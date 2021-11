Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 05.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 03. November informierte gegen 17:15 Uhr eine Zeugin die Polizei darüber, dass sie soeben einen offenbar alkoholisierten Mann gesehen habe, der in ein Fahrzeug eingestiegen und mit diesem losgefahren sei. Aufgrund des frühzeitigen Anrufs und der Beschreibung konnte eine Streifenbesatzung das besagte Fahrzeug mit dem 61-jährigen Fahrer in der Meckenheimer Straße einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch sowie deutliche Verhaltensauffälligkeiten beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,49 Promille. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):