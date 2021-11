Fahrrad aus Geräteschuppen gestohlen

Hofheim am Taunus (ots)-(fh) – Im Zeitraum von Montag 01.11.2021 bis Donnerstag 04.11.2021 gegen 09 Uhr haben unbekannte Diebe in der Niederhofheimer Straße in Hofheim ein Fahrrad aus einer Gartenhütte gestohlen. Am Donnerstagmorgen fiel den Besitzern der Diebstahl des “Downhill” Herrenrads der Marke “Santa Cruz” in den Farben Grün und Türkis im Wert von einigen Tausend Euro auf.

Der oder die Täter flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

Täter nach Fahrraddiebstahl ermittelt

Kelkheim (wie) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 04.11.2021 entwendete ein Mann ein hochwertiges Mountainbike und wurde kurz danach von der Polizei als Täter ermittelt. Ein 23-Jähriger war in der Nacht in Kelkheim unterwegs und versuchte an verschiedenen Örtlichkeiten Gegenstände zu entwenden. In einem Carport scheiterte er an der Schuppentür, wurde dabei aber von einer Überwachungskamera gefilmt.

Wenig später entwendete er ein Fahrrad aus einer Garage und wurde auch dabei auf Video aufgenommen. Die Geschädigten legten die Videoaufnahmen bei der Polizei vor, wo die Beamten sofort den, ihnen bekannten, Täter identifizierten.

Bei der folgenden, vom Gericht angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden neben dem entwendeten Fahrrad und der Tatkleidung noch ein verbotener Schlagring sichergestellt. Der 23-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Aktueller Blitzer-Report des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Donnerstag, 11.11.2021: Landesstraße 3005, Anschluss Eschborn Ost

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

