11.2021 ein 14 Jähriger in der Schillerstraße/Höhe Hausnr 19 aufgefunden. Ein 15-Jähriger muss sich nun einem Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung stellen. Gegen 12.50 Uhr meldeten Zeugen, dass auf dem Bürgersteig ein bewusstloses Kind liege, welches von anderen zusammengeschlagen worden sei.

Der 14-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Gehirnerschütterung, ein geschwollenes Auge sowie eine kleine Platzwunde. Er kam in ein Krankenhaus. Die Jugendlichen kennen sich wohl und besuchen dieselbe Schule. Namentlich noch nicht bekannte Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Unbekannter Unfallzeuge gesucht! – Offenbach

(lei) Nach einem Unfall zwischen zwei weißen Autos in der Strahlenberger Straße am Mittwochvormittag sucht die Polizei in Offenbach nach einem noch unbekannten Zeugen des Unfalls. Gegen 11.50 Uhr war in Höhe der Kaiserleistraße in Fahrtrichtung Frankfurt ein Skoda mit FB-Kennzeichen mit einem Audi mit Hanauer-Zulassung seitlich beim Spurwechsel zusammengestoßen, dabei entstand nach ersten Schätzungen der Polizei mindestens 1.500 Euro Sachschaden.

Der Skoda-Fahrer fuhr zunächst weiter, seine Identität steht mittlerweile jedoch fest. Zuvor soll der bis dato unbekannte Unfallzeuge das Kennzeichen des Skoda abgelesen und dann dem Audi-Fahrer mitgeteilt haben. Anschließend ging er seines Weges, ohne jedoch Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet nun diesen und weitere Zeugen sich unter der Nummer 069 8098-5100 zu melden.

Einbruch in Firmengebäude – Offenbach

(aa) Diebe erbeuteten bei einem Einbruch in der Siemensstraße einen Tresor. Die Täter hatten zwischen Dienstagabend (20 Uhr) und Donnerstagnachmittag (15 Uhr) ein Fenster zu einem Firmengebäude aufgebrochen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf Landesstraße 3317 – Dreieich

(fg) Am Donnerstagabend ereignete sich ein Unfall auf der Landesstraße 3317 zwischen Götzenhain und Sprendlingen, wobei ein 27 Jahre alter Hainburger und eine 61 Jahre alte Frau aus Dietzenbach schwer verletzt wurden. Beide kamen nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Gegen 18.35 Uhr meldeten Zeugen einen schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3317. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 27-Jährige in seinem blauen Smart in Richtung Sprendlingen unterwegs, verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und geriet daher in den Gegenverkehr.

Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Skoda Roomster zusammen, an dessen Steuer die 61-jährige Dietzenbacherin saß. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde zur Unterstützung bei den Ermittlungen zur Unfallursache ein Gutachter beauftragt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

Schwarzer Ford Puma nach Unfallflucht beschädigt: Zeugen gesucht! – Seligenstadt

(jm) Auf 500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstagvormittag 04.11.2021 an einem in der Frankfurter Straße geparkten Ford verursacht hat. Die Eigentümerin hatte ihren schwarzen Ford Puma gegen 7.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 61 abgestellt.

Als sie gegen 12 Uhr in ihr Auto einsteigen wollte, stellte sie den Schaden am vorderen linken Kotflügel und am Radkasten fest. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt.

Einbruch in Kita – Hainburg/Klein-Krotzenburg

(aa) Einbrecher drangen in der Nacht zum Donnerstag über das Dach in eine Kindertagesstätte in der Blumenstraße ein. Der oder die Täter zerstörten ein Oberlicht und brachen nach dem Einstieg die Tür zum Büro auf. Anschließend wurden die Schränke und Schubladen durchwühlt.

Bei Anzeigenaufnahme war noch nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Die Kripo Offenbach ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 dankbar.

Hochwertiger AMG entwendet – Hainburg/Hainstadt

(jm) Einen schwarzen Mercedes des Typs AMG GLC 43 haben Unbekannte Donnerstagnacht in der Görlitzer Straße im Bereich der 70er-Hausnummern entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verschwand der AMG mit OF-Kennzeichen kurz vor halb drei. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des hochwertigen Fahrzeugs nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Schneller Fahndungserfolg nach Raubüberfall mit Schusswaffe: 15-Jähriger gefasst – Bruchköbel-Roßdorf

(lei) Bereits kurz nach dem Überfall auf einen Lebensmitttelmarkt in der Hanauer Straße am Donnerstagmittag haben Polizeibeamte den mutmaßlichen Täter, einen 15-Jährigen, geschnappt.

Gegen 12.05 Uhr soll der Jugendliche aus Nidderau den Laden mit 20er Hausnummer betreten haben und die 62-jährige Kassiererin unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe zur Herausgabe des Kasseninhaltes aufgefordert haben. Mit wenigen hundert Euro Beute flüchtete der zunächst unbekannte Täter in Richtung Bruchköbel. Beschrieben wurde er als etwa 1,70 Meter groß, mit Oberlippenbart und komplett schwarz gekleidet (Jacke, Jogginghose, Schuhe, Basecap, Mundschutz).

Im Zuge der Fahndung mit zahlreichen Streifen konnten Beamte den mutmaßlichen Räuber auf einem Feld zwischen Roßdorf und Bruchköbel sichten und ihn dort vorläufig festnehmen. Bei ihm stellten die Ordnungshüter auch Beweismittel sicher, darunter die mutmaßliche Tatwaffe (eine Softair-Pistole), Bargeld und auch die Täterbekleidung. Noch während der Festnahme äußerte der junge Mann spontan, die Tat begangen zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Nidderauer wieder auf freien Fuß gesetzt und in die Obhut der Eltern übergeben.

Den 15-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung. Die Kripo in Hanau sucht parallel weiter Zeugen der Tat, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Main-Kinzig-Kreis

Schockanruf enttarnt – Mann wittert Betrugsmasche in letzter Sekunde – Hanau

(lei) Ein 69 Jahre alter Mann wäre am Donnerstag um ein Haar durch dreiste Betrüger übers Ohr gehauen worden, doch zu einer Geldübergabe kam es glücklicherweise nicht. Er durchschaute die Masche sprichwörtlich “in letzter Sekunde”. Der Mann aus Alzenau erhielt um die Mittagszeit einen Anruf von einer unbekannten Frau, die vorgab, dass seine Tochter einen Unfall mit drei Toten im Ausland verursacht habe und nur gegen eine Kaution von 30.000 Euro freikommen könne.

Um der Forderung noch mehr Authentizität zu verleihen, sprach eine weitere weibliche Stimme weinerlich kurz “Papa” und “Unfall” ins Telefon. Den Betrag sollte er bei der “Gerichtskasse” in die Eugen-Kaiser-Straße abgeben.

Der Alzenauer, dessen Tochter tatsächlich im Urlaub außerhalb Deutschlands war, hatte zunächst offenbar keine Zweifel daran, besorgte das Geld und fuhr daraufhin nach Hanau. Dort sollte er im Wagen warten, bis eine “Gerichtsmitarbeiterin” das Geld abholt.

Noch während des Wartens erhielt er einen weiteren Anruf von einem angeblichen Staatsanwalt aus Italien, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Da sich seine Tochter jedoch nicht in Italien aufhielt, wurde der Alzenauer in dem Moment stutzig und beendete das Telefonat mit dem angeblichen Juristen. Gut für ihn, denn eine Geldübergabe stand höchstwahrscheinlich kurz bevor.

Die Polizei rät daher erneut:

Betroffene selbst sollten sich in solchen Fällen durch einen Rückruf bei ihren Verwandten und Bekannten nach der vorgegebenen Notlage erkundigen

Bei Geldforderungen: Nicht in ein Gespräch verwickeln lassen und das Telefonat umgehend beenden

Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben oder zur Abholung deponieren

Im Zweifel direkt die Polizei unter -110 verständigen

Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht – Hanau

(jm) Die Polizei bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Fahrer, der am Donnerstagvormittag in der Straße „Am Frankfurter Tor “ einen Unfall verursachte, bei dem eine 41 Jahre alte Frau aus Hanau leicht verletzt wurde und der Autofahrer anschließend flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 10.40 Uhr der Unbekannte mit seinem schwarzen Auto (eventuell ein Fiat) die Krämerstraße. Als der Fahrer nach rechts auf die Straße “Am Frankfurter Tor” einbog, stieß er mit einem weißen VW Up zusammen.

Der Fahrer hielt zunächst kurz an, fuhr dann jedoch zügig weiter und bog nach links in die Sternstraße (in Richtung Nussallee) ab. Der schwarze Wagen müsste nach Angaben der Polizei im Frontbereich beschädigt sein.

Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Unfallfluchtermittler bitten nun insbesondere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Autodiebe stahlen BMW X 5 – Hanau/Großauheim

(jm) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Donnerstag im Ingeborg-Bachmann-Weg einen geparkten BMW. Zwischen 22.30 und 6 Uhr verschwand der weiße BMW X 5, an dem HU-Kennzeichen angebracht waren. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des SUV unter der Rufnummer 06181 100-123.

Einbruch in Einfamilienhaus – Hanau/Steinheim

(aa) Einbrecher erbeuteten am Donnerstag in der Straße “Am Laubersberg” aus einem Einfamilienhaus unter anderem Geld und Schmuck. Die Täter hatten zwischen 17 und 22.40 Uhr die Terrassentür aufgehebelt und anschließend das Domizil durchsucht.

Die Kriminalpolizei bittet Anwohner und Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Sachbeschädigung an Schule – Linsengericht/Altenhaßlau

(aa) Erneut ist am Donnerstagmorgen in Altenhaßlau an einer Schule in der Brentanostraße eine Sachbeschädigung festgestellt worden. Unbekannte hatten mehrere Dachpanele zerstört. Nach erster Schätzung liegt der Schaden bei 5.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06051 827-0.

Exhibitionist entblößte sich vor Schaufenster

Bad Soden-Salmünster (ots)-(aa) – Ein etwa 1,80 Meter großer Exhibitionist entblößte sich am Donnerstagabend 04.11.2021 nach Ladenschluss vor dem Schaufenster eines Bademodengeschäfts und onanierte vor einer leicht bekleideten Schaufensterpuppe. Dies sah gegen 20.20 Uhr eine noch im Geschäft befindliche Mitarbeiterin, die den Täter schließlich verjagte.

Der Mann trug eine schwarze Winterjacke, eine Bluejeans sowie eine dunkle Wollmütze.

Die Kripo Gelnhausen ist dankbar für weitere Hinweise zu dem Unbekannten unter der Rufnummer 06051 827-0.

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 45. Kalenderwoche 2021

(ots)-(aa) – Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, Wildgefahrenstrecken und an Bereichen zwecks Lärmschutz. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

08.11.2021:

L 3193 Langenselbold in Richtung Ronneburg, zwischen Bruderdiebacherhof und Ronneburg (Unfallschwerpunkt); B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt);

09.11.2021:

B 486, Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und AS BAB 5 (Wildgefahrenstrecke); BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, AS Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

10.11.2021:

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, AS Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 3121, Rodgau in Richtung Seligenstadt, zwischen Seligenstadt und Waldrand (Wildgefahrenstrecke); K 174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wildgefahrenstrecke);

11.11.2021:

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, AS Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 2310, BAB 45 in Richtung Froschhausen (Wildgefahrenstrecke); L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Unfallschwerpunkt);

12.11.2021:

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, AS Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 2310, zwischen Ortseingang Mainflingen und Aschaffenburger Straße (Wildgefahrenstrecke);

13.und 14.11.2021:

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, AS Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz).

